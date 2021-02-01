撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-01 18:36

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續反復，加上留家工作的新生活模式，少做運動自然容易發胖！繼早前流行的「內臟操」後，日本有電視台再次請來推廣「內臟操」的運動達人，教授一套每日5分鐘的減肥運動，更找來嘉賓實測，連續做兩個星期竟然明顯變瘦，腰圍即減6.5cm！

工作忙碌的都市人未必有時間外出運動，加上疫情之下，戴著口罩做運動也不是人人應付得來。最近，日本節目《世界一受けたい授業》再次找來人氣健身教練Gattaman教大家一套在家也可以輕鬆做到的運動，除了有減肥效果之外，也可改善長期低頭用電腦、玩手機出現的寒背和肩頸痛問題。

《世界一受けたい授業》

節目組又找來女藝人實測，在不改變任何飲食習慣下，每天做齊3個動作，持續做兩星期後，腰圍和體重分別成功減6.5cm及4.9公斤，連身型也明顯有很大改變！

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同場加映：日男車禍意外墜200米山崖 一招逆轉奇蹟生還

日本電視台綜藝節目《THE突破ファイル》定期招募觀眾來信，請大家分享自己曾經遇過最驚險的「九死一生」真實經歷，被選中的話會請來演員重現完整故事。日前，節目播出一則「地獄求生記」，引起不少討論。

《THE突破ファイル》截圖

故事的主角名叫田中あきお（化名），有一天他駕車前往目的地途中，經過一片人煙稀少的山邊。怎料，一個突如其來的意外，讓他在叫天不應叫地不聞的山崖下，經歷了人生中最絕望的三日。最終，他究竟如何憑一個靈機一觸的想法，順利逃出生天？

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田中最後如何逃出生天？即看全文：日男車禍意外墜200米山崖 被困三日頻死關頭 一招逆轉奇蹟生還