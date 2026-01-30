香港酒店Staycation 10間｜近尖沙咀/海景浴缸/包早餐　人均$400

香港酒店Staycation推介2026！有幾日假期，不想離開香港去旅行，Staycation絕對就是好選擇！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦10間香港Staycation酒店，當中有於2024年9月開幕的新酒店啟德帝盛酒店，也有處於尖沙咀，鄰近多個景點的香港朗廷酒店，優惠低至人均$400！



香港酒店Staycation優惠【1】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園、牛棚藝術村及AIRSIDE，距離宋皇台站則需約11分鐘步程。酒店於2024年9月26日隆重開幕，提供373間客房及套房，可供多達5人入住。酒店房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等設施。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

房價：人均HK$450起（尊尚城市天景客房）

地址：啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

啟德帝盛酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港酒店Staycation優惠【2】香港帝都酒店（Royal Park Hotel）

香港帝都酒店（Royal Park Hotel）位於沙田，距離沙田站僅3分鐘步程，沙田大會堂、曾大屋、新城市廣場等地方亦均步行可達。酒店於2023年進行過翻新，提供448間全新裝潢的客房及套房，房間最多可供4人入住。全部房型均配備私人浴室、電熱水壺、床頭電源插座、辦公桌等，套房另有咖啡機、客廳及飯廳。酒店亦附設室內及室外泳池、健身室、2間餐廳等設施。

香港帝都酒店（Royal Park Hotel）

房價：人均HK$400起（全新裝潢標準客房）

地址：沙田白鶴汀街8號

交通：沙田站步行3分鐘

香港帝都酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港酒店Staycation優惠【3】香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）位於銅鑼灣，距離銅鑼灣站僅5分鐘步程，鄰近中央圖書館、天后廟、利園、銅鑼灣地帶等。酒店曾於2023年翻新，提供188間法式情調客房及公寓。全部房間均配備私人浴室、迷你吧、音響設備、電影頻道、雪櫃、床頭電源插座等，公寓房型則另設客廳、飯廳及開放式小廚房。酒店亦附設健身室、酒吧、餐廳、茶室等設施。

香港逸蘭銅鑼灣酒店（Lanson Place Causeway Bay, Hong Kong）

房價：人均HK$866起（高級大床客房；包早餐、迎賓飲品、行政酒廊禮遇）

地址：銅鑼灣禮頓道133號

交通：銅鑼灣站步行5分鐘

香港逸蘭銅鑼灣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港酒店Staycation優惠【4】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA、香港藝術館、香港太空館及維多利亞港等景點，距離尖東站及尖沙咀地鐵站亦非常近。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身中心、6間餐廳及酒吧等設施。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

房價：人均HK$1,600起（麗晶大床客房）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

香港麗晶酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜

香港酒店Staycation優惠【5】香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）坐落在尖沙咀，鄰近K11 MUSEA、維多利亞港A、星光大道、藝術館及太空館等，地理位置極佳！酒店曾於2014年進行翻新，提供498間房，配備浴缸、迷你吧、音響、電影等，部分房間亦設iHome基座。酒店亦設有恆温泳池、熱水按摩池躺椅、水療中心、餐廳等。酒店更以星級美食聞名，餐廳屢獲殊榮且選擇豐富，絕對要試試看！

香港朗廷酒店（The Langham, Hong Kong）

房價：人均HK$675起（內園景高級雙床房）

地址：尖沙咀北京道8號

交通：尖東站步行1分鐘

香港朗廷酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港酒店Staycation優惠【6】香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）位於旺角，與朗豪坊購物商場相連，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有多達665間房，均以落地玻璃設計，坐擁香港市景，配備大理石浴室、甜夢睡床等。酒店設有4家餐廳、室外游泳池、桑拿、健身室等設施，房客更可參加多項免費康得思體驗，如品酒班、太極班等。

香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）

房價：人均HK$446起（高級客房；酒店餐廳及酒吧85折、免費康得思體驗）

地址：旺角上海街555號

交通：旺角站步行2分鐘

香港康得思酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港酒店Staycation優惠【7】香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）

香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）鄰近將軍澳站，坐落在PopCorn上蓋，更設免費穿梭巴士來往西九龍站、九龍站及尖沙咀，交通超方便！酒店設有359間房，均採用落地玻璃設計、坐擁市景，配備浴缸、化妝放大鏡、免費迷你吧等。酒店附設室外園林游泳池、水力按摩池、SPA、24小時健身室，酒店餐廳更屢獲殊榮，不少住客指自助餐選擇豐富且非常好吃，價錢更超貼地！

香港九龍東皇冠假日酒店（Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, an IHG Hotel）

房價：人均HK$408起（標準客房）

地址：將軍澳唐德街3號

交通：將軍澳站步行4分鐘

香港九龍東皇冠假日酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港酒店Staycation優惠【8】香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）位於紅磡灣，距離尖東購物區約20分鐘步程，地理位置優越！酒店大部分房間可欣賞到維多利亞港及香港島天際線景色，且均配備免費迷你吧、咖啡機、私人浴室等，空間十分寬敞。酒店附設室外游泳池、Spa、日光浴場、桑拿、健身室等，更有5間精緻餐廳等你品嘗！

香港嘉里酒店（Kerry Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$610起（豪華大床房）

地址：紅磡灣紅鸞道38號

交通：黃埔站步行5分鐘

香港嘉里酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港酒店Staycation優惠【9】香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）屹立於北角，鄰近北角站及北角碼頭，並提供免費接駁車服務，交通方便，附近亦有ARTE M HONG KONG、Ryze Hong Kong等景點。酒店提供665間房，均坐擁海景，配備咖啡機、音響、大浴室等。酒店亦設有户外頂樓無邊際游泳池、全天候健身中心、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

房價：人均HK$472起（雙床房；包餐飲折扣、探索者套裝）

地址：北角邨裏一號

交通：北角站步行3分鐘

香港維港凱悦尚萃酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

香港酒店Staycation優惠【10】唯港薈酒店（Hotel ICON）

唯港薈酒店（Hotel ICON）坐落在尖沙咀，是旅客最喜歡的香港酒店推薦之一！酒店交通方便，而且鄰近購物區及景點。酒店提供262間客房及套房，坐擁城景或海景，房間均設有咖啡機、浴缸及淋浴、音響等，可以聽著音樂浸浴放鬆！酒店附設健身設施、桑拿、Spa、室外游泳池等設施。不少住客更評價酒店餐廳的早餐及晚餐一流！

唯港薈酒店（Hotel ICON）

房價：人均HK$586起（ICON 36半海景大床客房；免費迷你吧1份）

地址：尖沙咀科學館道17號

交通：紅磡站步行8分鐘

唯港薈酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多香港酒店推薦👇

香港新酒店10間｜香港平價酒店12間｜香港親子酒店10間

香港Staycation酒店10間｜香港海景酒店12間

更多東京酒店推薦👇

東京地鐵站酒店｜東京車站酒店｜東京高評分酒店｜東京平價酒店｜東京親子酒店｜東京女性限定酒店｜東京賞櫻酒店｜淺草酒店｜新宿酒店｜澀谷酒店｜銀座酒店｜上野酒店｜秋葉原酒店｜輕井澤酒店｜池袋酒店｜河口湖酒店｜六本木酒店｜立川市酒店｜東京星野溫泉酒店｜東京迪士尼附近酒店