【芬蘭一日遊】自然歷史博物館拾趣　零下結冰湖面上演步步驚心

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-08 20:01

在這個市中心稍偏北的山丘上有座中部芬蘭自然歷史博物館（Keski-Suomen luontomuseo）。其實本來是要去看這個城市裡唯一制高點的瞭望台的，但發現同一棟建築裡竟然有個博物館所以就順路看看。 ＊本篇寫於Mar 25, 2017，Dec 05, 2020重新編輯

是說只有我第一眼看這建築的時候覺得超詭異的嗎？超像一個厚多士插上一根方形蠟燭的XD（洛藍＠方格子授權使用）

這座山丘有點像是哆啦A夢裡的後山一樣，算是在市中心的主要一大塊綠地的地方。本來在1887年，這裡只有個木造的瞭望台，1910年時多了個五尺高的水塔，在二戰結束之後城市逐漸發展起來，對於水庫的需求的越發增加，最後在1953年由建築師Olavi Kivimaan建立起沿用至今的水塔與瞭望台，並在其上四面都鑲了時鐘。

直到2011年隸屬於Jyväskylä University博物館群的中部芬蘭自然歷史博物館才進駐這邊，並確立了以展示大自然的生物多樣性為主軸的目標。

裡面要我形容的話，倒是真有點像是台灣的科博館或是科工館的感覺，不過是縮小到只有一個展廳的程度，畢竟從外觀的建築大小就可以推測展間不會太大。

正門。都不用進去就先看見博物館必備的紀念商品店XD（洛藍＠方格子授權使用）

從土地模型、土質數據、樹種到稀有動物、常見動物模型都有，如果我真的懂芬蘭語的話，認真點可以逛一個上午的吧。因為客群是放在大眾、甚至是小朋友，所以裡面的各種知識都會盡量圖形化，只有少數的資訊會用個小板子加註在旁邊，算是非常用心的在設計內容。

進入博物館官網，甚至可以看到上面都有針對不同年級的小朋友、設計好的學習單讓民眾自行下載取用。畢竟給小朋友個明確的目標，比起讓他們在裡面閒晃會更容易讓他們學到一些東西（一直到高中的都有喔）。如果是在台灣，感覺就是個會被從小一安排到小六的校外教學的地方啊哈哈（小朋友眼神死 (´･_･`)）。

因為完全看不懂芬蘭語，所以一邊讚嘆動物模型駔的栩栩如生、一邊作死的一直挑戰同時按很多個會有語音解說的按鈕……呃、我是說認真向上的試圖聽懂芬蘭語，我沒有因為聽不懂就放棄喔，呵呵。

簡單的逛了兩三個小時之後，從入口邊的電梯上去瞭望台。其實我有個「每到一座城市必登高望遠」的習慣，可能也有點想要體驗「一覽眾山小」的感覺吧。我覺得每個城市都有獨屬於那個城市的個性，而透過登高可以讓我先對這座城市留下一個深刻的第一印象。

上來的時候看到電梯還想說哇這麼小棟還裝電梯真有心，但是出電梯才發現原來還要走一層樓的樓梯，那輪椅不就不能上來了嗎？如果哪天一個坐輪椅的都坐電梯上來，才發現還有層樓梯大概會崩潰吧呵呵。

念職業治療的念到有職業病了，我今天是來參觀的啊，不是來無障礙設施評估的（拍臉）。離開瞭望台後，走了與上來時不同條路回市區。

說真的這天之前我還沒認真逛過市中心呢！之前因為這邊的學期跟台灣的不一樣，即使我台灣期末考一結束就飛過來了，還是晚了大概兩個禮拜，所以沒參加到學校學期初的城市導覽。

被朋友推薦了買明信片與告知了郵局的所在位置，結果兩間都剛好沒開。大概就是不想賣東西給台灣人吧我猜（齁抓到了）（並不是）。

離晚餐還有點時間，所以到湖邊走走吧。還真的從來沒有行走在湖面上的經驗，香港的朋友還擔心走一走陷下去哈哈。

他沒有發現的是，我們並肩走的時候我都會稍稍的退後一步，就是要讓你走前面先下去的啊，你以為我不怕嗎？！（計画通り）（推眼鏡 (✧≖‿ゝ≖)）

不用魔法也可以在湖面上來去自如 σ ﾟ∀ ﾟ) ﾟ∀ﾟ)σ（洛藍＠方格子授權使用）

還記得有個成語是如履薄冰，這邊的人倒是個個都如履平地 XD在這邊除了會看到有人在冰上散步之外，還會看到淡定推嬰兒車的、淡定踩單車的、甚至聽說還會有淡定騎電單車的、和淡定清除、整理出溜冰跑道的超大超重推雪車。

不過畢竟現在這季節是冬春交際，我在醫院實習的老師說她會先偷等親眼看到超大超重推雪車現身之後，才會下湖面去溜冰。噢，原來芬蘭人也會怕啊。我心裡有點罪惡的笑了一下。

那天逛完湖邊之後PO了一張照片到我的IG，結果被朋友的一個問題困擾了好久。大家可以先找看看這張照片裡面有沒有不對勁的地方，下一篇就來聊這個！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：洛藍，原文：人生第一次湖面行走，說真的還是會怕、參觀中芬蘭自然歷史博物館│芬蘭JAMK大學交換 08】