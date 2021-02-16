撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-16 18:34

春暖花開，香港靚花何止桃花、黃花風鈴木？不少外國著名的代表花卉例如鬰金香、櫻花、薰衣草香港也有！《香港01》旅遊頻道記者推介12個賞花好去處，這個春季可以賞盡7種美麗鮮花品種。

天氣逐漸回暖，各種花開始綻放，以下7種人氣打卡花卉香港都有，包括櫻花、桃花、黃花／紫花風鈴木、吊鐘花、薰衣草、鬰金香及木棉花。近日就有網民發現馬鞍山一個公園有齊櫻花和薰衣草看，而西貢和大埔就有全新「秘景」種了鬰金香田！ 👇👇👇想知哪個地方的木棉夾道最美？按圖看推介賞花地點👇👇👇

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📸同場加映1：野生捕獲周潤發📸

記者根據以往發哥的出現足跡，整理出9條經常會去的行山地點路線，讓大家更大機會捕獲合照，發足一年好意頭！👇👇👇除了大帽山，還有哪裡發哥會「老是常出現」？按圖看教你行山路線及交通方法👇👇👇

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塔門竟也是發哥常到之處？想知全部9大路線推介請按➡️【新年行大運｜9條行山路線周潤發常去！ 大帽山、塔門野生捕獲發哥】⬅️觀看全文

♻️同場加映2：新年拒做大嘥鬼♻️

新年吃剩很多賀年食品？如果不想做成浪費，不妨考慮及早拿去捐贈！👇👇👇哪間會收冷藏年糕？按圖看機構回收食物種類、開放時間及地點👇👇👇

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