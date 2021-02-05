撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-05 16:29

「食白米抑或玄米更健康？」、「聽說日日洗頭對頭髮不好！」在日常生活中，不時都會遇上關於身體健康問題的「迷思」。近日有日本電視節目請來各個範疇的專家，一同拆解關於健康長壽的秘訣，到底應該如何做才是維持健康的最佳選擇？

（節目截圖）

經常聽人說，如果想身體健康，吃玄米比吃白米更有益處。但是有一類人的身體，原來不適合吃玄米，到底原因是甚麼？如果想減肥的話，在飲食上應該減糖還是減油？每個人的身體狀況都不盡相同，適合你的方法，反而對我來說會有反效果。最近，日本電視節目《ホンマでっかTV》請來專家拆解5個都市人常見的健康迷思，告訴你哪個才是最適合你的做法。

（節目截圖）

👇👇👇按圖片看專家解答5個健康迷思👇👇👇

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同場加映：日本教練3招減肥體操 實測兩週腰圍減6.5cm

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續反復，加上留家工作的新生活模式，少做運動自然容易發胖！繼早前流行的「內臟操」後，日本有電視台再次請來推廣「內臟操」的運動達人，教授一套每日5分鐘的減肥運動，更找來嘉賓實測，連續做兩個星期竟然明顯變瘦，腰圍即減6.5cm！

👇👇為何坐得太久連呼吸都會肥？即按下圖看3招減肥體操示範及實測結果！👇👇

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