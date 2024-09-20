全球最佳酒店排行｜香港2酒店擠TOP5　附香港/日本/曼谷入圍清單

2024全球最佳酒店排行榜出爐！亞洲酒店一共有19間上榜，其中曼谷酒店登榜首，香港更有2間酒店奪得前5名！《香港01》「好食玩飛」頻道整合上榜全球TOP50最佳酒店的日本、曼谷及香港酒店，全部超奢華，而且更提供許多娛樂體驗等你參與！即看內文！



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全球最佳酒店排名第27位｜京都 — 京都柏悦酒店（Park Hyatt Kyoto）

京都柏悦酒店（Park Hyatt Kyoto） 於2019年開業，鄰近法觀寺、高台寺等景點。酒店擁有70間房，房間景觀開揚、設備齊全，部分房間更帶有私人日式花園及露台，京都風情超濃厚！酒店擁有米芝蓮餐廳，更已經傳承了七代之久，不少住客大讚菜單有心思又好吃。酒店亦配備足浴、公共浴池、健身室、Spa等設施，並提供免費自行車租借服務。

京都柏悦酒店（Park Hyatt Kyoto）

房價：人均HK$4,793起（園景大床間）

地址：京都京都市東山區高台寺桝屋町360

交通：祗園四條站步行18分鐘

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全球最佳酒店排名第26位｜曼谷 — 暹羅度假村（The Siam）

暹羅度假村（The Siam）於2009年開幕，酒店設計風格復古獨特，像住在藝術館一樣，更會有管家全程負責，絕對是非常好的體驗！酒店擁有38間房，房間空間十分大，每個角落都是打卡位，連浴缸都非常精緻！酒店亦配備室外游泳池、健身室、桑拿、桌球室等設施，餐廳的早餐種類亦非常多，絕對值回票價！

暹羅度假村（The Siam）

房價：人均HK$2,054起（暹羅套房；包早餐）

地址：3/2 Thanon Khao, Vachirapayabal, Dusit District, Bangkok

交通：曼坡站車程14分鐘

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全球最佳酒店排名第22位｜東京 — 東京寶格麗酒店（Bulgari Tokyo）

東京寶格麗酒店（Bulgari Tokyo）於2023年才開幕，用一年時間就成為其中一間全球最佳酒店！酒店位於東京中城八重洲大樓內的40至45樓，擁有98間房，均坐擁無敵東京市景！房間採用日式混義式設計，床架更面向落地窗，一起床就可以看到美景，非常有格調又舒適。酒店配備美景游泳池、健身室、Spad等設施，亦提供免費自行車租借服務。

東京寶格麗酒店（Bulgari Tokyo）

房價：人均HK$5,467起（天際線景觀豪華客房；包早餐）

地址：東京都中央區2-2-1

交通：東京站步行10分鐘

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全球最佳酒店排名第14位｜曼谷 — 曼谷湄南河四季酒店（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷湄南河四季酒店（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）於2020年開幕，短短4年就擠身全球最佳酒店第14位。酒店擁有299間房，部分房間可以俯瞰湄南河，房內環境令人很舒服放鬆，高樓底且設有景觀落地窗、打卡浴缸等，更配備iPad及遊戲機！酒店附設無邊際游泳池、足浴、日光浴場、兒童遊樂場、健身室等超多休閒娛樂設施。

曼谷湄南河四季酒店（Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River）

房價：人均HK$1,684起（豪華特大床房）

地址：300/1 Charoen Krung Road, Sathorn, Bangkok

交通：鄭皇橋站步行18分鐘

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全球最佳酒店排名第12位｜曼谷 — 曼谷文華東方酒店（Mandarin Oriental Bangkok）

曼谷文華東方酒店（Mandarin Oriental Bangkok）坐落於湄南河畔，建於1876年，是歷史悠久的頂級酒店。酒店於2019年成功翻新，房間設計保留了經典優雅的泰式風情，同時提升了酒店的度假風格，空間更寬敞，設施亦齊全。酒店的私人柚木小船提供穿梭服務，往來餐廳、水療中心、康體中心等，酒店亦配備室外游泳池、網球場、桑拿等設施。

曼谷文華東方酒店（Mandarin Oriental Bangkok）

房價：人均HK$1,922起（豪華尊貴特大床房）

地址：48 Oriental Avenue, Bangkok

交通：鄭皇橋步行14分鐘

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全球最佳酒店排名第7位｜東京 — 安縵東京（Aman Tokyo）

安縵東京（Aman Tokyo）在各大酒店平台上都獲得接近滿分的評價，不但被稱讚大堂有氣派、房間空間感十足，更指酒店每款食物都十分精緻美味，從內到外都無可挑剔。酒店提供84間房，落地大玻璃的設計可以欣賞到東京24小時的美景！房間內的深泡式浴缸同樣坐擁無敵景觀，絕對可以好好放鬆！酒店附設公共浴池、健身室、Spa等設施。

安縵東京（Aman Tokyo）

房價：人均HK$6,814起（東京特大床套房；包早餐）

地址：東京都千代田區大手町1-5-6

交通：大手町站步行3分鐘

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全球最佳酒店排名第5位｜香港 — 奕居（The Upper House）

奕居（The Upper House）於2009年開幕，位於金鐘太古廣場之上，樓下便是購物中心及地鐵站，地理位置極佳！酒店配備117間客房及套房，房間具有私人公寓的溫馨感及寧靜感，設有景觀大浴缸、特大床、多士爐、咖啡機等，更可以在房間內無限點播高清電影及免費享用Maxi Bar！

奕居（The Upper House）

房價：人均HK$1,929起（Studio70 豪華房；免費享用Maxi Bar、無限點播高清電影）

地址：金鐘道88號太古廣場

交通：金鐘站步行5分鐘

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全球最佳酒店排名第3位｜香港 — 香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港上空的演出！酒店亦是香港Instagrammable酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等全部都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,625起（九龍山景大床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

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全球最佳酒店排名第1位｜曼谷 — 曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）於2020年開幕，僅用了4年時間便躍升至全球最佳酒店榜首！酒店內的101間套房別墅皆能飽覽帝王湄南河的景色，且配備陽台、打卡大浴缸、休息區、免費迷你吧等設施。酒店亦附設餐飲設施、無邊際游泳池、高爾夫球場、公共浴池、足浴、土耳其澡堂、Spa等休閒娛樂體驗。

曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）

房價：人均HK$3,153起（河濱特大床房；包早餐）

地址：300/2 Charoenkrung Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok

交通：鄭皇橋站步行14分鐘

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