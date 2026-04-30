深圳10號線攻略｜11大景點！甘坑古鎮+深圳之眼+Outlets買衫1折起

福田口岸地鐵圖｜10號線美食｜連接福田口岸地鐵站的10號線（坂田線），總共有24個站。一於等好食玩飛記者為大家由最近福田口岸的地鐵站開始介紹，有福民站的水圍1386文化街區、崗夏站的OneAvenue卓悅中心深圳之眼、冬瓜岭站的深業上城等，還有深圳版迪士尼之稱的雲裡夢想樂園，園內擁有約20個遊樂項目，包括海盜船樂園、碰碰車、迷你過山車、旋轉木馬等， 還有Outlets買衫1折起每個景點都夠你玩足一整天！想知還有什麼吃喝玩樂的地方，即看下文啦！



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深圳地鐵10號線＿福民站【1】水圍村——600年歷史／1386文化街區／流心三文治

水圍1368文化街區是由一條600年歷史的村落「水圍村」重建而成，街區被改成了具有廣府風情的騎樓，非常有地方特色。街區雲集各式各樣的餐廳、酒吧、cafe、甜品店、茶飲店、手作店等小店，其中一家是半開放式的意大利餐廳Cyclus Craft Kitchen價錢實惠且整個裝潢都很有異國風情！還有喜兒糖水舖價格實惠分量足、碳水精英的三明治也是很多人專門打卡的。

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到了下午4時，夜市攤檔便開始「岀動」！有置身於台灣夜市的感覺，但又不失水圍村特色，煙火氣十足！若果與三五知己同行，最平人均30元至50元人民幣不等，已經可以吃得非常飽，例如烤冷麵、台式大腸蚵仔麵線等，成為不少港人的新蒲點。除了夜市，水圍還集中不少按摩店，包括「過來養生館」、「沁道・足療・SPA」等，還有更多按摩店讓大家前來慢慢發掘！

1386文化街區

地址：深圳市福田區皇崗公園一街

交通：深圳地鐵10號線福民站D出口



深圳地鐵10號線＿崗夏站【2】OneAvenue卓悅中心——黑珍珠餐廳／迪士尼春日展

One Avenue卓悅中心於2019年開幕，總面積達30萬平方米，是深圳大型商場之一。商場分為四個購物區及一條中央大街，提供國際零售、主題餐飲、人文藝術、電影娛樂和親子社交的活動體驗。

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想找美食的話，商場內有3間獲得有「中國版米芝蓮」之稱的《黑珍珠餐廳指南》推介的餐廳，包括珍庭潮州菜、天嶼水・茶蔬以及小炳勝。此外，商場連接深圳地鐵1號線崗廈站，距離福田口岸僅兩個站，還有地下街接駁會展中心及購物公園站，交通十分方便。

近日還有迪士尼春日展，免費打卡，展覽到6月30日，千萬不要錯過與Daff合照的機會！

OneAvenue卓悅中心

地址：深圳福田中心區福華路與金田路交匯處

交通：深圳地鐵10號線崗夏站步行約290米



深圳地鐵10號線＿崗夏站【3】深圳之眼購物中心——亞洲最大地鐵站／9米天窗穹頂／網紅打卡熱點

深圳之眼購物中心不僅是一個獨立商場，還是一個集合了地鐵樞紐、購物中心和文化空間的綜合體，深圳之眼是國內最大軌道交通單體工程，費馬螺旋線＋9米天窗穹頂，48米無柱空間，未來感滿滿，電影取景熱點、網紅必打卡，附設6萬平方米商場，商場内的春熙台韓式拌飯、和府撈麵都很多人排隊，還有零售店舖好特賣等一應俱全。

深圳之眼購物中心

地址：深圳市寶安區寶華路1號灣區之眼

交通：地鐵10號線崗廈北站直達，無需出站



深圳地鐵10號線＿蓮花村站【4】深圳市當代藝術與城市規劃館——未來感設計／前衛的視覺衝擊

坐落於深圳市福田區的深圳市當代藝術與城市規劃館（Shenzhen Museum of Contemporary Art and Planning Exhibition, MOCAPE），是一座結合當代藝術與城市規劃的綜合性文化場館，以獨特的建築設計和豐富多元的展覽內容，成為深圳重要的文化地標。

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該館由奧地利知名建築事務所藍天組（Coop Himmelb(l)au）設計，其建築外觀充滿未來感，由兩個L形的體塊相互穿插搭接而成，銀色的金屬外表，造型前衛且極具視覺衝擊力。這種大膽的設計理念，使建築物成為令人矚目的藝術品。

深圳市當代藝術與城市規劃館

地址：深圳市福田區蓮花街道福中路184號

交通：深圳地鐵10號線蓮花村站C2岀口

營業時間：10:00 - 18:00（逢星期一休息）



深圳地鐵10號線＿冬瓜嶺站【5】深業上城——Loft色彩小鎮／全球首間MUJI酒店

深圳深業上城（UpperHills）是位於深圳市福田區的一個大型城市綜合體，辦公室、公寓、酒店和商業零售集於一身，成為深圳近年來備受矚目的新地標和熱門「打卡」點！商場是深業上城的核心區域之一，匯聚了眾多國際和國內的潮流品牌，有韓國品牌AJPG、南加州區街頭品牌鼻祖VISION，特色餐飲，最近很多人打卡的ONIONIO南法復古餐廳、還有bobo咖啡以及文化休閒業態。

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位於商場三樓的平台的Loft小鎮也是個打卡聖地，獨特的簡約幾何形狀建築和鮮豔的色彩成為極具辨識度的區域。深業上城內也設有酒店，其中包括全球首間MUJI酒店，吸引了喜愛無印良品風格的遊客。

深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通方法：深圳地鐵10號線冬瓜嶺站A出口，步行約3分鐘



深圳地鐵10號線＿雅寶站【6】星河World Coco Park——特色餐廳／山姆超市

星河World Coco Park是位於深圳市龍崗區坂田，靠近地鐵10號線雅寶站，有齊購物、餐飲、娛樂的現代化商場！總建築面積約為80,000平方米，共4層，商場設計包含室內購物區及部分戶外空間，設有下沉式廣場及連廊。商場內有多間大型連鎖品牌、山姆超市和特色餐廳，例如雲山季·雲南山珍菌火鍋，新太二鮮料川菜，絕對可以玩足一天！

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星河World Coco Park

地址：五和大道與雅南路交𣿬處東南角

交通：深圳地鐵10號線雅寶站C1或C2岀口步行約10分鐘



深圳地鐵10號線＿光雅園站【7】坂田手造文化街——免費遊覽／定期舉辦嘉年華

坂田手造文化街位於深圳市龍崗區坂田街道雅園路，具體位置在南坑社區，由坂雪崗大道至五和大道就是整條文化街，靠近光雅園地鐵站。坂田手造文化街建於2008年，，全長770米，總建築面積約27,000平方米。街區以徽派建築風格為基調，融合嶺南文化元素，讓人仿佛穿越至古代。整條街道兩旁都設有多間店舖，Fn鐵板燒、五承燒賣、佳木糖水鋪、酒館等，還有定期舉辦文化活動，例如元宵嘉年華，當中會有萬盞燈籠、傳統表演等，吸引大量遊客！

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坂田手造文化街

地址：深圳市龍崗區坂田街道雅園路

交通：深圳地鐵10號線光雅園站A1或B岀口，步行約7分鐘



深圳地鐵10號線＿光雅園站【8】8號倉奧特萊斯——名牌餐飲滙聚／Columbia／Nike／Coach

位於龍華的8號倉奧特萊斯於2014年開幕，至今已經引入超過200間國際及本土品牌進駐。建築面積約8萬平方米，由兩層地庫及地面3層組成，合共有5層。

B1層以餐飲、休閒區、部分運動品牌為主，包括Columbia、ASICS等；而M層主要是餐飲、兒童動態區及部分零售；L1層則以國際品牌為主，例如Nike、Adidas、I.T.、MICHAEK KORS、Armani Exchange和Coach等品牌；L2層則是高端品牌、珠寶、生活方式類商店、餐飲，例如太二酸菜魚、元氣壽司；L3樓則是豪華影院及其他娛樂設施。各種品牌折扣更低至一折起！咁多嘢睇，大家可以在這裡消磨一整天！

8號倉奧特萊斯

地址：深圳龍華區民康路1號

營業時間：星期日至四10:00-22:00、星期五至六10:00-22:30

交通：深圳地鐵10號線光雅園站C出口步行約10分鐘



深圳地鐵10號線＿坂田北站【9】雲裡夢想樂園——2萬平方米／粉色樂園／碰碰車／旋轉木馬

雲里夢想樂園位於龍崗區坂田街道，佔地2萬平方米，樂園內粉色為主調，配合夢幻的裝飾、色彩繽紛的燈光，因此有深圳版迪士尼之稱。園內擁有約20個遊樂項目，包括海盜船樂園、碰碰車、迷你過山車、旋轉木馬等，適合一家大細來消遣。而雲裡夢想樂園同樣不設入場費，園內根據不同項目各有價目，亦分會員和非會員價。

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雲里夢想樂園

地址：深圳市龍崗區坂田街道發發路開放時間：星期一至日09:00-22:00

交通：深圳地鐵10號線坂田站D出口步行159米

門票：免費入場（遊樂項目需付費）



深圳地鐵10號線＿華為站【10】自丘多福咖啡店——手沖咖啡／日系風格

自丘多福咖啡店位於深圳地鐵10號線華為站附近，是一家以手沖咖啡為主打的精品咖啡店。店面面積不算大，但環境清靜舒適，適合放鬆或小憩。至於裝潢採用簡約日系風格，木質調為主，搭配綠植點綴，營造溫馨自然的氛圍。店內提供手沖咖啡之外，還有烘焙食品，例如英式鬆餅、蛋糕。咖啡價錢一般在30至50元人民幣；而烘焙食品的價格範圍在15至30元人民幣。

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自丘多福咖啡店

地址：龍崗區萬科城社區坂雪崗大道深圳丁香公寓2樓S204號舖

交通：深圳10號線華為站A岀口



深圳地鐵10號線＿甘坑站【11】甘坑古鎮——古老建築／博物館

深圳龍崗區的甘坑古鎮，是一個充滿客家文化氛圍的地方，當大家步入甘坑，彷彿穿越了時光隧道，走進古老的建築、石板路、古井、古樹等。白天有許多小巷子，在光影的交錯下，十分有意境；夜晚現代化的藝術裝置和彩色燈光，讓人眼前一亮，絕對值得前來到訪！

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當中必逛的地方有家風家訓館、甘坑博物館、鳳凰谷、V谷樂園、二十四史書院等。除了景點之外，古鎮內還有糖水夏茉冰室、君綠家擂茶等特色餐飲店舖。

甘坑古鎮

地址：深圳龍崗區甘坑古鎮

交通：深圳地鐵10號線甘坑站B出口

門票：甘坑古鎮免費（裏面的二十四史書院日場票60元、夜場票30元、鳳凰谷門票30元，豐儉由人）



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