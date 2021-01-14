有網民在Facebook群組發文，指日前到香港萬麗海景酒店Staycation時，在酒店房間浴缸抹出黃黃的污漬，引來網民震驚之餘，也留言分享自己的「清潔浴缸大法」！

一位網民在「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」Facebook公開群組中發文，分享自己的Staycation經歷。

該名網民指，自己今年都一直有去不同酒店Staycation，當天入住海景萬麗酒店有浴缸的客房，就像平常一樣用消毒濕紙巾拭擦浴缸，但竟然抹出黃黃黑黑的污漬：「浴缸有四面，三面都ok，唯獨最遠嗰面，抹咗幾張都有色。」客人懷疑是酒店員工偷懶，沒有清潔最遠一面的浴缸。👇👇👇點擊看清楚👇👇👇

該網民在貼文中表示：「一間價錢唔太貴嘅酒店，無硬件OK，甚至殘都OK，但污糟真係接受唔到，尤其而家有covid。雖然職員之後上咗嚟清潔一次，但都幾嘔心。」《香港01》旅遊記者就事件向香港萬麗海景酒店查詢，暫時未有回覆。

有網民表示，酒店不可能每次都深層清潔，其實每間酒店都可能會出現這個問題，所以使用前自己清潔一次更安心！貼文引來不少網民留言，分享自己每次去酒店的「消毒清潔法」，大家快快學起來！

👇👇👇點擊看網民清潔大法👇👇👇

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💡💡酒店業被逼做本地客？前職員9點反駁：佢哋當Staycation客係乞兒💡💡

一位曾經於酒店餐飲部門任職的前職員就在Facebook發長文，反斥酒店方面配套不足之餘，更當本地Staycation客人是乞兒。貼文一出令不少人共鳴，紛紛分享留言，Like數僅僅兩天就已經過千！

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