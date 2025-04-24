日本旅遊5種行為千萬勿做　大聲交談乞人憎　犯1禮儀禁忌隨時被打

日本旅遊禁忌｜日本電車禮儀全攻略｜香港人最愛翻「家鄉」，每逢假期都會有出國潮，不過到了當地，其實有許多禮儀和規定都是不可不知！有網民曾經在社交媒體上分享過在電車上視訊通話，恐被日本人視為「挑釁行為」！除了此行為，還有4種行為千萬不要做！即看下文啦！



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日本旅遊禁忌｜【1】視訊通話

網友分享，去日本旅遊要避免在電車上打「視訊通話」，尤其在東京跟大阪的電車上更要注意，即使通話內容可能很緊急或很重要，但99.99%的日本人都不能接受在電車內視訊通電這個舉動，因為這些行為被視為挑釁其他乘客，試過有被騷擾的人會因而破口大罵，或者被對方毆打。

99.99%的日本人都不能接受在電車內視訊通電！（AI製圖）

日本旅遊禁忌｜【2】佔用過多空間

第二，如果將隨身物品，例如背包、購物袋放在旁邊的空位上，阻止其他乘客入座；或在座位上姿勢不雅，例如大開雙腿、佔用鄰座空間，都是應該避免！他們會投以不滿的目光，無聲地表達希望您讓出座位或調整姿勢。甚至在擁擠時段，可能會被直接要求將物品移開或收小佔用空間，造成尷尬場面。

勿將隨身物品放在旁邊的空位上，以防阻止其他乘客入座。（Freepik）

日本旅遊禁忌｜【3】大聲講電話或交談

日本人普遍認為在車內大聲講電話或交談會打擾到其他乘客，影響他們的休息或閱讀。如果在車廂內用一般音量甚至更大的聲線講電話，或與同伴大聲喧嘩聊天的話，輕則招致周圍乘客的不滿眼神或嘆氣；中則可能會有乘客或車務人員上前提醒或制止；重則會引發口角，讓自己陷入尷尬甚至不愉快的境地，破壞旅遊的體驗。

如果在車廂內與同伴大聲喧嘩聊天的話，可能會有乘客或車務人員上前提醒或制止。（AI製圖）

日本旅遊禁忌｜【4】在車廂內飲食

在車廂內吃正餐、零食或喝飲料，特別是氣味濃烈的食物，例如是便利店的熱食、炸物等。雖然喝水或一些小點心可能較為寬容，但如果飲食行為造成明顯的氣味或髒亂，便有機會收到提醒或指責。

若飲食行為造成明顯的氣味或髒亂，有機會收到提醒或指責。（AI製圖）

日本旅遊禁忌｜【5】堵塞車門口或通道

如果在上下車時，站在車門口不往裡走，或站在車廂連接處、通道的話，會阻礙其他乘客的移動。隨時會被準備下車的乘客「借過」或輕推，或被車務人員提醒往車廂內部移動。

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