泰國自由行｜數位入境卡TDAC中文填寫教學　手把手3分鐘搞掂

為了更好管控外國旅客在泰國動向，泰國政府恢復旅客填寫入境卡的規定，不過改為線上填寫。



新規定從本月1號已上路，入境泰國前72小時內可以做填寫。泰國數位入境卡TDAC（Thailand Digital Arrival Card）要怎麼填寫，不會英文泰文該怎麼辦？本文教你三步驟手把手快速完成。

泰國旅遊新規，旅客入境必填數位入境卡TDAC，3步驟教你中文版填寫迅速通關（點擊放大瀏覽）👇👇👇

泰國旅遊TDAC填寫教學 入境前72小時可填 唔識英文泰文都唔驚（01製圖）

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泰國數位入境卡TDAC填寫教學

先進入泰國數位入境卡TDAC（Thailand Digital Arrival Card）的官網，點選右上角的「English」，接著切換為「中文」，後面需要填寫的資料內容，都會以中文告知。

步驟一、個人信息

點選左邊的「入境卡」按鈕，接著填寫護照上的個人信息。特別注意姓、名都要和護照一樣，中間名可免填，國籍公民身分請選「HKG : CHINA-HONG KONG」。性別部分：「FEMALE：女性、MALE：男性、UNDEFINED：未定義」。居住國地區請選「HKG : HONGKONG SAR, CHINA」。

步驟二、旅行和住宿信息

登機國家／地區「HKG : HONGKONG SAR, CHINA」，旅行目的如果是去玩的請選「HOLIDAY」，搭民用飛機請選「COMMERCIAL FLIGHT」。

住宿類型有HOTEL（酒店）、YOUTH HOSTEL（青年旅館）、GUEST HOUSE（民宿）、FRIEND'S HOUSE（朋友家）、APARTMENT（公寓）請選擇擬入住的類型，地址資訊填酒店即可。

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步驟三、健康聲明

請列出您在抵達前兩周內停留的國家／地區名稱，沒有就免填。

最後按下預覽，並在「請指定一個電子郵件以發送泰國數字入境卡」填上Email、勾選「我已閱讀並接受了條款和條件」，最後按下提交。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2025泰國入境最新規定》TDAC填寫教學！簡單中文步驟教學，3分鐘搞定】