黑門市場美食8推介｜爆汁蜜瓜雪糕+牛筋關東煮　這間壽喜燒超高質

黑門市場美食推介｜黑門市場美食地圖｜黑門市場有咁多間食店，究竟點揀好？《香港01》好食玩飛記者為大家精選了8間黑門市場必吃餐廳或小店，全部都是從日本橋駅步行5分鐘就能抵達，包括高人氣的壽喜燒、少見的河豚刺身料理、海膽三文魚子蓋飯等，而MARU蜜瓜雪糕是最吸睛，每隻蜜瓜都來自不同地區，多汁又香甜！再配上牛奶味雪糕，超夾！50多元就能吃到2人份量的雪糕，即看下文啦！



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黑門市場美食推介｜【1】黒門うなぎ —— 鰻魚蓋飯／玉子鰻魚

「黒門うなぎ」的鰻魚蓋飯是用了三重縣木曾川的鰻魚製作，所以肉質特別肥美，鰻魚上塗上大量秘製醬汁，令鰻魚燒得脆口！鰻魚蓋飯分為3個等級，分別有上等，價錢是5000日元（約$264）；特級價錢是10,000日元（約$529）；極品價錢是15,000日元（約$793）。除了招牌菜鰻魚蓋飯，還有玉子鰻魚配三文魚子飯，一客3,000日元（約$159）。

黒門うなぎ

地址：〒542-0073大阪府大阪市中央区日本橋2-3-19

營業時間：10:00 - 18:00



黑門市場美食推介｜【2】牛兆 —— 黑毛和牛

每次去到日本市場，大家應該都會在尋找和牛的蹤影吧！「牛兆」就是大家最期待的黑毛和牛專賣店，店舖主要以超市形式販售和牛，如果揀啱，可以加500日元（約$26）代工費，然後會有職員即場煎熟，這裏的和牛是入口即融！

牛兆

地址：大阪市中央區日本橋1-22-26

營業時間：09:00 - 18:50



黑門市場美食推介｜【3】MARU —— 蜜瓜雪糕

大家經過「MARU」的話，真的會被這間店的蜜瓜雪糕外型吸引住，半隻蜜瓜上裹著雪白的牛奶雪糕，非常吸睛！而且這些蜜瓜是來自不同地區，每日新鮮到店，有的是熊本蜜瓜，每隻都多汁香甜！至於甜度，每隻都未必一樣，很像在拆盲盒，很有趣！價錢大約50多元一份雪糕杯，而且份量足以2人品嚐！

MARU

地址：大阪市中央區日本橋2-13-14

營業時間：10:00 - 16:30



黑門市場美食推介｜【4】黑門京 Kuromon-Kyou —— 河豚刺身料理

如果覺得吃壽司、拉麵太悶，「黑門京」就啱晒你啦！餐廳是河豚刺身料理的專門店，相信不多人吃過，想吃點新菜式，千萬別錯過「黑門京」啦！每隻野生河豚都是新鮮宰殺，做法有河豚魚皮、河豚刺身、炖河豚魚塊豆腐蔬菜湯、河豚粥、河豚餃子等，然後喝一口杏子酒，口感更清新！

+ 1

黑門京 Kuromon-Kyou

地址：大阪市中央區日本橋1-22-32

營業時間：12:00 - 14:30 & 17:30 - 23:00



黑門市場美食推介｜【5】高橋食品 —— 手工豆漿

高橋食品已有14年歷史，在黑門市場擁有2間店舗的豆腐專賣店。師傅使用國產大豆與天然鹽滷製岀全手工豆腐，每天早上至中午製作，所以大家可以吃到現做的豆腐，豆腐也有不同口味，例如芝麻豆腐、蛋豆腐、生豆皮等自家商品。如果在黑門市場吃太多、太口渴，來「高橋食品」飲豆漿解渴就是個好主意啦！

高橋食品

地址：大阪市中央區日本橋1-21-31

營業時間：08:00 - 17:00



黑門市場美食推介｜【6】鶴屋 —— $204起壽喜燒

如果想在日本吃到高質壽喜燒，至少也要$500，不過位於黑門市場的「鶴屋」，只需3850日元（$204）就能吃到特選和牛壽喜燒，牛肉質感非常嫩滑！除了這個套餐，還可以選擇精選黑毛和牛（$262）、高級神户牛（$553），除了壽喜燒，也有涮涮鍋可以選擇。

鶴屋

地址：大阪府大阪市中央区日本橋2-5-4 HOSOIビル

營業時間：11:00 - 22:00



黑門市場美食推介｜【7】鮮魚山長 —— 海膽三文魚子蓋飯／烤扇貝

如果想吃海鮮、刺身，去「鮮魚山長」就一定無錯了！所有壽司都是由新鮮鮪魚和鮭魚做成，另外還有販售烏龍麵、天婦羅、蓋飯等菜式，而網民推薦海膽三文魚子蓋飯，非常鮮甜。店門口設置了炭烤爐，可以在這位置享用帝王蟹、和牛沙朗、烤魷魚、等外帶美食，而烤扇貝是必吃！

鮮魚山長

地址：大阪市中央區日本橋2-3-1

營業時間：09:00 - 18:00



黑門市場美食推介｜【8】石橋食品 —— 關東煮

來到日本，吃關東煮是必須吧！這間石橋食品創立於1974年，販售多款日式小菜，湯類又有涼拌又有，價錢還很實惠，關東煮是他們最高人氣的菜色，價錢大約在130至180日元（約$7至$10），關東煮的配菜可自由選擇，而牛筋是網民大推，煮得超軟嫩煙韌！除此之外，還有白蘿蔔、雞蛋、豆腐、薯仔等，湯底還要跟壽喜燒的湯底味道相似，大家一定要品嚐這間！要注意，小店只接受現金支付，記得唱錢啦！

關東煮

地址：大阪府大阪市中央区日本橋2-2-20

營業時間：09:00 - 18:00（逢星期日休息）



在計劃黑門市場覓食之時，當然都要找一間離黑門市場不遠的酒店啦！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間近地鐵站的大阪酒店，有1間酒店還只需步行數分鐘就能抵達黑門市場！即看以下詳情！

大阪高評分酒店【1】Candeo酒店大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）

Candeo酒店大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）於2023年11月26日全新開幕，選址大阪最繁忙的御堂筋大街上，從酒店出發只需5分鐘步程便可抵達心齋橋，步行6分鐘便到道頓堀，距離車站亦僅7分鐘步程，地理位置極佳！

酒店在Agoda上擁有9.1/10的超高分，採用現代西式簡約設計，白色搭配深淺木系元素，打造出溫馨的無印風格，而且客房景觀開揚，空間寬敞。酒店最大特色是設有寺廟，足不出戶都可以祈福，沉浸式體驗日本文化！此外，酒店亦設有頂樓露天溫泉、室內溫泉及桑拿房，邊浸溫泉邊睇日落，非常寫意！

Candeo酒店大阪心齋橋（Candeo Hotels Osaka Shinsaibashi）

房價：人均HKD$587起（雙人房（禁煙））

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋2丁目7-12

交通：心齋橋站步行7分鐘

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大阪高評分酒店【2】阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）於2019年開業，距離JR大阪站3分鐘步程，來往阪急電車大阪梅田站和地鐵御堂筋線梅田站亦只需步行大約5分鐘，鄰近梅田藍天大廈之餘附近更有商店街、百貨公司、餐廳等配套，地理位置極佳！酒店在Agoda上獲得8.9分的超高評價，客房設計主題分為「大阪城」、「鄉村」、「梅」風格，展現了大阪當地獨有特色。客房設有浴缸、淋浴設備及智能馬桶，床頭設有各規格的電源插座。酒店付有自助洗衣機及外送洗衣服務，非常貼心！

阪急大阪龍仕柏酒店（Hotel Hankyu RESPIRE OSAKA）

房價：人均HKD$362（雙人床房＜12～23樓＞）

地址：大阪府大阪市北區大深町1番1號

交通：JR大阪站步行3分鐘

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大阪高評分酒店推介【3】天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Onyado Nono Oosakayodoyabashi Hot Spring）

天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Onyado Nono Oosakayodoyabashi Hot Spring）在2022年1月落成開業，在Agoda亦獲得9.1分的高評價，在清潔度和設施方面更獲得9.5的超高分。酒店採用日本和風設計，外型古色古香，有傳統溫泉旅館的感覺，每間客房亦設有日式榻榻米、日式床墊及日式趟門設計，讓你可以體驗傳統日本人的生活日常！酒店亦有提供天然室內及室外溫泉，在市區都可以浸溫泉，非常方便！

天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Onyado Nono Oosakayodoyabashi Hot Spring）

房價：人均HKD$363起（大床客房）

地址：大阪府大阪市中央區北濱2-5-19

交通：近鐵日本橋站步行1分鐘

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