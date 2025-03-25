西安旅遊懶人包｜大唐不夜城4景點、美食推介　附高鐵＋機票攻略

西安旅行｜西安景點｜對中國古代皇朝史有興趣的朋友，一定要來西安，感受世界四大古都之一的歷史感。本文為大家整合西安歷史背景、4大景點推介、美食和交通資訊。想睇歷史文物，必去秦始皇帝陵博物院睇宏偉兵馬俑，還有1,300年歷史的大雁塔；想玩得潮啲，亦可以去免費入場的網紅景區大唐不夜城。欲知詳情，即睇下文介紹！



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西安——四大古都之一、絲綢之路的起點

西安市簡稱為「鎬」，在古代被稱為長安或鎬京，地處關中平原中部，與羅馬、開羅、雅典並稱為世界四大古都，是中國歷史上建都朝代最多、建都時間最長、影響力最大的都城。在西漢時期，張騫便是由長安為起點出發前往西域，開拓出絲綢之路。

西安的建都歷史可追溯至西周。（unsplash圖片）

西安旅行景點推介

西安旅行景點【1】秦始皇帝陵博物院——睇宏偉兵馬俑

秦始皇帝陵博物院由秦始皇兵馬俑博物館、秦始皇陵考古遺址公園（麗山園）組成，兩處參觀均需約1.5小時，可免費乘坐旅遊專車往返。其中秦始皇兵馬俑博物館建在秦始皇帝陵的兵馬俑坑遺址上，素有世界第八大奇蹟之稱。這裏出土的一千多個士兵陶俑形象各不相同，神態生動。👉睇兵馬俑優惠門票

秦始皇嬴政從13歲即位時就開始營建陵園，前後將近使用了72萬人力，修築時間長達38年，直至秦始皇去世陵園都未修建完成。傳聞中秦始皇耗費無數人力物力財力為自己建造一個地宮，而兵馬俑就是地宮的守衞者。

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秦始皇帝陵博物院

地址：陜西省西安市臨潼區秦陵北路

交通：地鐵4號線西安北站D出口，轉乘「兵馬俑-西安北站」公交車，在「兵馬俑公交站」下車。

營業時間：旺季（3月16日至11月15日）08:30 - 17:00／淡季（11月16日至次年3月15日）08:30 - 16:30



西安旅行景點【2】西安城牆——古都西安標誌性景點

西安城墻，是古都西安的標誌性景觀，也是我國迄今保存甚是完整的古城墻之一。現存城墻為明代建築，在隋、唐皇城的基礎上建成的，全長13.7公里，包括護城河、角樓等一系列設施。

新年期間，這裏舉辦了「長安燈會‧西安城牆」燈會期間活動，因為大受歡迎已延長舉辦至今。每日09:30至17:00設26場巡遊表演活動，讓遊客沉浸式體驗盛唐文化！建議大家傍晚時分前往，這樣既能欣賞到白天的景色，又能不錯過晚上的燈光秀。

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西安城牆

地址：西安市新城區南大街2號

交通：地鐵2號線「永寧門站」D1出口直達

門票：包燈會範圍門票 成人票¥60、優待票¥35；可上城牆、不包燈會門票 成人票¥45、優待票¥27



西安旅行景點【3】大雁塔——唐代佛教輝煌象徵 供奉高僧舍利和梵文佛典

大雁塔，始建於唐永徽3年（公元652年），因坐落在慈恩寺內，所以又稱為慈恩寺塔。大雁塔是為了收藏玄奘從天竺取經帶回來的佛經、佛像和舍利而修建，而塔外的巨型雕像便是唐玄奘。

大雁塔保存的文物中其中最值得一提的要數貝葉經，即刻寫在貝多羅樹葉上的經卷。大雁塔四層塔室內就供奉著兩片長約40厘米、寬約7厘米的貝葉經，上面刻寫著密密麻麻的梵文。

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大雁塔

地址：西安市雁塔區慈恩路1號

交通：地鐵4號線「大雁塔站」C出口

營業時間：08:30 - 17:00

門票：成人¥30、學生¥15；信教群眾可憑皈依證免費入寺（門票僅為進入寺院憑證，如登大雁塔，可在登塔入口處另行購票）



西安旅行景點【4】大唐不夜城——24小時免費網紅觀光街

位於大雁塔腳下的大唐不夜城，主要是由一條1,500米長的景觀步行街構成，分布著盛世帝王、歷史人物、英雄故事、經典藝術作品等9組主題群雕。步行街兩旁有多棟仿唐古建築，提供購物、餐飲、娛樂體驗。

每日還有精彩表演，包括《盛唐密盒》兩位唐代裝束的表演者吟詩作對，隨機挑選路人上台對詩兩句、《貞觀之治》通過舞蹈展現唐代士兵的英勇形象、《再回長安》現場最大型表演，講述千年前大詩人白居易回到長安的故事、《唐裝不倒翁》來到打卡必影！

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大唐不夜城

地址：西安市雁塔區雁塔南路498號

交通：地鐵4號線「大雁塔站」C出口

營業時間：24小時

門票：免費



西安旅遊美食推介

西安美食【1】回民街——打卡+美食文化街區

想一次過品嘗多款西安地道小吃的朋友，一定要到回民街。所謂回民街並不是一條街，而是由北廣濟街、北院門、西羊市、大皮院、化覺巷、灑金橋等數條街道組成的美食文化街區，集中了300多種西安特色小吃，例如外酥裏嫩的老白家肉夾饃、同盛祥或老米家的羊肉泡饃、酸辣爽口的魏家凉皮、甜糯軟滑的甑糕、暖胃又滿足的胡辣湯等等。

這裏不僅有地道的美食，還有古色古香的建築和煙火氣十足的氛圍，逛吃拍照一條龍！建議大家傍晚或晚上前往回民街，感受熱鬧的夜市氛圍！

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西安美食【2】陝西菜館推介 必食葫蘆雞

想在西安吃一頓地道的陝西菜，那便要到當地陝菜館！如果你着重打卡體驗，可選擇「長安大排檔」、「唐猫庭院」、「醉長安」是西安3大網紅食店。如果你想吃到環境貼地又經濟的正宗陝西菜，可以選擇當地的連鎖陝西家常菜館「大廚小館」，在全西安有14間分店，包括大雁塔、大唐不夜城等景區附近，是西安本地人也常吃的餐廳！

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無論你去了哪間陝西菜館，推薦你一定要點西安必食名菜、有「長安第一菜」之稱的葫蘆雞。其歷史可以追溯到唐代，相傳是唐朝時禮部尚書韋陟的家廚研創的私房菜。

葫蘆雞的制作工藝非常講究。原材料需要鮮嫩的三黃雞，經過精細調味後用麻繩捆紮成葫蘆形狀；然後將雞放入清水煮熟，同時祛除腥味；煮好後的雞要再經過蒸制，使雞肉酥爛脫骨；最後，將雞放入熱油中炸至金黃酥脆，外皮呈現出誘人的光澤。這樣烹制的葫蘆雞外酥裏嫩，香氣四溢。

香港去西安交通 高鐵＋機票攻略

搭高鐵前往西安會是較便宜的選擇，參考記者在旅遊網站搜尋2025年3月29日星期六的班次結果，每日有一班高鐵由香港西九龍出發到西安北，早上9時7分出發，車程需時約11小時。至於返程每日有一班高鐵早上11時4分在西安北發車，車程約10小時。價錢方面，二等座來回$2,224，一等座$3,566，商務座$6,970。

大家也可搭飛機由香港前往西安，參考記者在旅遊網站搜尋同日的航班，想要直航+早上出發，只能選擇國泰航空，回來機票$2,469包23公斤託運行李，每日一班機早上11時起飛，航程約3小時35分即到。

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