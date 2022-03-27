泰國5道暗黑料理吃貨都拒絕　唔止昆蟲小食　毛雞蛋你敢唔敢試？

說起泰國美食，我們想到的大多是價格平易近人的美食小吃，種類豐富的泰國水果也一直被人津津樂道。然而，在美食之外還有一類讓吃貨望而卻步的泰國黑暗料理。



這次，就跟著小編的步伐，一起認識那些令人聞風喪膽的泰國黑暗料理，讓大家開開眼界！（點圖放大看看）👇👇👇

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泰國黑暗料理1：血蚶

泰式血蚶，又叫泰式血蛤，常見於泰國海鮮攤，尤其在中國城最出名。因為看起來血淋淋的讓許多人望而生畏。其實將血蚶搭配酸辣醬汁一起吃，鮮滑爽口，如果你也喜歡海鮮一定要試試。

泰國黑暗料理2：炸昆蟲

炸蠍子、炸蜘蛛……看到各類昆蟲被放在餐盤上已經讓人毛骨悚然了吧？因為氣候潮濕炎熱，泰國盛產各類昆蟲，昆蟲本身含有大量蛋白質，經過高溫油炸之後口感得到了提升，成為了一道美味的小吃，膽子大的朋友可以嘗試看看。

泰國黑暗料理3：毛雞蛋

泰國毛雞蛋是將快要孵化的雞蛋放在火上面烤，烤熟後配以醬料食用。小編第一次看到以為售賣的只是煮熟的普通雞蛋，直到打開蛋殼才發現，裡面是看得到有雞頭、幼毛的雞蛋胚胎，給小編嚇的呀。

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泰國黑暗料理4：竹蟲

一條條的蟲子看起來已經勸退了不少人，但在泰國人眼裡，這是廣受歡迎的美食——竹蟲。因為一般是寄生於竹子裡面，所以竹蟲都是天然無污染的，當地人通常是經過油炸後食用。

泰國黑暗料理5：酸辣螞蟻卵

你能想像螞蟻卵/螞蟻蛋也能吃嗎？在泰國有這樣一道特色料理「酸辣螞蟻卵」，被當地人稱作佳餚招待客人。螞蟻卵具有豐富的蛋白質，一般產於每年夏天，常見的做法有涼拌、煎蛋、煮湯等。

除了上述這幾道黑暗料理，你還吃過或聽過哪些看起來望而生畏，吃起來營養豐富的泰國黑暗料理呢？如果有機會，你敢嘗試這些泰國黑暗料理嗎？

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】