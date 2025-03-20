大阪手信10推介｜關西限定布丁／芝士蛋糕！環保袋原來是名物？

大阪手信零食｜大阪伴手禮哪裡買｜去旅行買手信是基本吧！今次等《香港01》好食玩飛記者為大家介紹10個大阪必買手信，記者分門別類了零食甜點類和日常日品類，零食甜點類包括黑船牛奶夾心餅、Torakku焦糖布丁等，黑船牛奶夾心餅是採用了北海道華夫餅而成，有香濃的奶香！至於日常日品類就有記者私心推介的Standard Products，尤其是環保袋！非常好收納且款式多！除了環保袋，還有不同家居用品，設計精緻！大家記得離開大阪之前，跟著下文掃貨就無錯啦！



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《零食甜點類》

大阪手信2025｜【1】黑船 THE RICH & MILK 牛奶夾心曲奇餅——香濃奶香

黑船THE RICH & MILK牛奶夾心曲奇餅，100%採用了北海道原料製成的波浪紋華夫餅，口感會較為鬆脆！散發出濃郁的小麥香氣，再把濃郁的鮮奶油夾在中間，打開包裝袋已經散發香濃奶香，卻甜而不膩！更獲全國觀光土産品連盟受賞推薦，基本上在各大商場的B1層或機場都能找到它的蹤影！

大阪手信2025｜【2】Toraku焦糖起司布蕾——3層口感／關西限定／神戶品牌

Torakku是神戶的甜點品牌，最著名產品是神戶布丁，這款大阪起司布蕾是一款融合了起司蛋糕和布丁的口感，可以品嚐到當中酥脆焦糖碎片的脆感、奶油起司的融化感、起司布丁的鬆軟綿密，吃上來會好有層次感！

大阪手信2025｜【3】Mon cher堂島卷——用北海道牛乳製的生忌廉製作

Mon cher是法文，解作「我的親愛」，品牌創辦人金美花小姐希望透過每一件甜點送上「幸福」。開店22年，店舖遍佈日本城市，例如東京、大阪、名古屋等。他們的法式千層酥、堂島卷是人氣產品，運用了北海道農場牛乳自家製成的生忌廉製作，是阪急百貨B1專櫃獨有！

地址：大阪府大阪市北区堂島浜2-1-2

交通：從大阪市營地下鐵淀屋橋站／肥後橋站／西梅田站步行約5分鐘

營業時間：星期一至五 10:00 - 19:00／星期六日 10:00 - 18:00



大阪手信2025｜【4】Rikuro——每日現烤芝士蛋糕

Rikuro的芝士蛋糕是運用了丹麥老牌工廠直接進口的奶油乳酪製作而成，師傅堅持每天在廚房裡全天候烘烤起司蛋糕，每次烘烤十幾個！隻隻新鮮岀爐！聽說他們在製作過程中還十分注重蛋糕底部的葡萄乾，務求做到完美無缺！

地址：大阪市中央區難波3-2-28

營業時間：09:00 - 20:00（難波本店）／11:30 - 17:30（Cafe Room）



大阪手信2025｜【5】UMEDA DE COW Chips&tips——夾心餅、洋芋片

有暢銷排行榜第一名之稱的「UMEDA DE COW Chips&tips」最高人氣產品有夾心餅和洋芋片！夾心餅的盒內是獨立包裝，每包的包裝上都印有牛奶玻璃樽，非常易認！打開包裝之後會發現更精緻！每件夾心餅上都有乳牛的圖像，非常可愛！一盒有5件，價錢為810日元（約$42）。

至於洋芋片則有多款口味，例如鯷魚奶油洋芋片（藍色包裝）、粉紅鹽奶油洋芋片（粉紅色包裝）、培根奶油洋芋片（紅色包裝）、大蒜奶油洋芋片（綠色包裝）等，一包350日元（約$18）。

地址：大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 B1F

營業時間：星期一至四及日 10:00 - 20:30／星期五六 10:00 - 21:00



大阪手信2025｜【6】P.P.HAKKO OSAKA——檸檬蛋糕

P.P.HAKKO OSAKA有售年輪蛋糕、水果蛋糕、布列塔尼烤餅等，而招牌菜就是檸檬蛋糕啦！由小麥、雞蛋、大豆等材料製作，當中使用的奶油是由乳酸菌和慢慢發酵的黃油混合而成，然後再與以檸檬汁製成的檸檬醋混合，最後烘烤至濕潤並裹上檸檬味的巧克力。有檸檬的中和，所以整件蛋糕不會有油膩的感覺！蛋糕有4個價錢，單件270日元（約$14）、5件1,512日元（約$79）、10件2,916（約$151）、15件4,320（約$224）。

地址：530-8202 大阪市北區梅田3-1-1



大阪手信2025｜【7】桂新堂蝦餅

在大阪擁有9間分店的「桂新堂」以蝦餅聞名，蝦餅以蝦子、馬鈴薯澱粉、糖、甜菜糖、鹽等成分製造成，而且他們主要以中小型蝦製作，他們就在三河灣和伊勢灣附近的沿海地區捕獲中小型蝦，包括猴蝦、紅蝦、虎蝦、貴志蝦、虎蝦、草蝦、熊蝦等，殻身較軟，適合做蝦餅！製成品亦能吃到蝦的鮮味，配上茶和酒也可以！6盒裝的炙烤紅蝦片價錢為594日元（約$31）、6盒裝的杏仁蝦餅價錢為713日元（約$37）。

桂新堂蝦餅地址：



《日常用品類》

大阪手信2025｜【8】Standard Products——環保袋、保鮮袋

日本DAISO就行得多，Standard Products又逛過未呢！Standard Products能夠買到較時尚且平價的日常用品，一定可以買到手信給喜歡實際的朋友！首先推介是記者私心的環保袋！有多款顏色選擇，而且收納好，摺疊後還細過半隻手掌，啱晒拎廢包的朋友仔！還有保鮮袋，無論是外型、款式、質地，香港都找不到！為家居增添了一點點綴！

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大阪手信2025｜【9】Ball & Chain刺繡袋

一說到日本人氣刺繡圖案環保袋，一定是在說Ball & Chain啦！每個袋子都採用耐用、防水性的厚實聚酯材料製成，再把圖案設計以刺繡方式呈現！而且有多種顏色選擇，還有拼色！比起普通環保袋更獨特，不怕「撞款」！價錢4,500日元（約$234）起。

大阪手信2025｜【10】FEILER毛巾

百年品牌FEILER的毛巾系統是女生大愛！有網民稱之為毛巾界的愛馬仕！毛巾質地一摸上去就感覺到跟普通毛巾不一樣了，質感柔軟、親膚！在大阪阪急百貨有售！

相信大家已經揾啱心水、mark實買什麼手信了！然後就是選酒店啦！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了3間距離地鐵站只需1-4分鐘路程，想知邊幾間就立刻看以下介紹啦！

大阪酒店推介【1】APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）於2019年開幕，坐落在大阪御堂筋，距離本町站僅1分鐘步程，交通非常方便！酒店房間空間雖然不算大，但設備齊全，浴室設有私人浴缸，房內亦提供USB充電插座、洗漱用品、電視等基本設施。酒店亦配備戶外泳池、大浴場及溫泉。

APA酒店&渡假御堂筋本町站塔樓（APA Hotel and Resort Midosuji Hommachi Eki Tower）

房價：人均HK$221起（標準客房）

地址：大阪府大阪市中央區南本町4-2-9

交通：本町站步行1分鐘

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大阪酒店推介【2】大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）於2019年開幕，位於大阪北濱，距離北濱地鐵站僅需步行1分鐘，且鄰近大阪天滿宮、中之島公園、大阪市立東洋陶瓷美術館等景點，地理位置優越。酒店提供236間客房，最大的房型可供3人入住。房間內配備基本洗漱用品及電器，浴室內設有浴缸，房內亦提供休息椅，採光及空間都足夠！

大阪北濱佛沙酒店（Hotel Forza Osaka Kitahama）

房價：人均HK$272起（放鬆雙人床房）

地址：大阪府大阪市中央區今橋2-2-21

交通：北濱站步行1分鐘

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大阪酒店推介【3】心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）

心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）於2018年開業，鄰近美國村、難波神社、立花大街、心齋橋、道頓堀等景點，來往車站最快亦只需步行4分鐘，出行觀光都非常方便！酒店提供210間客房，房內空間雖然不算大，但設備齊全，提供洗漱用品、電熱水壺、電視、浴缸等基本設施。

心齋橋長堀通哈頓飯店（Hearton Hotel Shinsaibashi Nagahoridori）

房價：人均HK$232起（緊湊雙床房）

地址：大阪市西區新町1-5-11

交通：四橋站步行4分鐘

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