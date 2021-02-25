撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-02-25 17:28

韓國人氣三文治Isaac Toast是港人遊韓必食的美食之一，在當地人之間亦擁有很高人氣。最近由韓國「國民MC」劉在錫和喜劇演員曹世鎬主持的訪談綜藝節目《劉Quiz On The Block》，訪問了ISAAC的創辦人兼社長，原來三文治的代表性醬汁秘方竟來自一名女學生！

訪談綜藝節目《劉Quiz On The Block》主軸為探訪韓國人的日常生活，進行簡單談話和突擊問答環節。最近亦邀請了不同領域的話題人物，進行訪問。最新一集邀請了4位飲食界名人，當中包括韓國知名三文治ISAAC的創辦人，講述了背後的人氣秘訣。立即按圖睇ISAAC的創立故事及秘製醬汁起源😎👇👇

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【同場加映】韓國即食麵因為麵質地彈牙，受歡迎程度不比日本即食麵低。即食麵達人Hans Lienesch最近公佈了最新韓國即食麵排行，當中有不少都可以在香港買到。記者曾經在759阿信屋見過第8名的芝士辣麵，亦曾經於一田超市、千色匯百貨找到第1、5、6、7位的即食麵，而第2位的即食麵亦可以在各大連鎖超市買到。

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😲😲😲 同場加映：全球10句性暗示說話 😲😲😲

每個國家都有不同的文化，一個不小心可能會踏進對方設的桃色陷阱。記者為大家拆解全球各國的10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國、美國等地，如果聽到對方跟你說這些句子，通常都不單純！立即按圖睇睇全球10大性暗示句子😨👇👇

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