早前，日本過江龍生吐司專賣店來港開業，吸引不少香港人尋回「家鄉」的味道，可見日本麵包在大家心目中都有一定的吸引力。最近，日本東京一家只在晚上營業的「夜之麵包店」成為熱話，僅開業兩個多月就吸引很多日本人慕名前往排隊。但是，令人意外的是，這間麵包店賣的全都是「賣剩」麵包？

東京「夜之麵包屋」吸引不少當地人光顧。（圖片來源：《朝日新聞》）

「夜之麵包店」位於東京神樂坂一家書店旁邊，營業時間有別於其他麵包店，只在每個星期四、五、六晚上七時半至晚上十時開店，特別的經營手法成功吸引人們的目光，成為網絡熱話。開店後，慕名前來的客人就會排滿麵包店附近的轉角位，近100個麵包最快在一小時內就會沽清。在極高人氣背後，原來麵包店堅持晚上營業有一個特別原因，而且它的存在，更拯救了在新冠肺炎疫情下，連基本生活也無法維持的弱勢社群。

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每個人心裡大概都有一個遙不可及的夢想，為了實現它，你願意花多少努力，又可以犧牲多少東西呢？日本節目《激レアさんを連れてきた。》近日介紹了一位「超任性師奶」高橋太太，為了圓開拉麵店的夢想，不惜放棄安穩的生活，說服老公辭職，舉家由新潟搬到東京由零學起，由專業主婦變身成為座擁7間連鎖拉麵店的社長！

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