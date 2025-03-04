大阪燒肉14大推介｜厚切牛舌／$131放題任食！難波、梅田都有

大阪燒肉評分最高｜大阪燒肉梅田｜去日本除了吃刺身、壽司之外，燒肉也是不可以錯過！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了大阪14間燒肉店，分別在心齋橋、梅田、難波等地都有介紹！有性價比高的「黑毛和牛 燒肉一」、宵夜必吃的「忍鬨」等，還有一間只需$131就能吃足100分鐘！即看下文啦！



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大阪燒肉｜【1】黑毛和牛 燒肉一 —— 性價比高

如果想吃較特別或罕有部位的牛肉，「黑毛和牛 燒肉一」就啱你了！這間店的牛肉質量不錯，多款牛都是是雪花，油脂分佈均勻，喜歡吃肥一點的和牛，必定要品嚐這間！不少網民建議下午光顧，下午吃到盡價錢都只是2,000日元（約$103）左右，比晚市划算得多！

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-31

交通：地下鐵御堂筋線「心齋橋站」6號出口步行約1分鐘

營業時間：11:30 - 14:30 & 17:00 - 22:00



大阪燒肉｜【2】忍鬨 —— 宵夜必食

「忍鬨」這間燒肉店在大阪擁有超高人氣，Google評分更獲4.8分，共4間分店，分別位於心齋橋、日本橋、難波和南堀江。店內以高級日本國產牛肉聞名，招牌菜是厚切蔥鹽包牛舌、生拌牛舌、和牛炙燒壽司。店舖營業到深夜12點，食宵夜一定要吃這間！

地址：大阪府大阪市西区南堀江1-20-19 西村ビル 1F

交通：四橋線「四橋站」步行約7分鐘

營業時間：17:00 - 00:00



大阪燒肉｜【3】板前燒肉一斗 —— 鹽漬牛舌／牛里脊

板前燒肉一斗跟心齋橋只有5分鐘的距離，網民都推薦牛里脊、牛瘦肉、鹽漬牛舌，脂肪飽滿但又完全不膩，還要有入口即溶的口感！至於鹽漬牛舌，配上檸檬汁，口感非常清爽！

地址：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-16-26

交通：從心齋橋站步行約5分鐘

營業時間：17:00 - 00:00（逢星期三休息）



大阪燒肉｜【4】燒肉力丸 —— 100款食材任揀！

想在大阪吃燒肉吃到飽？「燒肉力丸」能以6,000日元（約$310）吃到高質和牛之餘還要超飽！燒肉店距離梅田站大約8分鐘，位處地庫，擁有寬敞的桌椅和空間，非常適合一家大細前來！燒肉店的餐牌簡單易明，有網民推薦「御初天神」方案，就是所有都可以吃的套餐！90分鐘5,478日元（約$283），120分鐘則是5,808日元（約$300），可以隨意吃和牛、牛舌等食品，超過100款！

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-8-9 八幸ビル B1F

交通：大阪メトロ谷町線「東梅田駅」步行約4分鐘／大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」步行約8分鐘

營業時間：平日17:00 - 23:30／週末11:30 - 23:30



大阪燒肉｜【5】國產牛燒肉放題（あぶりや）—— 牛舌放題

國產牛燒肉放題 あぶりや（Aburiya）是一間在大阪燒肉連鎖店，心齋橋、梅田、阿倍野也有分店，提供高品質的國產牛肉任食體驗，包括提供多種國產牛肉選擇，包括上等里脊、肋扇、橫膈膜牛排等。放題套餐主要有3個，分別是國產牛放題，價錢為4,280日元（$221）；國產牛舌放題，價錢為5,080日元（$263）；特選黑毛和牛、牛舌放題，價錢為5,780日元（$299），加1,500日圓（$78）更可享受無限暢飲！

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北區曾根崎2-15-20 SWING Umeda 4樓

交通：地下鐵御堂筋線「梅田站」步行約3分鐘

營業時間：平日17:00 - 23:00／週末12:00 - 14:00 & 16:00 - 23:00



大阪燒肉｜【6】七輪燒肉 安安 —— 平價燒肉

「七輪燒肉 安安」是日本燒肉連鎖店，提供價格親民的燒肉放題，大阪限定的人氣套餐只需2,530日元（約$131）起，包括豬肋肉、豬頸肉、雞軟骨、配菜等，加1199日元（約$62）可享飲品放題，食足100分鐘！至於單點價格從209日元（約$11）起。

地址：〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町10-3 1F

交通：阪急線「梅田站」步行約7分鐘

營業時間：平日17:00 - 23:00／週末12:00 - 23:00



大阪燒肉｜【7】牛舌の檸檬 —— Q彈厚切牛舌

東京人氣燒肉店「牛舌の檸檬」大阪也有分店，超厚切牛舌，再搭配檸檬和味噌醬拌飯，味道清爽，沒有太油膩的感覺！而且肉質Q彈厚實，前所未見的牛舌！一份A5和牛燒肉或極厚切名品牛舌定食3,900，約$202，值得一試！

地址：大阪府大阪市中央區千日前2-5-2 日本一歯科センタービル 1F

交通：從Osaka Metro難波站步行約6分鐘／從黑門市場、日本橋站步行約2分鐘

營業時間：11:00 - 15:00 & 17:00 - 21:30（逢星期二休息）



大阪燒肉｜【8】天然塩焼肉飛鳥座 —— 飛鳥牛／價錢中上

「天然塩焼肉飛鳥座」位於北區曙町的高級燒肉餐廳，1樓主要為吧枱，2樓則是獨立座椅位置。餐廳提供A5等級的黑毛和牛，飛鳥牛（Asuka Beef）是一種高級黑毛和牛，價格約為10,000日圓（約$517）至15,000日圓（約$776）不等。

地址：大阪府大阪市北区曽根崎2-13-5

交通：Osaka Metro谷町線「東梅田駅」2番出口より步行約1分鐘

營業時間：星期一日 17:00 - 00:00／星期二至六 17:00 - 01:00



大阪燒肉｜【9】焼肉・冷麺 白雲台 グランフロント大阪店 —— 神戶牛、黑毛和牛

「燒肉 白雲臺 グランフロント」是一間大型連鎖燒肉店，在Google評分達到4.4分並在Tabelog獲3.49星， 提供高品質的神戶牛和黑毛和牛，包括排骨、牛舌、內臟等。此外，特別推出「肉祭套餐」，價格約6,000日元（約$310），包含多種肉類和內臟。

地址：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館 7階

交通：JR大阪駅步行約1分鐘／阪急線梅田駅步行約3分鐘／地下鉄御堂筋線梅田駅 北口步行約3分鐘

營業時間：11:00 - 23:00



大阪燒肉｜【10】焼肉暁牛 —— 神戶牛／松阪牛／佐賀牛

「焼肉暁牛（Yakiniku Akatsuki）」是一家位於大阪市中央區宗右衛門町的高級燒肉，提供多款高級黑毛和牛，包括神戶牛、松阪牛、近江牛、米沢牛、佐賀牛、熊本牛等，套餐價錢6,050日元（$313）起。喜歡吃牛舌的你，一定要試「タン盛り合わせ」！拼盤有多款牛舌。

地址：大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-12 岩伸リバーサイド 2F

交通：大阪地鐵御堂筋線「難波站」步行約8分鐘／大阪地鐵堺筋線「日本橋站」步行約5分鐘

營業時間：平日17:00 - 02:00／週末11:00 - 14:30 & 17:00 - 02:00



大阪燒肉｜【11】黒毛和牛 善 —— A5級黑毛和牛燒肉／壽喜燒套餐

「黒毛和牛 善」是提供A5級黑毛和牛燒肉，人氣套餐「黑毛和牛自助餐」只需5,830日元（約$302）就吃到29款肉類和蔬菜，加1,200日元（約$62）可升級至無限暢飲！除了燒肉，還有壽喜燒套餐，4,180（約$216）日元起！

地址：大阪市中央區心齋橋筋2丁目3-15 戎橋Northビル 3F

交通：難波站步行約3分鐘

營業時間：平日17:00 - 01:00／週末11:30 - 01:00



大阪燒肉｜【12】燒肉五苑 —— 120種肉類、蔬菜選擇

燒肉五苑是一間在全日本都有分店的大型連鎖放題燒肉店，提供超過120種肉類和蔬菜選擇。店內招牌肉品包括黑豚肉、牛五花和牛舌，每桌還有檸檬汁、辣烤肉醬和鹽等調味料提供。至於燒肉放題並非每間分店都有，這間只有自選款式，包括極品黑毛和牛拼盤、A5黑毛和牛兩種燒肉拼盤等，價錢中等偏高。

地址：542-0075大阪府大阪市中央區難波千日前4-25

交通：難波站E5出口步行約5分鐘

營業時間：11:30 - 23:00



大阪燒肉｜【13】焼肉Lab —— 放題2小時

「焼肉Lab」難波店提供了黑毛和牛、國產牛肉、肉刺し、ユッケ等約130種類的肉品和創作肉料理。特別推出的是「極みコース」，包含黑毛和牛和創作肉料理的放題，價格8,500日元（$440）起。「食べ飲み放題120分」則有110種食物，只需6,500日元（約$336），價錢則偏貴。

地址：大阪府大阪市中央區難波3-7-22 中野大廈2F

交通：從大阪Metro禦堂筋線「難波站」11號出口步行約1分鐘／南海「難波站」北出口步行約4分鐘

營業時間：平日17:00 - 23:00／週末12:00 - 23:00



大阪燒肉｜【14】焼肉 黒べこ屋 —— 炭火烤肉自助餐

「焼肉 黒べこ屋」提供的所有牛肉均來自鹿兒島、宮崎、佐賀等地的A3級以上黑毛和牛，肉汁豐富、油脂分佈均衡！至於特選的牛腰脊肉口感緊實，肉汁飽滿！師傅使用長備炭烤肉，能迅速鎖住肉汁！炭火烤肉自助餐價錢為2,980日元（約$154），如果想飲料任飲，可選擇4,000日元（$207）的套餐，還包括75款食物！

地址：大阪府大阪市北区堂山町6-

交通：阪急「梅田駅」步行約6分鐘／地下鐵「東梅田駅」步行約5分鐘

營業時間：17:00 - 21:30



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