旅遊住宿揭秘｜點解酒店要將被子攝喺床墊底？整齊外有「1原因」

出差或旅行時入住酒店，客房內映入眼簾的白色整潔床鋪，讓人瞬間擁有好心情。



而許多人都注意到，酒店床單上面的被子邊緣，總是緊緊夾在床墊裡，有些人不喜歡，但也有人覺得從縫隙中鑽進去睡覺很舒服。日媒揭露，其實這個舉動背後藏有酒店的用意。

在X平台上有一名日本網友「もくもく」發文抱怨，為什麼酒店的棉被總是塞得緊緊的，超級討厭，要拉出來也需耗費很大的力氣，並詢問其他網友：「想知道是否有其他人也有同感？」

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發文至今已累計多於317萬次觀看，1.4萬人按讚，有日本網友留言回應，

「我超懂！我喝醉的時候，完全沒有力氣把棉被拉出來，最後我直接睡在棉被上」

「光是把棉被拉出來就出汗了」

「不管多冷，我都習慣把腳露出棉被，要不然睡不著，所以我超有共感，每次拉棉被拉出來都好累」



不過也有網友覺得，

「從棉被縫隙中鑽進去睡覺很舒服」

「有種像在信封裡睡覺的新鮮感」



根據日媒《TRILL News》報導，酒店這樣整理床鋪其實有多種用意，包含讓旅客感覺棉被、床單經過徹底清洗，而不是前一位客人住過的狀態，給人乾淨整潔的印象。

一名在日本進行酒店床鋪整理的經驗者表示，如果床單有皺紋，可能會收到投訴，所以必須拉平。另外，也是為了防止睡覺時被子滑落。

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而也有一說是為了幫助保暖，西方國家天氣寒冷，人們喜歡將棉被塞得緊緊的，來增加保暖效果，這樣的作法被傳承了下來，成為西方酒店的標準，之後被世界各地的酒店效法，因而延續這樣把棉被塞到床墊下的習慣。

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