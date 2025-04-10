AirAsia宣布直飛沖繩新航線開通！首航6.1起飛　優惠門票$126起

AirAsia集團旗下的泰國亞洲航空（FD航班）今日（4月10日）宣布，推出香港首條直飛日本的航線，連接曼谷（DMK）、香港（HKG）及日本沖繩（OKA），每日一班！為慶祝新航線推出，AirAsia推出特別優惠價，由即日起至2025年4月20日，單程（未連稅）$126起！



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AirAsia集團旗下的泰國亞洲航空（FD航班）今日（4月10日）宣布，推出首條由香港直飛日本的航線，連接曼谷（DMK）、香港（HKG）及日本沖繩（OKA）。新航線將使用空中巴士A320客機接載乘客，每日一班，直接從曼谷（DMK）起飛，在香港短暫停留接送乘客後，前往日本沖繩。

AirAsia集團旗下的泰國亞洲航空（FD航班）今日（4月10日）宣布，推出首條由香港直飛日本的航線，連接曼谷（DMK）、香港（HKG）及日本沖繩（OKA）。

AirAsia集團旗下的泰國亞洲航空（FD航班）今日（4月10日）宣布，推出首條由香港直飛日本的航線，連接曼谷（DMK）、香港（HKG）及日本沖繩（OKA）。新航線將使用空中巴士A320客機接載乘客，每日一班，直接從曼谷（DMK）起飛，在香港短暫停留接送乘客後，前往日本沖繩。

香港直飛沖繩的航班由今日起正式開賣，首航定於2025年6月1日（星期日）。為慶祝新航線的推出，AirAsia亦提供特別優惠票價，單程機票（未連稅）$126起！（價格已包括7kg手提行李額）。提提大家，優惠票價只限透過AirAsia MOVE手機應用程式或官網預訂，預訂時間為即日起至2025年4月20日，適用於2025年6月1日至10月25日期間的旅行。

香港直飛沖繩的航班由今日起正式開賣，首航定於2025年6月1日（星期日）。（網上圖川

曼谷（DMK）往返香港（HKG）及香港（HKG）往返沖繩（OKA）航班時間表

目的地：DMK-HKG

航班編號：FD508

時間：出發 10:20／到達 14:00

首航日期：／

班次：每日一班



目的地：HKG-DMK

航班編號：FD509

時間：出發 14:45／到達16:40

首航日期：／

班次：每日一班



目的地：DMK-HKG

航班編號：FD518

時間：出發 10:15／12:00

首航日期：／

班次：每日一班



目的地：HKG-OKA

航班編號：FD518

時間：出發 12:55／到達 16:25

首航日期：2025年6月1日

班次：每日一班



目的地：OKA-HKG

航班編號：FD519

時間：出發 17:45／到達 19:20

首航日期：2025年6月1日

班次：每日一班



目的地：HKG-DMK

航班編號：FD519

時間：出發 20:20／到達 22:15

首航日期：／

班次：每日一班



＊航班時間表如有變動，以官網為準。

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