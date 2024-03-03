旅行心得｜搭長途飛機4大貼士　空姐推「最佳座位」：加錢也值得

長途飛機因為飛行時間長，不少人無法適應而導致睡眠不足，一名擁有24年飛行經驗的英國空中服務員克里斯（Kris Major）分享自己的經驗，推薦大家可以在長途飛機上更加舒適的4大建議。



下次搭乘長途飛機時可以嘗試看看，讓自己的旅程更加舒適。👇👇👇

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1. 長途飛機吃飛機餐的最佳時機

克里斯指出，不少中長程的航班會在深夜起飛，克里斯建議，可以在出發前就先吃東西，上飛機才可以好好休息，也不一定要提供餐點時就吃，建議以調整自己的作息為主，不用勉強要在半夜吃飛機餐。

2. 長途飛機必備物品

克里斯建議，如果相當重視睡眠的旅客，建議攜帶自己的枕頭，必要時也可以自備眼罩，因為有習慣的物品比較容易入睡。

3. 長途飛機飛太久，不舒服怎麼辦

長時間在飛機上坐上數小時會讓身體緊繃，如果不能隨時離開座位，建議乘客可以稍微活動腳趾、雙腿，保持血液流通。

4. 長途飛機坐哪最好

克里斯以自己為例，他推薦乘客可以選靠窗座位，因為可以靠在窗戶邊睡覺，為了要坐靠窗座位，他認為即使要加價選位也相當值得。

不過針對不同需求，他也給出其他建議，例如害怕亂流的旅客，可以坐靠近機艙前面的位子、較高的人則可以坐緊急出口旁的座位，通常有比較大的空間可以伸展。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：長途飛機必備物品？坐哪裡最舒服？24年空服員曝「最佳位置」：加價也值得】