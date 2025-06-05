梅窩酒店2間推介｜近沙灘／免費歐陸早餐／戶外泳池／人均$196起

梅窩酒店推介2025｜難得放假黎到梅窩，除了看日落、去銀礦灣沙灘暢泳，還可以到被大自然環抱的度假酒店住返晚！《香港01》「好食玩飛」是次為大家介紹2大梅窩酒店，有酒店更提供戶外泳池，人均只需$196起！



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梅窩酒店推介【1】銀鑛灣渡假酒店（Silvermine Beach Resort）

銀鑛灣渡假酒店（Silvermine Beach Resort）位於梅窩，周圍被大自然環抱，環境優美，鄰近銀礦灣泳灘及銀礦洞。酒店於2011年開幕、2021年翻新，擁有129間客房。房間均為雙人房房型，空間寬敞舒適、設備齊全，部分房間坐擁海景。酒店同時配備室外游泳池、籃球場、兒童遊樂場、健身室、乒乓球室、餐廳等設施，非常適合度假！

銀鑛灣渡假酒店（Silvermine Beach Resort）

房價：人均HK$214起（標準大床房）

地址：大嶼山梅窩銀礦灣D.D.2地段648

交通：梅窩渡輪碼頭步行11分鐘

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梅窩酒店推介【2】香港海景渡假樂園（Seaview Holiday Resort）

香港海景渡假樂園（Seaview Holiday Resort）面向銀鑛灣，鄰近銀礦灣泳灘及銀礦洞，環境清幽舒適。酒店於2010年開幕、2017年翻新，共有32間現代風格客房。酒店提供雙人房及家庭房房型，最多可容納3人入住，房間設備齊全，衛生亦做得不錯。酒店房價包含免費歐陸早餐，亦有提供燒烤、餐廳、咖啡室等設施。

香港海景渡假樂園（Seaview Holiday Resort）

房價：人均HK$196起（雙人或雙床房；包早餐）

地址：大嶼山梅窩東灣頭路11號

交通：梅窩渡輪碼頭步行16分鐘

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