【泰國曼谷】全球首間東方快車酒店開張！高度還原車廂內籠奢華感

曼谷東方快車酒店Orient Express Hotel今年開業，這將是首間東方快車酒店，也是雅高集團（AccorHotels）旗下全新奢華品牌。說起豪華鐵路，不得不提東方快車，這個票價上萬的列車，受到王侯貴族、政界人物、富豪、社交名媛的追捧。

如今，更多的人選擇它為了體驗一把上世紀二十年代的奢華。從世界各地搜羅來的古董車廂，搭配Art Deco風格的臥室，米芝蓮大廚的精緻晚餐和獨一無二的風景，讓人沉迷。

當得知東方快車將在曼谷開酒店時，我竟有些期待，這趟豪華列車將如何延續傳奇？近日，官方率先發布一組圖片，酒店內部裝飾就像豪華列車的車廂，不論是客房還是酒吧都將東方快車的奢華展現得淋漓盡致。官方並未透露每晚房價，不如先跟著小編一飽眼福吧。

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木質高空列車客房，落在曼谷新地標，俯瞰城景

酒店位於曼谷國王權力大廈King Power Mahanakhon， 共有154間客房和9間套房，以及2間頂層公寓。室內設計交給Wilson Associates的Tristan Auer負責，他把東方快車的Art Deco風格帶進酒店。住進這裡，猶如登上高空列車開啟新的城市探索之旅。

房間內飾以木質、銅器為主，搭配藤條編織而成的牆壁和皮質裝飾物。木色系房間用孔雀藍地毯點亮，大氣而不浮誇，精緻感不輸東方快車。落地窗正對睡床，所有客房都能欣賞曼谷城市景色。夜晚，伴著點點星光入睡；晨起，曼谷城景直接湧入室內，休閒感十足。除了牆壁用編織元素外，沙發和衣帽間也都是用編織物點綴；半開放式的衣帽間用鐵架隔成上下兩部分，像極了火車車廂。

酒店有2間餐廳，分別是粵餐廳Mott 32（卅二公館）和David Thompson執掌的泰餐廳Mahanathi。其中，Mott 32因位於紐約唐人街Mott Street 32​​號而得名，1851年開業至今成為紐約唐人街數一數二的粵菜館。Mahanathi的David Thompson擅長泰式料理，曾擔任倫敦和曼谷的Nahm的主廚。曼谷Nahm曾多次被評為亞洲50間餐廳。

我最期待的是Wagon Bar，圓滑的門和置物架，以及刺繡座椅，都把人帶回那個紙醉金迷的黃金時代。同樓層還有水療中心和戶外泳池，水療中心與Guerlain（嬌蘭）合作打造，女孩們可以期待下。

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曼谷馬賽克大樓

酒店所在的曼谷國王權力大廈已落成營業，位於曼谷繁華的沙吞-是隆（Sathorn-Silom）區，78層樓高314米。由德國建築師Ole Scheeren設計，他也是中國中央電視台總部大樓建築師。大樓被玻璃幕牆包裹，像用一塊塊馬賽克堆砌而成，呈螺旋狀向天空延伸。

和傳統規則的建築不同，大樓中間和頂部採用階梯狀設計，這些凹凸錯落的樓層形成一個個懸空露台，尤其是頂層露天玻璃走廊，是欣賞曼谷夜景的不二選擇。暮色降臨，大樓亮起星星點點，讓城市夜景變得更加迷人。

1～4層是王權免稅店，大樓高層區設置了多個觀景台，74層是室內360度觀景台，78層則是室外觀景台和玻璃天空走廊。不過觀景台暫時關閉，今後去曼谷的朋友可以計劃起來。76～77層的Skybar是曼谷最高酒吧，巨大落地窗環繞，無論坐在哪裡都能看到窗外景色。酒吧由Wilson Associates設計，室內選擇棕色係為主，據說靈感來源於高級定製成衣；戶外則是綠植環繞，有空中森林的感覺。

除了東方快車酒店，麗思卡爾頓酒店公寓The Ritz-Carlton Residences將進駐大樓高層區，共有200戶，戶型從兩臥至五臥不等，對外售賣中。每戶都有不一樣的設計和高定內飾，大戶型公寓帶有戶外觀景露台，毫無保留地將城市天際線盡收眼底，預計2023年完工。

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如今，曼谷國王權力大廈成為曼谷的新地標，吸引著來自各地的遊人們就像當年東方快車聚集各界名流一樣。曼谷只是東方快車開出的第一站，到2030年品牌將陸續推出10家酒店。下一站將開往哪裡，我們一起期待吧。

曼谷東方快車酒店Orient Express Hotel Bangkok 地址：590 Ratchadaphisek 7 Alley, Din Daeng, Bangkok

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