泰國節慶懶人包｜點止潑水節　一文了解各個特色節日　自由行必讀

想安排不一樣的泰國自由行嗎？不妨從泰國節慶活動來做規劃喔！除了有觀光盛事潑水節、水燈節、鬼臉節，還有富有宗教色彩的九皇齋節，充滿特色的慶典推薦給喜歡深度旅遊的你！



小編按照月份特地精選了適合安排泰國自由行，快來看看！👇👇👇

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4月：潑水節

泰國潑水節正式名稱是宋干節（Songkran，วันสงกรานต์），是當地的新年，在每年的4月13日至15日展開（編按：各地潑水活動日期有所不同）。

泰國宋干新年期間，除了禮佛、浴佛、做功德、向長輩獻水等傳統習俗，各地都會舉辦盛大的潑水活動，因此又被稱為潑水節。例如曼谷的是隆路一帶、背包客天堂考山路，都是激烈的潑水「戰場」。此外，也可以在「大城」體驗被大象潑水的樂趣。

5月：雷府鬼面節

在泰國東北部的雷府（Loei）丹賽縣（Dan Sai），每年6、7 月都會舉辦鬼面節（ผีตาโขน，Phi Ta Khon Festival）」。

泰國雷府鬼面節當天，村民們會身著繽紛色彩的「鬼服」，戴上以椰葉和竹篾製作而成的鬼面面具，打扮成鬼的模樣加入大遊行隊伍，掛著鐵罐、鐵片等會發出聲響的金屬器物，敲鑼打鼓，沿著小鎮主街隨著音樂跳舞，就像一場熱鬧的嘉年華。

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7月：守夏節

每年佛曆8月16日是一年一度的守夏節（วันเข้าพรรษา，Vassa，Khao Phansa），又稱為守居節、入夏節、入雨節或佛教四旬齋節（Buddhist Lent Day），是泰國佛節之一。

守夏節當天，寺廟會舉行入夏安居儀式，誦經禮佛並向高僧懺悔過失。僧侶之間也會互贈鮮花及香燭，互致敬意與懺悔，開始安居修學。而在烏汶府（Ubon Ratchathani）還會展開盛大的「蠟燭遊行」（Candle Festival），吸引無數海內外遊客前來觀賞，因此守夏節也被稱為蠟燭節。

9月：九皇齋節

九皇齋節（กิ้วอ๋องเซ่งโห่ย，Nine Emperor Gods Festival）又稱「九皇勝會」，是當地每年9月或10月間的重要宗教節日，相傳是為了紀念當地華人信仰的九皇爺聖誕。

九皇齋節最大的特色在於「吃齋食」，齋節期間，泰國各地不論是餐廳、小吃，都會掛上標有齋字樣的黃色旗幟，因應信眾吃齋，除此之外，在曼谷唐人街和泰國南部的布吉（Phuket）府都會舉辦慶典活動，尤其布吉舉辦的起乩儀式更是吸引眾多觀光客朝聖。

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11月：水燈節

水燈節（วันลอยกระทง，Loy Krathong）有著「最美的泰國節慶」之稱，於每年泰曆12月15日舉行。

按照泰國傳統習俗，泰國人將在水燈節當天將親手製作的水燈放入河流中，以寄託心中的願望和祝福。此外，泰北清邁還有廣受世界觀光客喜愛的「天燈節」，數千個天燈佈滿天空，場面美到令人屏息。

12月：聖誕節

雖然是佛教國家，但作為觀光大國，泰國聖誕節氛圍也非常濃郁。每年11月下旬開始，各大商場佈置起氣氛滿滿的聖誕樹和燈光裝飾、舉辦聖誕節市集、活動。

特別是時下年輕人喜歡的centralwOrld購物中心和暹羅天地ICONSIAM、OneSiam暹羅商圈氣氛滿滿，是拍照打卡的好去處。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】