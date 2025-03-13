福岡美食15大推介｜明太子必試！$45麵包放題／炭燒鰻魚／壽喜燒

福岡美食｜越來越多香港人「返鄉下」不止是去東京、大阪，福岡已成為熱門地方！比起東京、大阪，對於福岡沒有太熟悉的你，第一時間應該在想當地有什麼好吃？



《香港01》好食玩飛記者為大家精選15間必吃人氣餐廳，有拉麵店、壽喜燒店、居酒屋等，而如果大家想吃到福岡名產，就一定要吃「元祖博多めんたい重」！原條明太子擺在你眼前，簡直就是震撼眼球！此外，麵包控要注意啦！當中亦有一間可以吃到麵包放題，$45任食還包含飲料！即看下文啦！



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福岡美食｜【1】元祖博多めんたい重 —— 原條明太子蘸面

來到福岡，怎可以沒有品嚐過當地名物明太子呢！記者為大家介紹在福岡必吃的最高人氣原條明太子丼啦！餐廳共2層，地下為結賬付款和伴手禮陳列位置，而上層則是用膳的空間。餐廳長期排長龍，建議大家早點來，早上7點已經開始營業。餐廳的招牌菜色是原條明太子蘸面，食法跟沾麵有點相似，麵底、湯汁、明太子蓋飯是分開放置，一打開蓋原條的明太子就展現在你眼前，非常震撼！味道則偏鹹，不過跟淨麵一起吃，就能中和整個口感和味道。

元祖博多めんたい重

地址：福岡県福岡市中央区西中洲6-15

交通：地下鉄「中洲川端駅」1番出口步行約5分鐘／地下鉄「天神駅」16番出口步行約5分鐘

營業時間：07:00 - 22:30



福岡美食｜【2】兼虎蘸面 —— Q彈湯蘸面

介紹過撈蘸面後，跟大家介紹一下湯蘸面啦！有網民稱之為福岡最高人氣的拉麵店，蘸面的湯底非常濃郁，麵上面還灑上厚厚的粉，味道像磨碎的魚乾一樣，炙烤過的叉燒被烤得油脂充盈，而葱的辛辣和柚子皮的酸涩能中和油脂，即使湯底偏鹹，也不會太膩！

兼虎蘸面

地址：福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-18 福酒ビル 1F

交通：天神LOFT旁福酒大廈1樓 (Bic Camera一側) ／天神地下街出入口「西12c」步行約1分鐘

營業時間：10:00 - 22:00



福岡美食｜【3】博多一双 —— 排長龍人氣拉麵

博多一双從2012年11月開業至今，拉麵是由在博多著名拉麵店磨練技藝的主廚製造，他們對於湯頭非常講究，熬湯時會細心調整骨頭各部分的比例，使用3種材料，熬至骨頭散開，令拉麵完全輕易吸收。麵質都會較有嚼勁，又細又扁的麵條交織在一起，令人回味無窮！

博多一双

地址：福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-6

交通：「博多駅！」步行約6分鐘

營業時間：11:00 - 00:00



福岡美食｜【4】nishiyama —— 壽喜燒

去日本品嚐壽喜燒是必須的！這間nishiyama已開業5年，主要菜式為壽喜燒和涮涮鍋，壽喜燒價錢為3,300日元（約$173），上菜前會附上前菜，而鍋內包括豆腐、雞蛋、蔬菜等，咬一口極上牛就知道什麼是入口即化了！要注意店內油煙較多，建議穿較通氣的衣服或脱下掛上座位旁的衣架。

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nishiyama

地址：福岡県福岡市博多区中洲3-7-4

交通：從中洲川端步行約109米

營業時間：17:00 - 22:00（逢星期日休息）



福岡美食｜【5】Musashiすみ劇場 むさし坐 —— 爐端燒

Musashi以烤雞肉串和爐端燒而聞名，餐廳的1樓有一個大壁爐和開放式廚房，幾檯客人圍著壁爐看師傅烤肉和海鮮，這個體驗非常特別！而2樓則有一個包廂，可在晚餐時段預訂跟一班朋友娛樂。順帶一提，萬一當日已滿座，大家都可以步行15秒左右的路程至姊妹店「Sumi Theater 168」，同樣都是提供原始燒烤和鐵板美食！

Musashiすみ劇場 むさし坐

地址：福岡県福岡市中央区渡辺通5-5-12

交通：西鐵·福岡 (天神) 站步行6分鐘／地鐵七隈線「天神南駅」步行3分鐘

營業時間：星期一至四 16:00 - 00:00；星期五至日 15:00 - 00:00；星期日 15:00 - 23:00



福岡美食｜【6】MOON MOON MOON CAFE —— 台式海邊cafe

大家可能會好奇來到福岡吃台灣菜太浪費，不過要跟大家說MOON MOON MOON CAFE不是普通的台式餐廳，整座Cafe位於海邊，大家可以欣賞到一望無際的海景！如果天氣涼爽，户外位置也有座位，更近距離看到海岸、聽海風，非常寫意！食物方面，除了有魯肉飯、地瓜球等台式料理之外，其實還有甜品，來嘆個下午茶也是個不錯的選擇。

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MOON MOON MOON CAFE

地址：福岡県福岡市西区今津4754-14

交通：從大原西巴士站步行約1分鐘

營業時間：11:00 - 19:00



福岡美食｜【7】OCEAN HOUSE オーシャンハウス福岡 —— 日落餐廳／情侶慶祝必去

OCEAN HOUSE是九州最高級的海岸餐廳，所有座位都可以享受到海景！此外，還提供開放感十足的露台座位和2樓的屋頂露台座位，無論是慶祝生日、求婚都是非常浪漫！餐廳提供多款甜品套餐，例如草莓下午茶套餐，價錢2,990日元（約$157）；蛋糕午市套餐，價錢3,990日元（約$209），大家可以在預約網站上備注蛋糕設計，在蛋糕旁畫上愛心字句。由於地方較偏遠，建議大家提前到官網預約，避免因滿座情況而折返！

OCEAN HOUSE オーシャンハウス福岡

地址：福岡県福岡市西区今宿青木1119-1 カリフォルニアBBQビーチ

交通：從JR「今宿駅」步行約15分鐘

營業時間：星期一至五 11:30 - 21:30；星期六日 11:00 - 22:00



福岡美食｜【8】UOVOキャナルシティ博多店 —— 軟滑雪糕

當大家逛完以保佑不老長壽、生意興隆為主的櫛田神社，推介大家吃杯軟滑雪糕，UOVO跟櫛田神社只是190米距離，非常便利！UOVO主要販售以極上「天上卵」製造的雪糕、雞蛋布甸、芭菲等甜品，全部產品都有香濃蛋香，而且質感非常軟滑！雪糕有杯裝和甜筒，杯裝600日元（約$31）起，而甜筒500日元（約$26）起。

UOVOキャナルシティ博多店

地址：福岡県福岡市博多区住吉1-2 キャナルシティ博多 センターウォーク B1F

交通：「櫛田神社前駅」步行約190米

營業時間：10:00 - 21:00



福岡美食｜【9】林檎堂 りんご飴専門店 —— 特別口味蘋果

在旅行期間，少吃水果是免不了，記者要為大家推薦一間有名的蘋果專門店，林檎堂（RINGODOU）在福岡擁有10間分店，販售多款蘋果，例如原味、白朱古力味、肉桂糖味、酸奶味等，價值550日元（約$29）起。

林檎堂 りんご飴専門店

地址：福岡県福岡市中央区警固1-15-38 CAITAC SQUARE GARDEN 1F／福岡県福岡市西区橋本2-27-2 木の葉モール橋本1F

營業時間：11:00 - 19:30（部分分店）



福岡美食｜【10】FUK COFFEE®︎Parks —— 特色早餐店

講到福岡人氣咖啡店，FUK COFFEE®︎Parks一定會是首選！Cafe以飛行為主題，從裝修到食物包裝都可以見到飛行圖案。網民推介的有熱拿鐵、凍焙茶拿鐵、雪糕布丁等，熱拿鐵有淡淡的堅果香氣，中和了焦苦的味道；而焙茶拿鐵的茶粉很足，濃度適中。至於雪糕布丁是打卡able的一款菜色，布丁有淡淡的咖啡味、蛋香濃郁，值得一試！

FUK COFFEE®︎Parks

地址：福岡市中央区荒戸1-4-20

交通：大濠公園駅2番出口步行約3分鐘

營業時間：08:00 - 20:00



福岡美食｜【11】pain stock —— 人氣麵包店

說到福岡最高人氣的麵包店，一定非pain stock莫屬啦！pain stock開業5年，長期大排長龍，大家可以外帶或坐在店外的凳椅品嚐。pain stock提供多款口味的麵包，例如有福岡名物明太子法包、牛角包、肉桂捲等，pain stock的麵包岀名有濕度，即使是看起來又乾又硬的法包，都非常濕潤、吃上去是有水分，不會有口乾情況，值得一讚！

pain stock本店

地址：福岡県福岡市東区箱崎6-7-6

交通：從JR箱崎站步行約15分鐘

營業時間：10:00 - 18:00（逢星期一休息）



pain stock天神店

地址：福岡市中央区西中洲6-17

交通：從中洲川端步行約356米

營業時間：08:00 - 20:00（逢星期一休息）



福岡美食｜【12】heart bread antique —— $45高質麵包放題／多款口味泡芙、冬甩

以可愛貓頭吐司以聞名的heart bread antique，可以說是福岡第2人氣的麵包、甜點店。除了有售貓頭吐司，還有焙茶牛角包、法式餡餅等。甜品則有士多啤梨冬甩、朱古力曲奇、泡芙等。heart bread antique最特別的地方是麵包放題，分為2個時段，早上自助餐時段為早上8點至早上11點15分；而午市自助餐時段為上午11點15分至下午3點，放題還會包括飲料。價錢為成人每位858日元（約$45）一個小時，成人每位418日元（約$22）一個小時，只要吃3個其實已經回本，麵包控的你別錯過啦！

heart bread antique

地址：福岡県福岡市中央区天神3-16-24 ハーツ天神

交通：從天神地下街西1出口步行約1分鐘

營業時間：08:00 - 21:00



福岡美食｜【13】太宰府星巴克 —— 日本建築師打造

太宰府星巴克的食店不算多，大部分以「掃街」為主。現在等記者介紹一間能夠提供座位的咖啡店，就是由日本建築師隈研吾設計岀來的Starbucks啦！有日本最靚Starbucks之稱，從店面都可以見到設計非常獨特，由接近2千枝檜木交織組合而成，滿滿的藝術感，打卡必來！

太宰府星巴克

地址：福岡県太宰府市宰府3-2-43

交通：西鐵太宰府線「太宰府駅」步行約4分鐘

營業時間：08:00 - 20:00



福岡美食｜【14】四代目菊川 —— 炭烤鰻魚／網民讚鰻魚天花板／鰻魚飯三吃

從天神南站步行約6分鐘就能抵達的四代目菊川，是九州第1間店！四代目菊川已有90年歷史，有網民稱它為鰻魚天花板，炭烤的鰻魚搭配香噴噴的米飯，份量十足！經過炭烤的鰻魚完全沒有腥味，而且還非常脆口！還有鰻魚飯三吃，即是有3種食法，第一是簡單配飯食；第二是在鰻魚飯上加上海苔碎、山葵和葱粒，有解膩作用；第三是在鰻魚飯加上高湯，當湯飯吃。不過要留意價錢只有3個選擇，分別是9,000日元（約$471），包含8道菜；12,000日元（約$628），包含9道菜；14,000日元（約$733），包含懷石料理。

四代目菊川

地址：福岡県福岡市中央区春吉3-3-9 平助筆復古堂ビル 1F

交通：「天神南駅」步行約6分鐘／「中洲川端駅」步行約7分鐘

營業時間：11:00 - 15:00 & 17:00 - 22:00（逢星期一休息）



福岡美食｜【15】三原豆腐店 —— 居酒屋／生朱古力

福岡的三原豆腐店已有60多年歷史，是一間非常受歡迎的居酒屋，這間居酒屋以豆腐料理為主，除了豆腐，還有肉、海鮮、鍋物、飯麵、炸物、蔬菜、甜品等，而豆乳生朱古力就是他們最熱門的甜品，而抹茶味是必點，香濃的豆乳味帶點甘苦，是完全沒有肥膩感覺的甜品。

三原豆腐店

地址：福岡県福岡市中央区西中洲3-19

交通：從中洲川端站步行約5分鐘

營業時間：17:30 - 00:00（逢星期日休息）



計劃好心水餐廳後，最重要當然是住宿！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間距離天神站或博多站只需1至3分鐘路程的酒店！即看以下詳情啦！

福岡酒店推介【1】福岡天神昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）

福岡天神 昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）於2021年開幕，座落在天神，距離天神站大約3分鐘步程，亦鄰近天神地下街，地理位置相當優越！酒店風格同樣別具特色，是第一間以漫畫圖書館為主題的品牌酒店，收藏了超過7,000冊最新與熱門漫畫可以免費借閱，圓形的書牆同樣令人興奮！客房方面，酒店提供雙人及家庭客房，最多可供4人入住。客房設計簡約帶有商務感，浴室備有浴缸，酒店更提供浴鹽，讓你可以好好享受泡澡時光！

福岡天神 昆特薩酒店 Comic&Books（Quintessa Hotel Fukuoka Tenjin Comic&Books）

房價：人均HKD$270起（標準雙人床房）

地址：福岡縣福岡市中央區天神3-2-10

交通：天神站步行3分鐘

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福岡酒店推介【2】JR 九州花博中心酒店（Jr Kyushu Hotel Blossom Hakata Central）

JR 九州花博中心酒店的地理位置都非常便利，位於交通樞鈕JR博多站的附近，距離車站只需步行2分鐘即可。這間福岡酒店價格由$465港元起，主要提供2至3人房型，每間客房面積204平方呎以上，空間感十足，更可以把行李箱放平，整理戰利品時十分方便。此外，所有客房均備有加濕空氣清淨機及浴缸，而且這間福岡酒店自助早餐選擇亦很豐富。於Trip.com獲得4.5/5的評分，網民表示酒店附近有齊藥妝店及餐廳，方便購物之餘餐廳的種類繁多，是旅客的心水選擇。

JR 九州花博中心酒店

房價：人均HKD$397起（標準大床房）

地址：812-0011 福岡市博多區博多驛前2丁目2番11號

交通：JR博多站西18出口步行1分鐘

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福岡酒店推介【3】福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

福岡日航酒店距離博多站僅有3分鐘的步行路程，並且有一條地下通道直通博多站，就算是下雨天外出也十分方便。此外，這間福岡酒店周邊擁有熱鬧的購物和美食區域，如博多運河城、JR Hakata City和中洲，可以在此品嚐到地道的街頭小吃。酒店提供多種房型，當中有單人房以至3人房、4人房，甚至有設榻榻米的和室房間。客房空間充足，即使攤開行李也不會顯得擁擠。

福岡日航酒店（Hotel Nikko Fukuoka）

房價：人均HKD$632起（高級雙床房）

地址：812-0011 福岡市博多區博多站前2丁目18番25

交通：於JR博多站P5出口即可到達

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