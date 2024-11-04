香港浴缸酒店10間推介｜羅馬式泳池／海景浴缸／人均$429起

香港浴缸酒店推介2024！香港並非每個家庭都有浴缸，難得有機會去酒店Staycation，當然好好利用酒店的浴缸浸泡泡浴、盡情打卡！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間香港打卡浴缸酒店，全部都有超靚浴室或景觀浴缸，人均$493起！



如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港浴缸酒店推介【1】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港上空的演出！酒店亦是香港Instagrammable酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等全部都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,301起（九龍山景大床房；包早餐）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

香港瑰麗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【2】奕居（The Upper House）

奕居（The Upper House）於2009年開幕，位於金鐘太古廣場之上，樓下便是購物中心及地鐵站，地理位置極佳！酒店配備117間客房及套房，房間具有私人公寓的溫馨感及寧靜感，設有景觀大浴缸、特大床、多士爐、咖啡機等，更可以在房間內無限點播高清電影及免費享用Maxi Bar！

奕居（The Upper House）

房價：人均HK$1,848起（Studio70 豪華房；免費享用Maxi Bar、無限點播高清電影）

地址：金鐘道88號太古廣場

交通：金鐘站步行5分鐘

奕居搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【3】香港W酒店（W Hong Kong）

香港W酒店（W Hong Kong）於2008年開幕，坐落於西九龍文化區，鄰近天際100、M+、故宮文化博物館等景點，與九龍站及西九龍站分別3分鐘及9分鐘步程，地理位置優越！酒店配備393間房，其中酷角客房及非凡套房更設有海景浴缸！酒店附設天台室外泳池、桑拿、日光浴場、健身室、餐廳及酒吧等設施，更提供瑜伽課程、親近動物等體驗！

香港W酒店（W Hong Kong）

房價：人均HK$1,170起（奇妙大床房）

地址：九龍柯士甸道西1號

交通：九龍站步行3分鐘

香港W酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【4】香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）於1928年已經開業，是香港歷史悠久的酒店之一。酒店曾在2013進行翻新，現在擁有300間房，以巴洛克復興風格設計，豪華海景套房和特級豪華海景套房更配備轉角大理石SPA浴缸，面向海景超打卡able！酒店亦設有8間餐廳及酒吧，包括米芝蓮一星餐廳，以及羅馬式泳池、水療中心、健身房等設施。

香港半島酒店（The Peninsula Hong Kong）

房價：人均HK$1,726起（豪華大床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道

交通：尖東站步行2分鐘

香港半島酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【5】尼依格羅香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

尼依格羅香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）在2017年開業，位處著名地標美利大廈，更被Trip.com評選為香港Instagram打卡酒店第5名！酒店樓高25層，設有336間房，所有房間均備有奢華的雲石浴室，其中N2 GRAND級起的客房更設有特大的碗型浴缸，絕對要打卡！酒店亦設有室內游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施。

尼依格羅香港美利酒店（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

房價：人均HK$1,457起（高級客房）

地址：紅棉路22號

交通：金鐘站步行8分鐘

尼依格羅香港美利酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【6】香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）

香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）位於灣仔海旁，連接會議展覽中心，步行約4分鐘即達會展站。酒店擁有858間客房，其中超過6成房間坐擁維多利亞港海景，房間採用半開放式浴室，與起居室互通之餘更可以欣賞維港景觀，部分房型亦配備景觀浴缸！酒店亦設有3間餐廳、戶外泳池、健身室、酒吧等設施。

香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$735起（園景大床房）

地址：灣仔港灣道1號

交通：會展站步行4分鐘

香港萬麗海景酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【7】香港東隅（EAST Hong Kong）

香港東隅（EAST Hong Kong）位於太古城，步行至太古地鐵站亦只需1分鐘，地理位置優越！酒店於2010年開業，擁有331間客房，房間配備微波爐、雪櫃、大面積景觀窗等，採用半開放式浴室，其中海景套房更配備海景浴缸！酒店附設室外游泳池、健身室、2間餐廳、酒吧、咖啡室等設施。

香港東隅（EAST Hong Kong）

房價：人均HK$493起（城市大床房）

地址：太古城道29號

交通：太古站步行1分鐘

香港東隅搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【8】香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）

香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）坐落在維多利亞港旁，鄰近香港會議展覽中心和金紫荊廣場，來往會展站只需步行2分鐘！酒店於2019年才開幕，擁有127間客房及套房，房間內均配備打卡浴缸、大面積景觀窗、特大睡床等設施，舒適寬敞，部分房間坐擁海景。酒店附設室外游泳池、桑拿、Spa、健身室等設施，更提供健身課程可以參與！

香港瑞吉酒店（The St. Regis Hong Kong）

房價：人均HK$1,680起（豪華特大床房）

地址：灣仔港灣徑1號

交通：會展站步行2分鐘

香港瑞吉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【9】香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）位處九龍環球貿易廣場102至118層，擁有312間房，客房內可以無死角俯瞰維多利亞港、南中國海或城市景觀！雖然酒店於2011年已經開幕，但內部設施仍然乾淨新穎，當中房內的景觀浴缸更是人氣打卡位！酒店亦配備6家餐廳及酒吧、水療中心、無邊際室內游泳池、室外按摩池以及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

房價：人均HK$1,700起（豪華大床房）

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場

交通：九龍站步行7分鐘

香港麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港浴缸酒店推介【10】港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong）

港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong）位處北角，鄰近銅鑼灣及維多利亞公園，距離炮台山站亦僅需步行3分鐘，交通方便！酒店共有828間客房及套房，全部房間均坐擁維多利亞港的海景，房間亦提供浴缸或淋浴、電影、迷你吧等。酒店亦配備室外游泳池、健身室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施。

港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong）

房價：人均HK$429起（高級海景大床客房）

地址：北角油街23號

交通：炮台山站步行3分鐘

港島海逸君綽酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

更多香港酒店推薦👇

香港新酒店10間｜香港平價酒店12間｜香港親子酒店10間

香港Staycation酒店10間｜香港海景酒店12間