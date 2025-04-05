旅遊心得｜搭長途飛機點打發時間？內行人教「1招」包你意猶未盡

飛日本韓國、泰國越南，這些離香港很近的國家，吃個飛機餐、看個電影馬上就能到目的地。



不過前往澳洲、歐美國家，動輒7、8個小時的飛程，飛機上又沒也網路可以用，該如何度過漫漫時光？對此，就有網友在台灣Dcard發文，希望大家能給他打發時間的建議。

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搭長途飛機怎麼打發時間？

有名網友表示，坐中長程飛機，飛行時間超過8小時以上，他個人會透過帶旅遊雜誌上飛機看、帶平版電腦上去使用、能睡就睡補充體力，來度過枯燥的搭機時光。同時，也歡迎大家給予他殺時間的方法。

貼文一出後吸引眾多網友回應，

「看書、睡覺、看機上娛樂系統……很多事可以做吧！電影就看不完了」

「想說不用下載影片吧，反正飛機上可以看，結果直接狠狠的打臉我，坐到一台沒有螢幕的，只有耳機接頭插在手把上的音樂」

「看電影、睡覺、聽音樂，不怎麼需要手機」

「平常因為電影票太貴而沒去看的，在飛機上就是狂看」

「耳塞＋眼罩 人體飛航模式」

「看電影，在機上看了快10部」



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不過，也有網友分享又消磨時間，又有效率的事情，

「教你們一招，刪照片，整理照片，會用很久，而且眼睛累了會想睡覺，睡醒繼續整理照片」

「絕對是刪照片，包準妳刪到意猶未盡」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搭長途飛機怎麼打發時間？別只看電影睡覺！內行教1招讓人意猶未盡時光飛逝】