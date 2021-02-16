【奧地利遊記】被雪覆蓋的夢幻格拉茨　登城堡山俯瞰舊城區夜景

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-16 22:29

我一直想寫一個系列的文章，關於那些我在旅途中，只是路過卻印象深刻的城市，那麼計劃名稱就訂為：一個人旅行的日子：那些走過路過卻令人印象深刻的城市們，這個系列將會有七篇文章，陸續放上：

一、奧地利：格拉茨(茲)〔Graz〕-那年在歐洲的第一場雪。

二、捷克：布爾諾〔Brno〕-終於看到亮燈的聖誕節燈飾。

三、波蘭：樂斯拉夫〔Wroclaw〕-神秘的波蘭我來了，進入波蘭的第一座城市。

四、德國：漢堡〔Hamburg〕-沒有吃到漢堡，但是每天吹風的日子。

五、匈牙利：佩奇〔Pecs〕-教堂？！清真寺？！傻傻分不清楚，街道就是老人們的伸展臺。

番外篇(一)：路過最多次之．斯洛伐克-下次一定要去 ，雖然不知道要等多久。

番外篇(二)：香港練拍夜景實錄。

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格拉茨(茲)那年在歐洲的第一場雪

獨自一個人的歐洲旅行，從還有攝氏三十度的九月走到進入了冬天，在斯洛維尼亞啟程要往奧地利的早晨，天空飄下幾片雪花，這年的雪似乎下的頗早呀！十一月中旬就下雪了嗎？

此行在奧地利決定中轉的城市是格拉茨，奧地利的第二大城，坐在車裡往外看 ，窗外飄雪越來越明顯了，真的是我在歐洲的第一場雪了！在台灣難得看到雪，不免有些興奮，不過也有些小擔心，因為我的鞋子似乎不足夠抵擋下雪的天氣！

奧地利：格拉茨(茲)〔Graz〕（方格子@貓咪旅行中授權使用）

抵達格拉茨時，已接近傍晚，淋著到歐洲的第一場雪，不過似乎有點不太浪漫，大概是溫度還不夠低，下下來的雪片立刻融化，加上我只有一雙一般的走路鞋，擔心水融進鞋裡只好拖著行李加快腳走趕到這一天住宿的地方。

到了住宿的地方入住時，遇到的櫃臺服務人員真是讓我對於奧地利人的印象改觀，原本覺得奧地利人應該有些高冷，結果這位服務人員十分熱情，填表格時十分仔細的指引，每填完一段還給我一句語相當愉快的excellent，或是其相似詞，讓我覺得有一種小學生完成作業被老師稱讚的感覺，完成入住手續之後還拿了地圖，十分熱心的介紹了可以去那裡逛，最後是幫我把行李搬上了樓，其實雖然沒有電梯但只在二樓我本來說不需要幫我搬的....不過因為英文太破爛，再講也想不出詞，只好就讓他幫我把行李搬到了門口....

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稍微休整一下之後，因為11月的歐洲，天黑的很快，再出門的時候已經天黑了，幸運的是雪已經停了，讓我能好好把握在這個城市待著的唯一一個晚上，到處走走看看，於是把握時間前往櫃服務人員介紹的地方。

格拉茨的城堡山

當時櫃臺人員的介紹，說城堡山是整個城市風景最好的地方，夜景也很漂亮，至於其太的介紹我就聽不太懂了，然後去完之回到臺灣才開始打開google搜尋一番，發現上山的方法還有好幾種，纜車、電梯或走路上山，嗯...我當然就是走上去的，因為我當時也沒看見搭車的地方，幸好平時有在運動，加上在歐洲的這段日子也爬了不少塔，走了約莫十五分鐘也就登頂了。

雖然山不高，但就是舊城區的制高點，底下的城市盡收眼底，我其實蠻喜歡這樣的城市（方格子@貓咪旅行中授權使用）

登頂之後的風景算是沒讓人失望，雖然山不高，但就是舊城區的制高點，底下的城市盡收眼底，我其實蠻喜歡這樣的城市，怎麼說呢？比較有真實感，不是很觀光區的感覺，也不是很熱鬧人很多很擁擠的地方，就是真的可以活在這個城市的感覺，我還記得很多年前我第一次出國，地點就是捷奧，當時是公司辦的旅遊，跟著同事一起遊捷克布拉格與奧地利維也納，當時我跟同事聊天，她說她比較喜歡維也納，因為布拉格太童話了感覺不真實，大概說的就是這個感覺吧，但我好像更喜歡格拉茨一點，感覺更的親近一些。

白天下的雪，大概因為溫度還不夠低，沒有在城市的路面留下痕跡，不過在山上的草地上留下了薄薄的雪，證明在歐洲迎接的第一場雪是真實存在著，還有一座頗為中式的亭子，映著底下的些許燈火，不過說到這是個城堡山，城堡呢？其實我有拍啦！但是照片因為記憶卡壞了，只剩下我有提前存到手機的二十幾張照片，證明我真的有來過這裡.....

山上有一座鐘樓，當時我看著上面的時間十分疑惑，這時間是錯了嗎？後來求助google才知道，原來這座鐘的時針是長針、短針是分針，但至於為什麼會這樣設計，我沒看到資料仍是很好奇。

格拉茨廣場

當時去的時候大概是接近聖誕節了，廣場上有一些攤販，但卻沒幾攤在營業，不知是還沒開始還是本來晚上就沒開，其實這個時候也就七點左右，若是在台灣這時間大概是正熱鬧的時段，夜市人潮正多的時候吧，不過我此時在外面行走，店早已該關的關，剩下的只有餐廳跟幾間超市還開著了，不過因為雨+雪剛停，地面還濕濕的，路面上反射出的燈光拍起照來蠻夢幻的，我來這裡的前一天查資料的時候，看到的照片大多是白天，晚上的城市卻是有不同的感覺。

在歐洲似乎每個地方都一有一個廣場、大廣場(有時候明明也沒多大也叫大廣場)、中央廣場....大概也就是人潮聚集處吧！感覺跟我們的「廟埕」概念似乎有點像，節日的時候活動通常在這裡。

下雪的早晨

因為早上十點左右就要搭火車前往捷克，所以想利用剩下的一點點時間再逛一逛白天的格拉茨，不過一早醒來往外看就發現屋頂上已經積薄薄的雪，好像在屋頂上撒了糖霜一樣！

不過地面依舊的濕濕的，所以可以想像這雪淋在身上也一定是秒融化，然後我看看我的鞋，靈機一動想到把透明塑膠袋「穿」在襪子外面，再把腳套在鞋子裡，然後出門閒逛了，欸！要是在家我看到下雨決對繼續躲在被窩裡，那會這樣想方設法要出門去呀！必需說旅行真的會使人積極啊！

套一層塑膠袋有什麼作用？冷是依舊會冷，不過襪子不會濕，幸運的我的腳也躲過了凍傷的命運(不過因為塑膠袋實在不透氣，就是應應急，下一個城市還是乖乖去買了雙保暖的靴子。)，然後抱著相機拍了幾張不清不楚的照片，最後還沒剩下幾張.....照片沒剩幾張的因為實在...

淋完雪之後，我就帶著前一天晚上買好的早餐，拖著行季去搭火車了，一路上看著窗外越下越下的雪往捷克前進了！

至於，為什麼對這個城市印像深刻，其實我也說不太上來，大概是因為匆匆一瞥，感覺還能有許多未完待續，也許是因為在歐洲實際上遇到的第一場雪，總之，我時不時會想起這個城市。

至於為什麼只有一雙鞋，其實，我出門是帶兩雙鞋的，一雙走路鞋一雙短靴，短靴;原本計劃冬天到了足夠擋一擋了，因為大多是在城市裡，就算下雪也不至於太冷再加上我本身大概脂肪量夠多不是那麼怕冷，但是，帶的那一雙印像中很好走的靴子卻在波蘭穿了一次之後，磨得我的腳都要腫了，於是為了減輕行李果斷捨棄了，打算路上有看到再買新的，但是這第一場雪比預期中來得快了....所以呀，旅行帶鞋千萬不要帶很久沒穿的鞋呀！

至於，為什麼只在這裡待了不到一天？其實當初排行程一度有想到維也納中轉再到旁邊的斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦看看的，不過想到維也納我去過了，加上時間算一算，捨棄了這個行程，而且有一個最實際的問題就是奧地利的物價實在是高呀！住一天別的地方可以住三天，於是沒有收入出來旅行的我只好就快閃路過了，不過雖然遇見了令人小驚喜的格拉茨，但斯洛伐克則成為了遺撼，不知還要等多久才能去看看呢？

其實，斯洛維尼亞也可以直接巴士殺到布拉格，不過一天也就過去了，我不太喜歡一整天坐車的感覺，於是選了中間停一站。

最後，還是硬放兩張貓咪的照片，雖然跟這篇沒有任何關係....

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：EricaLiu，原文：一個人旅行的日子(一)：格拉茨(茲)那年在歐洲的第一場雪】