撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-03 18:11

提起便當，很多人都會第一時間想到日本媽媽巧手製作的精美便當，她們甚至可以將食物化身成可愛的卡通人物，讓自己的孩子在學校也能吃得開開心心。早前，有日本的電視節目播出一個利用便當來維繫親子關係的故事。不過，今次負責做便當的不是媽媽，而是一位「廚藝零分」的單親爸爸。

1998年，在日本神奈川縣大津家，誕生了一個小女孩。她的名字叫做大津綠。由於是家中的獨生女，自小備受萬千寵愛在一身。直至中學二年級的時候，父母突然離婚，家中只剩下她與爸爸兩個人相依為命。

（《世界！仰天ニュース》截圖）

然而，當時正值青春期的小綠，與爸爸之間的相處不算好，不時都會就生活上一些小事發生爭執，久而久之，兩個人之間的交流和溝通便愈來愈少。直至有一次，小綠突然在學校暈倒，送到醫院檢查後發現是「營養不良」。原來，自從爸爸離婚後，因為工作太忙，兩人平時一日三餐多數用冷凍食品解決，導致發育時期的小綠營養不良。

（《世界！仰天ニュース》截圖）

這次意外令爸爸下定決心，由小綠升讀高中開始，每天為她準備便當，讓正值發育時期的小綠能夠健康地長大成人。不過，最令爸爸意想不到的是，透過每日準備的便當，不只令自己變成廚藝高手，更在不知不覺間拉近自己和女兒之間的距離。就在小綠高中生活的最後一天，也是爸爸最後一次為她準備便當，裡面附上的一封信令小綠淚流不止……

👇👇👇按圖片及影片看節目重演爸爸的感人便當👇👇👇

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