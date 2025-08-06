香港親子酒店11間｜小童免費住／愉景灣／Staycation／人均$169起

香港親子酒店推介2025！有時候想帶小朋友去玩，但去旅行時間又長又貴？其實留在香港Staycation都可以有許多親子活動！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合11間香港親子酒店，部分酒店配備無邊際泳池或水上樂園、免費穿梭巴士等，人均$169起！



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香港親子酒店推介【1】香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）於2019年全新開幕，距離海洋公園3分鐘步程，去樂園玩都超方便！酒店擁有469間房，更有小紅熊森林、包包天地及威威潛艇主題房！酒店大堂設有16米高的圓柱形水族館，亦配備礁湖主題游泳池、兒童遊樂場、日光浴場、健身室等設施，在酒店內都有超多娛樂！0至11歲小童如不需額外床位更可免費入住！

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

房價：人均HK$510起（豪華特大床房）

地址：黃竹坑道180號

交通：海洋公園站步行3分鐘

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香港親子酒店推介【2】香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）於2022年開幕，坐落在海洋公園內。酒店擁有425間客房及套房，均坐擁南中國海美景，且配備浴缸，部分房型亦設有露台，0至11歲小童如不需額外床位可免費入住。酒店亦設有5間餐廳、無邊際泳池、兒童嬉水池、室內兒童玩樂區、健身中心和水療中心，大人小朋友都可以有無盡歡樂！

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$473起（海景客房）

地址：香港仔海洋徑3號

交通：海洋公園站轉乘免費接駁巴士

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香港親子酒店推介【3】香港灣仔帝盛酒店（Dorsett Wanchai, Hong Kong）

坐落於銅鑼灣與灣仔之間，香港灣仔帝盛酒店（Dorsett Wanchai Hong Kong）坐擁跑馬地馬場開揚景致，更提供免費穿梭巴士往返銅鑼灣購物區、灣仔會展及中環海濱，出行輕鬆便捷。酒店提供多款家庭房型，包括豪華三人客房（三張單人床）、豪華家庭四人客房（兩張雙人床），相連客房，以及充滿童趣的「海洋套房」主題親子套房。小朋友入住更可享專屬禮遇：「Little Foodies」零食禮盒、Jasper小熊公仔及兒童洗漱用品，並可免費租用嬰幼兒用品，讓家長省心又放心。部分房型更暗藏驚喜Piñata，為入住增添趣味。酒店大堂設置《星球大戰》彈珠機及免費糖果吧（每日傍晚6至7時供應），讓親子時光歡樂滿載。

香港灣仔帝盛酒店（Dorsett Wanchai, Hong Kong）

房價：「家庭之旅‧非凡體驗」住宿計劃 人均HK$300起（豪華家庭四人客房 連早餐）

地址：香港灣仔皇后大道東387至397號

交通：從銅鑼灣港鐵站步行8分鐘 / 酒店每日免費穿梭巴士往返銅鑼灣、灣仔及中環

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香港親子酒店推介【4】麗豪航天城酒店（Regala Skycity Hotel）

麗豪航天城酒店（Regala Skycity Hotel）坐落在機場附近，如果想避免去旅行時「趕頭趕命」或在博覽館看完演唱會後通宵回家，在旅程前後入住航天城酒店也是不錯的選擇，酒店更提供免費機場穿梭巴士，非常方便！酒店於2022年開幕，設有1208間房，當中更有特色主題家庭套房！酒店附設室外游泳池、健身室等設施，相連娛樂地標11SKIES，吃喝玩樂都方便！

麗豪航天城酒店（Regala Skycity Hotel）

房價：人均HK$324起（園林景觀客房）

地址：航展道8號

交通：博覽館站步行3分鐘

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香港親子酒店推介【5】香港富豪機場酒店（Regal Airport Hotel Hong Kong）

香港富豪機場酒店（Regal Airport Hotel Hong Kong）坐落在機場附近，來往機場最快行2分鐘就到，超方便！酒店已經開業多年，曾於2019年進行裝修，提供1171間房，均配有雙層玻璃隔音窗以及一應俱全的房內設施，0至11歲小童不需額外床位可免費入住。酒店亦附設水療按摩中心、兒童遊樂場、室外及室內恆温游泳池、6間餐廳及酒吧。

香港富豪機場酒店（Regal Airport Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$441起（高級房）

地址：赤臘角香港機場暢達路9號

交通：香港國際機場步行2分鐘

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香港親子酒店推介【6】挪亞方舟度假酒店（Noah's Ark Hotel and Resort）

挪亞方舟度假酒店（Noah's Ark Hotel and Resort）雖然與市區距離較遠，但勝在可以享受周邊的自然景觀！酒店鄰近香港挪亞方舟、東灣、馬灣等景點，帶埋小朋友去沙灘玩水放鬆就最適合！酒店僅提供43間房，房間均設有戶外平台、電視等設施，更有多種特色主題房！酒店附設娛樂場、籃球場、兒童遊樂場、遊戲室、海灘酒吧等設施，0至11歲小童不需額外床位可免費入住。

挪亞方舟度假酒店（Noah's Ark Hotel and Resort）

房價：人均HK$183起（豪華雙床客房）

地址：臨近大嶼山新界馬灣珀欣路33號

交通：青衣站車程12分鐘

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香港親子酒店推介【7】香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）

香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）坐落在屯門，雖然與市區距離較遠，但可以乘坐酒店的定時穿梭巴士往來尖沙咀，交通方便！酒店臨海而建，環境舒適，提供455間客房及套房，均採用智能房間控制系統，配備浴缸、焗爐、迷你吧等。酒店附設室外游泳池、水上樂園、兒童遊樂場、水上滑梯、沙灘排球等設施及活動。

香港黃金海岸酒店（Hong Kong Gold Coast Hotel）

房價：人均HK$262起（低層露台房）

地址：屯門黃金海岸青山公路1號

交通：屯門站車程10分鐘

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香港親子酒店推介【8】香港愉景灣酒店（Auberge Discovery Bay Hong Kong）

香港愉景灣酒店（Auberge Discovery Bay Hong Kong）坐落在大嶼山，鄰近海濱白教堂、愉景北商場、大白灣沙灘等景點。酒店亦有提供來回欣澳港鐵站及愉景灣碼頭的酒店巴士、以及免費巴士服務來往酒店與東涌、欣澳及香港迪士尼樂園。酒店提供322間客房及套房，0至12歲小童如不需額外床位可免費入住。酒店附設室外游泳池、小童俱樂部、Spa及健身室等設施。

香港愉景灣酒店（Auberge Discovery Bay Hong Kong）

房價：人均HK$371起（山景客房）

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

交通：欣澳站車程16分鐘

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香港親子酒店推介【9】香港荃灣帝盛酒店（Dorsett Tsuen Wan Hong Kong）

香港荃灣帝盛酒店（Dorsett Tsuen Wan Hong Kong）位於葵涌，可以搭乘酒店免費穿梭巴士往返周邊購物商場（新都會廣場、荃灣廣場及D．PARK）及港鐵站（葵芳、荃灣西及荃灣站）。酒店提供546間客房及套房，更有不同主題客房，最多可供4人入住。酒店配備24小時自助洗衣房及健身房、室外游泳池、兒童遊樂區等，兒童遊樂區更有多達5個主題遊樂區！

香港荃灣帝盛酒店（Dorsett Tsuen Wan Hong Kong）

房價：人均HK$169起（高級客房）

地址：九龍葵涌健全街28號

交通：葵興站步行14分鐘

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香港親子酒店推介【10】香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）

香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）於2020年開幕，鄰近昂坪360纜車站及東薈城。酒店提供免費穿梭巴士服務來往機場及東涌站，在大型活動或展覽期間更有來回亞博的免費穿梭巴士，非常方便！酒店有218間房，空間寬敞且設備齊全，0至11歲小童不需額外床位更可免費入住！酒店附設臨海恆温泳池、健身室及多間餐廳。

香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）

房價：人均HK$472起（豪華特大床客房；東薈城名店倉HK$100電子購物禮券1張及機場接機服務）

地址：新界大嶼山東涌怡東路9號

交通：東涌站車程4分鐘

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香港親子酒店推介【11】香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）位於尖沙咀，鄰近K11 MUSEA、星光大道、香港樂高探索中心、香港藝術館、香港太空館等景點，大人小朋友都適合！酒店提供498間房，配備電視、迷你吧、浴缸等設施，部分客房更設有iHome基座！如0至11歲小童不需額外床位，可免費入住。酒店亦附設恆温泳池、熱水按摩池躺椅、桑拿、酒吧、健身室等設施。

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

房價：人均HK$起（內園景高級雙床房；每晚HK$150餐飲消費額）

地址：尖沙咀北京道8號

交通：尖東站步行1分鐘

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