撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-15 15:18

意外，就是意料之外。有台灣網民分享早前在台中住酒店的恐怖經歷，浴室中玻璃門在拉開一刻突然碎掉一地，令他全身浴血。酒店房其實處處暗藏危機，《香港01》旅遊記者為大家翻查過往多單酒店意外新聞，為大家揭開酒店房6個隱藏危險位！

早前有網民在台灣論壇Dcard分享住酒店的恐怖意外，酒店房浴室玻璃門突然碎裂令他全身浴血兼逢4針，點擊圖片睇睇事主講述時間經過及其傷勢 👇👇

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事主事後多次強調自己事發當時沒有站不穩絕對是福大命大，不然倒在玻璃碎上沒人知道，一直流血不止就看不見翌日的太陽了。他最後亦叮囑大家外出一定要注意安全，「特別是一個人行動的時候，千萬不要覺得發生事故的幾率很低，我就經歷了一場真實版的《絕命終結站》（港譯：死神來了），總而言之大家一定要注意安全！保護好自己！」

Staycation或住酒店房遇上意外絕對沒有人想。但其實有些意外時可以避免的，點擊圖片睇睇6大酒店房隱藏危險位，下次記得小心 👇👇

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