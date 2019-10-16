【日本宮城】氣仙沼大島大橋開通！睇絕色海景兼到特色Cafe打卡

大島位在宮城氣仙沼旁邊，面積約8平方公里，只有台灣綠島的一半大，人口約2400人。大島僅距離氣仙沼300多公尺，但每天16班、單程40分鐘的客船是兩地居民一直以來唯一交流的交通方式。1967年，政府第一次提出大島大橋的計劃，這個短短356公尺的大橋，經過了半世紀才得以實現。

這次在大橋開通的隔天就馬上前往大島，來一探究竟這裏有什麼景點吧！

建議行程

氣仙沼市區午餐→十八鳴浜→夢見亭咖啡廳→龍舞崎→安波之丘自然公園

如何前往大島

自駕：隨著大橋的開通，最方便就是開車前往大島了，可以在進入大橋之前停車下來散步，走到橋上晀望大海。

巴士：大橋開通後，客船取消，大眾交通方式變成了巴士。可以從JR氣仙沼站或JR鹿折唐桑站搭巴士前往大島，一天7-8班。

JR氣仙沼站（窩日本授權使用）

大島景點

大部分的人應該對這個小島很陌生，這次也只繞了三個景點加一間店，如果還有其他推薦的地方歡迎介紹給我！

十八鳴浜

十八鳴浜有一種很特別的沙子──鳴沙，被認定為國家天然紀念物。踩踏時發出擦擦聲。以石英為主要成分，由於有一點雜物跑進去就不容易出聲，因此這種沙子都是非常乾淨的。

實際上去踩真的有聲音，很像籃球去磨擦地板的聲音，非常有趣。

夢見亭

夢見亭是無意中在IG上找到的店，店家IG介紹寫著是家「隨便的咖啡店」，反而更令人產生好奇心。這次前往時也試圖問問老闆能不能採訪，沒想到老闆一口答應，老闆麥克是混血兒，會說一點英文，雖然謙虛地說不太流利，但最後還是用「Welcome」歡迎外國人的到來。（影片請見文章最後）

結帳處上面的看板寫了「只要事前預約，基本上什麼都可以做」。

▼▼▼點擊大圖睇埋大島仲有邊度值得去▼▼▼

+ 2

這次只有半天的大島之旅不太滿足，下次想住在大島的酒店，悠閒地待個一晚。雖然大橋已經開通數月，其實還有很多宮城人不知道大橋的存在，有時間的話，不妨繞來這個小秘境探險一下吧！

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