【日本東北】雪地下擁抱小狐狸！藏王狐狸村交通、旅遊季節全攻略

撰文： LIVE JAPAN 最後更新日期： 2021-02-06 14:29

藏王狐狸村在藏王的美麗自然環境中，自然放養了100隻以上的狐狸，可以近距離接觸這些可愛的狐狸們。近幾年來因為社群上的照片，吸引了許多外國的旅客前往藏王狐狸村。尤其秋季到冬季時，狐狸的毛最為蓬鬆柔軟，是最能拍到狐狸可愛模樣的季節。

藏王狐狸村是宮城有名的景點，每年吸引上萬旅客到訪！按圖了解藏王狐狸村的交通﹑推薦季節等資訊！▼

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轉為楓紅、雪白景色的藏王狐狸村，也是一年之中，狐狸們變成蓬鬆圓滾滾，最可愛的時候。想拍照、餵食近距離接觸可愛狐狸們的話，就到這世界上也難得一見的藏王狐狸村走一趟吧！

藏王狐狸村（蔵王キツネ村） 地址︰〒989-0733 宮城縣白石市福岡八宮字川原子11-3 營業時間：9:00～17:00 費用:入園費1000日圓 公休日：每周三（2・8月照常營業）

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