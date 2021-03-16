撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-16 15:32

$1可以買到甚麼美食？最近稻香酒樓推出$1優惠，招牌皇子乳鴿只售1元。《香港01》飲食記者搜羅6個飲食優惠，看看$1可以歎到幾多美食！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）

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盤點$1美食優惠

本月精選的$1優惠來自6個餐廳，包括稻香酒樓集團、東海飲食集團、KFC肯德基、Orange Elephant Thai Restaurant泰菜店、R.I.M.K.咖啡店及Daily 13。盛惠港幣1元的美食不止點心、乳鴿，還有任食甜品放題！👇👇👇想知哪些日子可以享有$1著數？按圖看6大優惠詳情👇👇👇

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🍱同場加映1：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

想知哪款最多人喜愛？請按➡️【Donki香港顧客最愛日式小食Top 10 流心忌廉蟹餅上榜 炸雞排第2】⬅️觀看全文

🌷同場加映2：花展賞花地點一覽🌷

2021花展今年不再在維園，反而分開18區設置，區區有花睇！有主題花杜鵑花圃、鬱金香花圃等等。👇👇👇哪個公園有鬱金香花圃？按圖看香港島區展覽資料👇👇👇

想知道九龍區及新界區，全港共19個賞花地點，請按➡️【花展2021全港19個花圃地點一覽！九龍公園賞杜鵑 哪裏有鬱金香？】⬅️觀看全文