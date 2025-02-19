台北交通｜8大交通工具　買套票可慳旅費　共享單車部份時段半價

台北交通8大交通工具一覽！台北市是台灣的行政中心，多年來一直是全台最多香港旅客到訪的縣市，而市內交通工具種類多，到訪不同景點亦相當便捷。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了台北市內8大交通工具的資料，讓大家計劃行程時，更快選擇到適合自己乘搭的交通工具。



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台北地標 —— 中正紀念公園（圖片授權：FB@林芮羽）

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台北8大交通工具！買套票可慳旅費 共享單車部份時段半價

台北地標 —— 台北101（圖片授權：FB@Paul Lin）

台北交通【1】共享單車

想在台北進行單車旅遊，一邊騎車一邊欣賞沿途景色的朋友，可以考慮租用共享單車。在台北的各大景點及基建，大家都可以找到Youbike共享單車租賃站並租車。

YouBike首30分鐘免費。（圖片來源：台北市政府交通局）

Youbike的收費為首4小時可享半價，每30分鐘收費新台幣10元（約港幣$2）；第4至8小時內，每30分鐘收費新台幣20元（約港幣$5）。

租用Youbike的詳細步驟，可參閱以下文章：

台北交通【2】公車

台北公車（巴士）網絡覆蓋台北市各區，不論市區或郊區的景點，皆幾乎有巴士路綫駛經。大家選搭公車前，可以瀏覽台北市政府參與營運的「大台北公車」網站，選擇適合自己行程的路線以及查詢班次，減少等候時間。大家也可以購買包含公車路線在內的指定套票，以節省交通開支。

台北公車的網絡覆蓋率較高。（圖片來源：JoBus）

台北交通【3】捷運

雖然台北市的公車四通八達，但於繁忙時間期間經常會遇上擠塞。為避免在堵車期間浪費旅程寶貴的時間，大家可以乘搭台北捷運。

搭捷運可避免堵車，阻礙行程。（圖片來源：Wikimedia@Rsa）

台北捷運目前營運6條路綫，連繫市中心各區。雖然捷運覆蓋範圍不及公車廣，但捷運途經市內多個旅遊景點與基建，包括松山機場、台北101、西門町、木柵動物園、南港展覽館、士林夜市及北投溫泉等。捷運的班次亦較公車穩定，適合趕行程的朋友，大家也可以購買包含捷運路線在內的指定套票，以節省交通開支。

台北交通【4】台鐵

台鐵是台北的另一組鐵路系統。比起捷運，台鐵於台北市內的車站較少，班次亦較疏，但因為停站較少，大家乘搭台鐵前往松山、南港、台北車站、萬華等地之所需時間也較為少。

台鐵於台北市內的車站較少，班次亦較疏。（圖片來源：交通部臺灣鐵路管理局）

因台鐵班次亦較疏，大家宜於乘車前使用台鐵官方網站的「列車時刻/車次查詢」分頁預先查詢列車抵站時間。

台北交通【5】高鐵

台北擁有2座高鐵車站，分別是座落於東部南港區的南港站，以及西部中正區的台北站。乘搭高鐵的價格較高，但座椅舒適，而且10分鐘內便能來往台北的東部與西部，尤其適合趕往台北車站轉搭桃園捷運前往機場的朋友。

高鐵的價格較高，但勝在座椅舒適及10分鐘內便能來往台北的東部與西部。（圖片來源：台灣高鐵）

台北交通【6】渡輪

除了陸路交通，大家亦可乘船前往台北淡水河及基隆河沿岸景點，大家亦可以乘船夜遊台北。台北渡輪的登船地點及會駛經的沿岸景點，可參閱以下文章：

旅客可乘船夜遊台北。（圖片來源：碼頭乾杯）

台北交通【7】纜車

除了水、陸交通工具，大家可以乘搭市內的架空交通工具——貓空纜車暢遊台北高處。貓空纜車全長約4公里，連接木柵與貓空，沿途設有4個車站。大家可以一邊乘搭纜車，一邊觀賞台北的天際綫。貓空纜車會運作至晚上，大家登山後可慢慢欣賞台北的日落與夜色，不用趕急。大家若想節省交通開支，可以購買包含纜車在內的指定套票。

（圖片來源：臺北市政府觀光傳播局）

台北交通【8】計程車

台北市最便捷又舒服的交通工具，非能點對點接載大家到各大景點的計程車莫屬。因有著黃色的外觀，台北的計程車亦被稱為「小黃」。

如果想行程上有更彈性的時間安排，建議乘坐計程車。（資料圖片）

「小黃」首1.25公里或以內的行程收費新台幣85元（約港幣21元），其後每0.2公里收費新台幣5元（約港幣1元），延滯計時（時速每小時5公里以下累計60秒）收費新台幣5元（約港幣1元）；而在夜間11時起至翌晨6時止，每趟車程運費加收20元，即起程價1.25公里105元。

「ibon便利生活站」自助服務機（圖片來源：統一超商永續發展）

除了在街頭截車，大家也可以透過熱綫或便利店的「ibon便利生活站」自助服務機電召的士，減少候車時間。

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