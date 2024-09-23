香港酒店平價12間｜人均$129／近地鐵站／九龍、港島、新界都有

香港平價酒店推介2024！看完演唱會不想搭通宵車？想吃自助餐順便住一晚酒店？《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合12間香港平價酒店推介，近伊館、有抵食自助餐，更有免費巴士往返高鐵及機場，人均只需$129起！



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香港平價酒店推介【1】香港嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）

香港嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）位於天水圍，附近有商場及公園，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有561間房，房間均配備浴缸、暖氣、電視等，空間寬敞且乾淨。酒店亦附設網球場、健身室、大型露天泳池、兒童遊樂場等設施。

香港嘉湖海逸酒店（Harbour Plaza Resort City）

房價：人均HK$213起（標準大床房）

地址：天水圍天恩路18號

交通：銀座站步行1分鐘

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香港平價酒店推介【2】香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）坐落在沙田石門，附近有商場、餐廳及車站，地理位置優越。酒店於2019年開幕，擁有618間客房及公寓房型，採用乾濕分離浴室，空間寬敞。公寓房型另設客廳、廚房及洗衣機。酒店附設戶外天台泳池、健身室、2間餐廳及酒吧等設施。

香港帝逸酒店（ALVA HOTEL BY ROYAL）

房價：人均HK$269起（高級翠綠雙床房）

地址：沙田源康街1號

交通：石門站步行8分鐘

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香港平價酒店推介【4】香港青逸酒店（Rambler Oasis Hotel）

香港青逸酒店（Rambler Oasis Hotel）位於青衣，距離青衣站車程大約10分鐘，來往機場或迪士尼都十分方便。酒店提供822間客房，房間空間寬敞，景觀開揚，部分房間內更設有浴缸！酒店亦擁有全天侯會所、大型空中花園、全港最長200米室外泳池等設施。

香港青逸酒店（Rambler Oasis Hotel）

房價：人均HK$129起（高級客房）

地址：葵青青衣路1號

交通：青衣站車程10分鐘

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香港平價酒店推介【5】歷山酒店（Hotel Alexandra）

歷山酒店（Hotel Alexandra）坐落在北角，來往炮台山站僅需約5分鐘步程，交通方便，與銅鑼灣距離亦相當近。酒店於2021年才開幕，設施相當新穎，提供多達840間客房及套房，最大的房型可供6人入住，部分房間亦提供客廳、飯廳及小廚房。酒店另設健身室、餐廳及咖啡室等設施，據說餐廳的自助晚餐非常好吃！

歷山酒店（Hotel Alexandra）

房價：人均HK$232起（方塊客房）

地址：北角城市花園道32號

交通：炮台山站步行5分鐘

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香港平價酒店推介【6】香港8度海逸酒店（Harbour Plaza 8 Degrees）

香港8度海逸酒店（Harbour Plaza 8 Degrees）坐落在九龍城區，與宋皇臺站及土瓜彎站的距離均在10分鐘步程內，鄰近有不少餐廳美食，地理位置優越！酒店提供704間客房，房間採光及空間十足，電視更設有有限及衛星頻道，非常貼心！酒店設有室外泳池、桑拿、健身室、餐廳等休閒娛樂設施！香港8度海逸酒店的自助餐同樣抵食，值得試試！

香港8度海逸酒店（Harbour Plaza 8 Degrees）

房價：人均HK$247起（高級客房）

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號

交通：宋皇臺站步行9分鐘

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香港平價酒店推介【7】香港君立酒店（Camlux Hotel）

香港君立酒店（Camlux Hotel）坐落在觀塘區，鄰近室內遊樂場、購物商場及餐廳，來往地鐵站則需步行約14分鐘，尚算方便。酒店前身為駱駝牌的廠房，於2017年翻新後改建為酒店，提供185間客房。房間內設備新穎，空間十分大。酒店內亦放置了不少關於駱駝牌的展覽，最特色莫過於餐廳內的一整面駱駝牌保溫壺光影打卡牆，必訪！

香港君立酒店（Camlux Hotel）

房價：人均HK$197起（標準客房）

地址：九龍灣宏光道15號

交通：九龍灣站步行14分鐘

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香港平價酒店推介【8】香港悦品海景酒店（Hotel COZi Harbour View）

香港悦品海景酒店（Hotel COZi Harbour View）位於觀塘偉業街，距離牛頭角站及觀塘站分別7分鐘及11分鐘步程，鄰近觀塘海濱、觀塘碼頭廣場及APM等地標，地理位置極佳！酒店於2018年開業，提供598間客房及套房，部分房型坐擁海景，套房房型另設小廚房、客廳及飯廳。酒店亦設有餐廳。

香港悦品海景酒店（Hotel COZi Harbour View）

房價：人均HK$158起（高級悦品雙床房）

地址：九龍觀塘偉業街163號

交通：牛頭角站步行7分鐘

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香港平價酒店推介【9】香港麗豪酒店（Regal Riverside Hotel）

香港麗豪酒店（Regal Riverside Hotel）位處沙田城門河畔，鄰近新城市廣場、沙田馬場、車公廟、香港文化博物館等地方及購物熱點，來往沙田站及沙田圍站亦在10分鐘步程內。酒店擁有1,147間客房及套房，環境清幽，部分房型坐擁河景及設有浴缸。酒店設備齊全，提供室外游泳池、Spa、健身室、酒吧及餐廳等休閒娛樂設施。

香港麗豪酒店（Regal Riverside Hotel）

房價：人均HK$177起（標準客房；免費巴士往返高鐵西九龍站或香港國際機場）

地址：沙田大涌橋路34-36號

交通：沙田站步行8分鐘

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香港平價酒店推介【10】香港悦品天秀酒店（Hotel COZi·Wetland）

香港悦品天秀酒店（Hotel COZi·Wetland）鄰近濕地公園，要來往市區的話亦可以搭乘輕鐵，從酒店出發只需步行3分鐘便可抵達輕鐵站，交通十分方便！酒店於2017年開業，擁有336間客房，房間空間寬敞，設有一整面落地大玻璃窗，景觀開揚，最多可供3人入主。酒店亦設有健身室。

香港悦品天秀酒店（Hotel COZi·Wetland）

房價：人均HK$151起（豪華悦品雙床房）

地址：天水圍天秀路8號

交通：（輕鐵）天秀站步行3分鐘

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香港平價酒店推介【11】香港悦品度假酒店（屯門）（Hotel COZi Resort）

香港悦品度假酒店（屯門）（Hotel COZi Resort）位於屯門市中心，鄰近天后古廟、屯門市中心廣場、屯門大會堂等景點。酒店於2019年才開業，設有430間不同主題的客房，最大的房型可供4人入住。房間空間雖然不算大，但勝在設備齊全，而且採光度足夠。酒店更提供兒童遊樂場、健身室、餐廳等休閒設施可以盡情享用！有時間更可以歎埋超值自助餐！

香港悦品度假酒店（屯門）（Hotel COZi Resort）

房價：人均HK$162起（高級客房）

地址：屯門建豐街4號

交通：屯門站步行3分鐘

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香港平價酒店推介【12】香港帝景酒店（Royal View Hotel）

香港帝景酒店（Royal View Hotel）位於汀九，距離荃灣站車程10分鐘，來往國際機場及西九龍站亦分別只需17分鐘及13分鐘車程，鄰近汀九灣泳灘，非常方便。酒店臨海而建，環境優美，提供688間客房，房間分別坐擁山景或海景，最大的房型可供4人入住。酒店亦附設室外游泳池、兒童遊樂場、健身室及餐廳等休閒娛樂設施。

香港帝景酒店（Royal View Hotel）

房價：人均HK$162起（山景大床房）

地址：汀九青山公路353號

交通：荃灣站車程10分鐘

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香港平價酒店推介【13】英皇駿景酒店（The Emperor Hotel）

英皇駿景酒店（The Emperor Hotel）坐落在灣仔，鄰近伊利沙伯體育館、藍屋、時代廣場等景點，來往地鐵站亦只需步行10分鐘左右，地理位置極佳！酒店提供299間客房及套房，設計時尚新穎、佈置豪華舒適，均配備特長睡床、各規格電源插座、迷你吧等，套房更設有高級Marshell音響設備！酒店亦提供健身室及多款餐飲選擇，包括米芝蓮星級川粵食府「駿景軒」！

英皇駿景酒店（The Emperor Hotel）

房價：人均HK$219起（豪華客房）

地址：灣仔皇后大道東373號

交通：灣仔站步行10分鐘

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