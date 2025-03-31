哈爾濱旅遊懶人包｜冰雪大世界等6大必去景點　美食＋交通一文看

哈爾濱旅遊｜哈爾濱旅遊攻略｜提到雪，除了想起日本，相信哈爾濱這個雪國也是大家想到訪的地方，坐飛機只需5小時左右就能抵達！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了到哈爾濱的旅遊攻略，包括必去景點、必吃美食、交通攻略以及平價5星級酒店住宿推介，即看下文啦！



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哈爾濱必去景點

哈爾濱景點｜【1】冰雪大世界

來到雪國，冰雪大世界是必去的！入面可以觀賞到壯觀的冰雕和雪雕，到了下午4點便會亮燈，可以欣賞五光十色的冰川。每天開放10小時，在4、5點便會天黑，氣漫漸漸下降，在寒冷天氣下排隊等玩冰滑梯，實在難以忍受！所以建議大家在下午2、3點前要到達了！

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冰雪大世界❄️🌍門票低至$281.53

冰雪大世界

地址：黑龍江省哈爾濱市松北區松北大道西側

營業時間：10:00 - 22:00



哈爾濱景點｜【2】雪鄉

哈爾濱的雪鄉媲美日本的白川鄉！雪鄉的中心街道兩旁佈滿小村莊，是充滿東北特色的木屋，晚上還有燈火通明，宛如走進童話世界，好浪漫！

雪鄉

地址：黑龍江省牡丹江市海林市雙峰林場



哈爾濱景點｜【3】中央大街

中央大街這條由方石鋪成的步行街，這條商業街已有百年歷史，坐落著眾多文藝復興、巴洛克等各種風格的歐式建築，充滿浪漫色彩！在冰雪節期間的大街上隨處可見冰雕和雪雕。在這裡還可以吃到地道的俄式西餐，以及大名鼎鼎的馬迭爾冰棍。

中央大街📍門票$320.07

中央大街

地址：黑龍江省哈爾濱市道里區中央大街1號



哈爾濱景點｜【4】索菲亞大教堂

索菲亞大教堂是哈爾濱的地標性建築，建於1907年，洋蔥頭尖頂最易認，吸引了大批遊客慕名而來！索菲亞大教堂目前是中國保存完整的拜占庭式建築，雖然在1997年就更名為「哈爾濱市建築藝術館」，但是大家仍然叫它為「索菲亞大教堂」。

$22觀賞教堂⛪️😍

索菲亞大教堂

地址：哈爾濱市道里區透籠街88號

營業時間：08:30 - 17:00（逢星期一關閉）



哈爾濱景點｜【5】哈藥六廠

哈藥集團製藥六廠建於1977年，是哈藥集團股份有限公司旗下的製藥公司。企業擁有眾多知名品牌，其產品涵蓋化學藥品、保健食品和飲品等多個領域。擁有歐洲風的宮殿從外觀到裏面的裝修都非常奢華、華麗！

哈藥六廠

地址：黑龍江省哈爾濱市道外區南直路326號

營業時間：09:00 - 16:30（逢星期一關閉）



哈爾濱景點｜【6】東北虎林園

哈爾濱的東北虎林園是世界上規模大的東北虎繁育基地之一，除了有東北虎外，還有白虎、獅子、獅虎獸、美洲豹、狼等猛獸。大家可通過參觀車行區和步行區，了解東北虎生活模式、觀看猛虎撲食的場面。在東北虎林園門口還有免費開放的東北虎科普陳列館，這裡會詳盡地展示各種東北虎的標本、圖片和文字資料，可在此了解到這一種珍貴物種的知識。

東北虎林園🐅門票$112.4起🎫

東北虎林園

地址：黑龍江省哈爾濱市松北區松北街88號

營業時間：08:30 - 16:30



哈爾濱美食推薦

哈爾濱必吃菜式有大列巴，是源自俄羅斯的一款麵包，外硬內軟的口感；鐵鍋燉，是東北菜的一款；鍋包肉，肉質酥嫩，有酸甜的味道；豬肉燉粉條，五花肉跟吸滿汁的粉條炒在一起，非常惹味；地三鮮，由薯仔、茄子、大辣椒過油爆炒，滿滿的咸香味。由於東北菜普遍都是以爆、炸、燒、燉的烹煮方式為主，不少菜色更需過油，啱晒重口味的你！

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哈爾濱自由行交通

香港來回哈爾濱

如往來哈爾濱，可乘坐飛機，是最快捷的交通方法！直航的飛行時間大約5小時左右，價錢港幣$2,500起；直航暫時僅只有中國南方航空有航班。而轉機船班的飛行時間需大約8至28小時，價錢為港幣$1,000至$2,000起。

如往來哈爾濱，可乘坐飛機，是最快捷的交通方法！（資料圖片）

除了飛機，如果不趕時間，可以選擇乘搭高鐵，由於香港暫未有直達哈爾濱的高鐵服務，所以需從香港到廣州或北京轉乘高鐵至哈爾濱，耗時會較多。從香港西九龍高鐵站岀發至廣州東或廣州南站，再經廣州站轉乘高鐵至哈爾濱，平均車程為35小時。😍坐高鐵從廣州到哈爾濱低至$377😍

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或從香港西九龍高鐵站岀發至北京西站，再經北京朝陽站轉乘高鐵至哈爾濱，平均車程為14小時，是最快的高鐵路線！🤩坐高鐵從北京往哈爾濱最快5小時🤩

哈爾濱當地交通

從哈爾濱到市內，可以乘坐公交車、地鐵、火車、觀光巴士抵達哈爾濱市中心。

哈爾濱住宿推薦

哈爾濱不乏星級酒店，包括五星級酒店，例如哈爾濱中央大街璞硯酒店、哈爾濱君逸酒店（中央大街火車站店）、哈爾濱香格里拉大酒店、哈爾濱富力萬達嘉華酒店、哈爾濱萬達文華酒店等，房價一般為港幣$240至$1376一晚，即看以下介紹啦！

哈爾濱酒店推介【1】哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）

哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）位於哈爾濱市松北區商圈中心，鄰近哈爾濱冰雪世界、哈爾濱熱雪奇蹟、哈爾濱融創文旅城等景點。酒店於2018年開幕，擁有342間房，房間空間寬敞，大部分房型更擁有一湖三島的景觀！酒店亦配備24小時健身中心、免費公共停車場及免費穿梭巴士服務。

哈爾濱JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Harbin River North）

房價：人均HK$262起（豪華江景大床房）

地址：哈爾濱松北區創新一路199號

交通：世茂大道站車程9分鐘

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哈爾濱酒店推介【2】哈爾濱萬達文華酒店（Wanda Vista Harbin）

哈爾濱萬達文華酒店（Wanda Vista Harbin）位於世茂大道，鄰近銀河歡樂世界、哈爾濱融創文旅城、哈爾濱熱雪奇蹟等景點，觀光非常方便。酒店於2017年開業，共有252間客房，房間設計奢華典雅，配備景觀浴缸。酒店另設室內游泳池、健身室、水上樂園、足浴等休閒娛樂設施，在雪季更提供滑雪道！

哈爾濱萬達文華酒店（Wanda Vista Harbin）

房價：人均HK$175起（豪華雙床荷里活房）

地址：哈爾濱松北區世茂大道87號

交通：世茂大道站車程13分鐘

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哈爾濱酒店推介【3】哈爾濱中央大街璞硯酒店（Puyan Hotel Harbin Central Street）

哈爾濱中央大街璞硯酒店（Puyan Hotel Harbin Central Street）位於中央大街，附近有松花江觀光索道、斯大林公園、防洪紀念塔等景點。酒店於2019年開業，擁有107間房，房間採用智能控制系統，配備高奢床上用品及洗護用品。酒店亦提供有旋轉滑梯的親子房及私人風呂的套房。酒店另設24小時洗衣房、健身室、家庭影院、免費停車場等設施。

哈爾濱中央大街璞硯酒店（Puyan Hotel Harbin Central Street）

房價：人均HK$192起（靜享·庭院大床房）

地址：哈爾濱道里區中央大街232-1號

交通：友誼宮站步行6分鐘

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哈爾濱注意事項

岀發哈爾濱前，記得注意以下5大項要點：

1.氣溫：負10至30度，應做好保暖措施，尤其年老年幼體弱者，建議穿保暖內衣、毛衣、防風的滑雪服、絨毛褲、滑雪褲、防水防滑的雪地靴和手套、暖貼等。

2.衣著：東北室內外溫差很大，室內及旅遊車一般都有暖氣，所以盡量穿便於穿脫的衣服，以免一凍一熱而感冒。

3.護膚：網民建議帶油性的護膚用品，防止面板粗糙或乾裂。如果化妝的話，也很好上妝。

4.護眼：準備一幅太陽眼鏡，防止雪地反射的太陽光刺傷眼睛。

5.相機和手機：用暖包為相機和手機保暖，以免岀現因過冷而自動關機。



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