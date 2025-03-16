旅遊心得｜銀髮族搭飛機易受時差困擾　專家教簡單6招減少不適

搭機旅行時被時差影響是許多人共同的難題，其中又以年紀較大的人最為苦惱。



對此，有英國旅遊專家就提出「6大妙招」，希望能幫助銀髮族擺脫時差的負面影響，無論是座位選擇、調整作息和策略性睡眠都能有所助益。

《每日快報》報導，時差是搭機旅行的一大難題，而且隨著飛行距離越遠、情況就越糟，除了損害認知功能、干擾新陳代謝，還會破壞睡眠，這對年紀較大的旅行者來說尤其嚴重。

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對此，英國旅遊行業者「划算遠遊」（Cheap Deals Away UK）的旅遊專家Dawn Morwood提出能減少時差負面影響的6大妙招。

首先是「聰明選擇座位」：Morwood指出，

「以搭乘經濟艙來說，若要在飛機上睡覺、最好選擇坐在靠窗的座位，因為這樣就只會有一側可能被旁人打擾，也不必在其他人需要使用廁所時移動，還可以把頭靠在牆上」



第2招是「利用自然光」：靠窗的座位除了上述好處，還可以讓乘客接觸到自然光，Morwood表示，

「坐靠窗的座位可以更好地休息外，還可以在必須醒來的時間打開窗戶遮罩、讓陽光把自己喚醒」



第3招則是「不要勉強自己」：由於有些人會選擇忍受時差影響並硬撐，還會因此涉入大量咖啡、維生素和提神食物，這極可能造成反效果，Morwood呼籲，

「逐步調整自己的日夜節律是更為妥善的方法」。



第4招是「逐步調整原先在家中的作息」：年紀較大的人在長途飛行過程盡量不要硬逼自己在平時正常睡眠的時段醒來，反之亦然。

第5招為「有策略性地睡覺」：Morwood建議旅行者若平常在家睡覺的時間到了，那就盡量讓自己睡著。

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最後一招則是「主動調整睡眠」：為了最大限度地發揮這招的功效，Morwood建議若要跨越很多時區，可以嘗試將睡眠時間與目的地互相匹配，如此一來也能減少落地後調整時差的困難。

此外，隨時攝取充足水分、不要飲酒以及戴上睡眠面罩、耳塞或舒適衣物都可以在長途飛行和克服時差時發揮重要作用。

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