旅遊心得｜搭飛機冷氣凍到人都震　專家揭有「3原因」特登調低溫

飛機客艙保持低溫，是為了保護乘客與機組人員的健康與安全。



根據Rosen Aviation報導指出，客艙溫度通常介於攝氏22度至24度之間，不僅能夠讓乘客感覺舒適，也能維護乘客健康。

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首先，客艙低溫有助於減少暈機等健康緊急事件的發生頻率。由於久坐、含氧量降低、機艙壓力變化等因素，都可能增加暈眩風險，加上飛機達到巡航高度時，空氣更乾燥，很容易讓人脫水，產生頭痛、暈眩、肌肉痙攣和虛弱感。低溫除了舒緩暈眩，也能夠最大程度地減少水分流失。

其次，客艙低溫可以降低在飛機上感染疾病的風險。透過強大的空調系統，減少空氣水分，去除微生物，進而減少病菌傳播。

前加拿大廉航Swoop Airlines空服員Vanessa Settimi就解釋，

「機艙內的溫度是由機師控制」



因此即使經常有乘客要求調高溫度，卻也愛莫能助。

最後，客艙低溫也有更實際用途，因為人們在較冷氣溫裡往往比較警覺，如果發生緊急狀況，能夠更好地聽取安全指示，反應也比較靈敏。

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如果真的很怕冷，旅遊專家建議可以帶一條圍巾，或者直接穿上帽T，如果不需要，就能捲起來裝在隨身行李中，也可以當成臨時枕頭，讓頸部保持舒適。建議搭飛機的標準穿搭就是運動鞋、長褲、T恤和有拉鍊的毛衣，

「絕不會看到穿坦克背心和拖鞋」



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