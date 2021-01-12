近日一股強烈冬季季候風帶來寒冷和乾燥的天氣，多區氣溫跌至單位數。在寒風之下，如果有一杯熱飲可以暖手暖胃，可說是怕冷人士的福音！有不少人都會選擇飲熱牛奶，但你有發現用微波爐加熱牛奶時，上面總會結一塊薄薄的「奶皮」嗎？最近，日本Twitter瘋傳一招可以「叮」走這層薄膜！

日本「全國農業協同組合聯合會」（簡稱「JA全農」）定時會在Twitter發帖分享飲食或下廚小秘訣。最近，日本天氣受風雪侵襲，氣溫寒冷，一杯熱牛奶就成為不少人暖身的首選飲品！不過，加熱牛奶之後，上面會結成一層薄薄的膜，喝下口時更會有「漿口」的感覺，於是「JA全農」就教大家一招令薄膜不易結成，吸引超過42萬日本網民瘋傳和讚好！

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同場加映：MUJI必買4款$7以下打掃工具

無印良品近年推出的產品愈來愈多元化，深受不同年齡階層歡迎，而且部分生活用品被網民大讚用途廣泛，CP值超高！最近，日本朝日電視台就著年末大掃除的話題，找來日本無印良品職員，推介4款$7以下必入手的打掃好物，看似平凡的設計，原來暗藏著讓繁複的打掃變得輕鬆的貼心功能？

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