東京二戰美軍宿舍變酒店！諾貝爾文豪川端康城、三島由紀夫都住過

最近翻了翻塵封已久的護照，眼看著日本的簽證即將過期，著實覺得可惜。既然暫時還去不了，那找個劇來填補下也是不錯的選擇。近期有個日劇《在名建築裡吃午餐》，講述了夢想開咖啡店的上班族和以探尋「名建築」為興趣的模型師在東京都內進行建築巡禮並在其內享用午餐的故事。如果你是個建築+美食控的話，一定不要錯過。

與姐妹劇《想在京都小住》如出一轍的小清新風格，都是一集講述一個探訪目的地，同時整個主人公的情感故事貫穿全線，既新鮮有趣又兼具連續性。看這部劇的時候，我又被吸引了東京很多地方，還有一間Art Deco風的酒店，數十年來，幾經修葺，還是那麼時髦範兒。

日劇《在名建築裡吃午餐》中出現過的日本特色建築▼▼▼

文化人的旅館，作家的書齋

在第七集中，主角一起來到了位於東京的山上酒店（Hilltop Hotel Tokyo），之前在日本的時候，我曾與她在神田駿河台的小丘上有過驚鴻一瞥，沒想到今執筆能再續前緣。已經開業60多年的Hilltop Hotel就是這樣一個有故事的老酒店，其建築本身更追溯到昭和十二年（1937年）。二戰後，美陸軍的女兵部隊在此作為宿舍，直到1954年酒店創立。

由於當時東京都內的文化沙龍和酒店數量屈指可數，山上酒店以其鬧中取靜、古典優雅的環境成為日本文豪們眼中最受歡迎的地方，大名鼎鼎的川端康成、吉行淳之介、三島由紀夫等人都是這裡的常客。亦如此集中所講，這棟集合了Art Deco和現代古典裝修風格的老建築在過去的80年間經過多次裝修，很多地方已經面目全非。

+ 4 + 4 + 4

在最近的一次整修中，基於當年保留下來的設計圖稿和少量照片奇蹟般地重現了上世紀三十年代此棟建築的最初模樣。守衛著酒店正門的煤氣燈仍舊在使用中，早在開業之初便已設置，如今還在以煤氣燃燒發出的光線照亮四周。

酒店內裡雖非豪華，卻將精緻細節發揮極致：一樓大理石面的前台保有舊時氣息，一旁的真皮沙發整齊碼放，每張沙發前都配有稍小一號的原木書桌。設置於一角的裝飾架上擺放著埃米爾·加萊Émile Gallé裝飾風格的玻璃杯及希金斯Higgins的繪盤，池波正太郎的作品等也點綴其中，絕妙尺寸間的差異所烘托出來的是一股濃濃的書卷氣。

+ 3 + 3 + 3

走過鋪設紅毯的地面再踏上迴旋樓梯是一大看點，扶手的幾何變換外加黑紅色的拼接點綴，宛若珠寶一般鑲嵌其中。舉目還可望見天井的彩繪玻璃，經典中帶有現代感的時髦設計，典雅中參雜點混沌秩序，錯亂了時空卻靜了心神，恍然中彷彿回到了古早的昭和時代。

除此之外，無論是酒店的LOGO還是指標設計，在當時都是相當講究的英日並置風格，皆出自日本畫家遠鋒健的手筆。不過酒店似乎更著墨於自製的點心禮盒、咖啡杯盤、火柴鉛筆等細節需一應齊備，讓人感受到了除了老物件老建築之外，還能在此細數過往歷史的種種，正是此間酒店無可取代的價值所在。

難怪女主在劇中會發出「細節之處見真章」的感嘆。日語中的直譯應該是「諸神藏在細節處」似乎更加貼合此情此景。酒店擁有35間不同風格的客房，間間佈局各異。頂層的雙人間「莫扎特」設計為閣樓風格，基於「盡情享受音樂的房間」概念，配置有特大型號的擴音器和天朗喇叭。

另外，還有附設日本庭院的榻榻米套房以及低調奢華的和洋折中式的客房。無論何種房型，都配置了精巧的寫字桌台，文豪般的傲嬌油然而生。大文豪們對於客房的喜好各有千秋，譬如小說家池波正太郎偏愛將床鋪安置於榻榻米之上的日西合璧風格。文學家三島由紀夫和川端康成則喜愛在此住宿閉關寫作，戲稱酒店為《罐頭旅館》。

直木獎作家山口瞳和田邊聖子老師則鍾愛酒店的403房間……劇中女主端坐在文學泰斗的椅子上，撫摸略有斑駁的書桌，誠惶誠恐的樣子真叫人覺得有趣。據說在當時，附近許多出版社的編輯還會齊坐在一樓大廳等候作家們的原稿完成，其熱鬧程度不亞於現在的股票市場。

文藝清新風的御茶之水

「山上酒店」的具體位置，就在東京「御茶之水」地鐵站附近。這塊區域裡，大學、書店、咖啡館林立，每到週末或者天氣好的時候，都會有年輕人自發組織地攤書會帶來眾多人氣。

+ 5 + 5 + 5

還有日本大學、明治大學和古書街神保町，吸引眾多文化人前來參訪。如此文藝小清新的地方定少不了多地的珍饈美食，比如酒店內的「Lavi」餐廳就提供地道的法式餐點，劇中的招牌甜點「巴伐利亞忌廉慕斯」是真實能治愈人心的美味。獲米芝蓮星級評價的銀座「天婦羅近藤」、京橋「深町」的廚師們都先後出身於這間「山上酒店」，東京最道地的天婦羅就能在此地找到。還有只有九個位置的英國式酒吧NonNon，聽說大文豪們常常溜到此處偷得浮生半日閒。

一部東京深度遊的觀光「案內」

這部劇不僅有這家鮮為人知的寶藏酒店，還有很多知名的建築大師作品。從首集開始我便被深深吸引：由日本現代主義建築第一人——坂倉準三設計的東京日法學校，三重色的嫻熟運用，藝術感十足的教室讓人欲罷不能。

緊接著一集又是世界級建築家弗蘭克・羅伊德・萊特（Frank Lloyd Wright）設計的自由學院明日館，不使用彩色玻璃，而以幾何對稱構建窗框和格櫺來表現其建築思想，令人稱奇。還有以麥穗裝飾的柱子、啤酒泡沫為主題圖案的燈飾，現存日本最古老的啤酒廳——「銀座獅子啤酒館」的銀座七丁目店（Beer Hall Lion Ginza 7Chome），看完懊悔怎麼沒去喝上一杯。

+ 19 + 19 + 19

原本作為皇家宅邸建造的東京都庭園美術館，從牆壁裝飾到家具、燈飾都遵循於當時最新的法國Art Deco建築樣式，通過這集我知道了想領略皇家建築，參觀東御苑並不是唯一的選擇。樓梯設計師村野藤吾——復古未來主義的螺旋樓梯就「浮游」在滿是格子狀鋁製構件覆蓋的目黑區政府辦公樓中，聽說去裡面喝上一杯咖啡是每個公民的權利。

第六集中名媛出沒的六本木區域，佇立著被三千坪綠色植被簇擁的國際文化會館，其中的日本庭院更是設計師小川治兵衛的得意之作。劇集過半，直呼這哪是一部日劇？！分明就是部東京都深度遊的「案內」指南，叫我們這群蟄伏於國內的觀眾大呼過癮。

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