懂得書寫中文，是學習日文其中一個最大優勢！因為可以憑日文語句中的漢字，猜出當中表達的意思。不過，不是每個日文漢字的意思都與我們認知的中文解釋一樣，如果在旅遊時沒看懂的話，隨時會大吃一驚，甚至鬧出笑話！



早前，日本網民@hatolier_camera在Twitter上發佈了以下這張照片，除了寫上「青森產人肉」，還配上一句描述：「因為很少地方有賣，真是幫大忙了。我餓了。」

在日本超級市場裡竟然有青森縣產的「人肉」賣？原來「人肉」在日文漢字中，除了表示人體的肉之外，還有另一個意思？《香港01》旅遊記者集合了15個日本常見的日文漢字，部分意思與中文完全不一樣，讓你一次看懂，下次去日本就不用再怕因為看不懂而鬧出笑話！

👇👇按下圖看15個必學日文漢字👇👇

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雖然短期內都無得返鄉下，但是不妨就趁這個時候學習一些遊日時必定用得著的日文！除了以上15個例子，還有以下20個常見漢字，學起來吧！👇👇👇

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同場加映：日清即食麵最強銷量TOP 10

新型冠狀肺炎病毒（COVID-19）疫情下，無法去日本，唯有轉到日式超市和DONKI入手不同種類的日式食品，其中最受歡迎的不少得即食麵！日本綜藝節目《林修のニッポンドリル》早前公佈日清即食麵的銷量TOP 10，究竟哪款成功奪得冠軍？

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