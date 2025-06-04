長洲酒店3大推介｜免費歐陸早餐／海景房／豪華露營　人均$144起

長洲酒店推介2025｜大部分人都會覺得去長洲玩一日半日就夠，但其實長洲擁有全港最大的歷奇營地，要玩盡所有娛樂設施起碼要2日1夜先夠！《香港01》「好食玩飛」是次為大家介紹3大長洲住宿，有酒店更提供免費娛樂活動、歐陸式早餐，人均只需$144起！



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長洲酒店推介【1】長洲西園

長洲西園佔地近50萬呎，是全港最大的歷奇營地。露營地除了鄰近張保仔洞、天后廟等景點外，園地亦設有7大歷奇體驗，全部都超考膽量、刺激好玩！此外，園區更提供9種特色娛樂體驗，包括野炊、DIY炭火烤雞蛋仔、羊圈餵飼、草坪遊戲、桌上遊戲、手工藝工作坊等，部分活動更可以免費參加，CP值超高！

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長洲西園設有8大主題，多達50間客房，最少可容納4人入住。房間均配備獨立洗手間、私人衛浴、冷暖氣及電源插座，空間寬敞且設備齊全！大部分房型亦附設私人篝火、鞦韆、燒烤爐、陽台野餐桌等設施。此外，半球形帳幕房型的部分位置更採用透明設計，坐在房內即可觀星或飽覽長洲鯆魚灣海景，非常寫意！

長洲西園

房價：人均HK$227起（印第安營；4人入住）

地址：長洲西灣 DD CC Lot 12

交通：長洲渡輪碼頭步行23分鐘

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長洲酒店推介【2】香港長洲華威酒店（Warwick Hotel Cheung Chau）

香港長洲華威酒店（Warwick Hotel Cheung Chau）位於長洲東灣，鄰近觀音灣泳灘、小長城、東灣海灘、長洲關公忠義亭等景點。酒店於1980年開幕、2022年翻新，設有65間客房，提供雙人房、三人房及家庭房房型。

房間設備齊全，坐擁海景或山景，部分房型亦設有露台，最多可容納4人入住，家庭套房內更配備兒童玩具及帳蓬等設施，十分貼心！酒店亦配備咖啡室、燒烤、餐廳等設施。此外，酒店房價亦包含免費歐陸式早餐，看著海景品嘗美食非常寫意！

香港長洲華威酒店（Warwick Hotel Cheung Chau）

房價：人均HK$253起（標準海景客房；包早餐）

地址：香港長洲東灣

交通：長洲渡輪碼頭步行5分鐘

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長洲酒店推介【3】香港長洲B&B渡假旅館（B&B Cheung Chau）

香港長洲B&B渡假旅館（B&B Cheung Chau）位於東灣，距離長洲渡輪碼頭僅3分鐘步程，鄰近愛心鎖場、創意工作坊和Kozi Island 咖啡廳等景點，地理位置優越。酒店於2006年開業、2018年翻新，擁有25間客房，提供雙人房至家庭房房型，最多可容納6人入住。

酒店客房空間雖然不算大，但設備齊全，均配備私人衞浴、小型睡床、電視、雪櫃等基本設施，房間整體舒適乾淨。酒店同時提供咖啡室，客人可以加購西式半自助早餐。

香港長洲B&B渡假旅館（B&B Cheung Chau）

房價：人均HK$144起（北社街標準房）

地址：香港長洲東灣路83號

交通：長洲渡輪碼頭步行3分鐘

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