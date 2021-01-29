盤點《流金歲月》上海11個取景地！百年洋房、高奢酒店展魔都風華

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-01-29 18:07

近幾年，亦舒的作品頻繁被拿出來翻拍。印象最深的是《我的前半生》，劇中帶火的日式居酒屋，至今仍需要排隊才吃到。這就是熱播劇的魅力。最近《流金歲月》完結，從開播前倪妮和劉詩詩的雜誌硬照、到每日討論熱度，毫無疑問，它是開年最熱的電視劇之一。

本劇由亦舒1987年的同名小說改編，將故事背景從上世紀80年代香港搬到了現在的上海。其中不乏上海潮流打卡地，不論是時髦設計感酒店、米芝蓮餐廳還是上海老街道，都很在線（《流金歲月》劇照）

這部劇由亦舒1987年的同名小說改編，將故事背景從上世紀80年代香港搬到了現在的上海。其中不乏上海潮流打卡地，不論是時髦設計感酒店、米芝蓮餐廳還是上海老街道，都很在線。並且，有的同款酒店不到千元就都能入住，心動了嗎？（＊下文收費以人民幣為單位）

按圖先睇劇集版《流金歲月》精彩劇照︰

+ 7 + 7 + 7

百年洋房、高奢酒店，原來他們住這裡

故事發生在上海石庫門弄堂裡，朱鎖鎖​​和舅母一家擠在這裡。它是舊日上海的縮影，承載著很多上海人兒時的回憶。石庫門通常用石頭砌成的房屋，由前客堂、後廂房、亭子間、三層閣、小天井、老虎窗組成。幾家人生活在一起，空間非常逼仄。

當然，石庫門留下了很多傳奇故事。中共一大在新天地附近的石庫門召開。另一條山陰路沿線，還保留著魯迅、茅盾等文豪的故居。上海中心已成為上海的新地標，這次《流金歲月》直接在大廈內取景，朱鎖鎖工作的精言集團就在這裡。上海中心已成為上海的新地標，這次《流金歲月》直接在大廈內取景，朱鎖鎖工作的精言集團就在這裡。鎖鎖和南孫常逛的K11聚集著喜愛藝術、人文的年輕人。商場還會不定期推出各類展出活動。

內地翻拍《流金歲月》，熱潮導致位於上海的7個取景地成為最潮打卡點，按圖即睇▼

+ 28 + 28 + 28

網紅餐廳、米芝蓮一星，都要提前訂

劇中餐廳囊括了米芝蓮餐廳、上海特色小吃和網紅火鍋等。再次表揚劇組太會挑了，這些餐廳大多有口皆碑，估計以後更難預訂了。

其中一間在劇中出現過的以米芝蓮星廚Jean-Georges命名，是紐約以外，第二間以其名字命名的餐廳，來頭絕不簡單！（按圖睇睇劇中出現過4間餐廳）▼

+ 8 + 8 + 8

【相關圖輯】【理塘】四川美少年丁真鄉下成旅遊熱點！推薦6間甘孜超靚民宿