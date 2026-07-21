韓國自由行｜濟州島必去6大景點　粉色花海似棉花糖　海邊歎cafe

看完IU、朴寶劍主演的「苦盡柑來遇見你」後，逼得小編忍不住開始上網看機票，打算在夏天飛一趟濟州島，去體驗濟州島的獨特風光、品嚐一下橘子、黑豬肉做的各式甜點、料理。



既然都花時間找攻略了，也一定要跟大家一起分享，一同遊遍濟州島，小編推薦6個現在去濟州島必打卡的景點，每一個都是小編之後去濟州島的口袋名單！

濟州島介紹

濟州島位於南韓的西南角，是韓國濟州特別自治道的本島，人口約67萬人，為韓國最大島嶼；和台灣澎湖離島一樣是火山島，大部分地表覆蓋著玄武岩、黑色火山岩、石英和由熔岩風化形成的火山灰，開車自駕環繞濟州島一圈大約需要4至5小時，島上以海鮮、橘子、黑豬肉為美食特色，另外早前由於韓劇《苦盡柑來遇見你》拍攝上映後又吸引一波人潮前往觀光旅遊。

濟州島景點

1. Villa Sunsetia

濟州島的第一個景點小編絕對絕對要先推薦這間「Villa Sunsetia」，光看照片就知道美到無法形容，房間內除了有私人泳池、獨立的烤肉空間，晚上還有私人戶外空間生營火。

重點是當你以為這樣的房間每天沒有破萬台幣是不可能住到的時候，發現它一晚僅需台幣8000元左右，突然覺得有夠便宜？小編實在很怕推薦給你們後我就訂不到了。

Villa Sunsetia

地址：제주도 조천읍 선흘남4길 31



2. 史努比庭園

不曉得有沒有snoopy迷呢？到濟州島千萬不要忘記安排到史努比庭園走走，以「Peanuts, Nature & Life」為主題，園區內有滿滿的史努比與理查布朗及朋友們，展覽空間演示著他們的日常生活、療癒每一個到訪的遊客，盡情的打卡拍照與喝咖啡小憩。

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另外很特別的是每週三是寵物日，可以帶寵物入場，但身為外國人雖然不能跟毛小孩一起出國，可是轉個方向想，喜歡狗狗的人挑禮拜三去史努比庭園，也可以看到滿滿的狗狗們唷！

史努比庭園

地址：제주특별자치도 제주시 구좌읍 금백조로 930

營業時間：09:00-19:00

票價：成人 19,000韓元、青少年 16,000韓元、兒童 13,000韓元



3. 城山日出峰

講到濟州島景點，最著名的自然景觀之一當然就是「城山日出峰」，被譽為是「濟州十大美景之最」，於2007年被正式登錄為世界自然遺產，是來到濟州島絕對不可錯過必打卡的景點。

過去城山日出峰是火山島，曾於5000多年前噴發過，而現在長時間與沙子、碎石堆積，與土地相連，形成我們現在看到的城山日出峰。

城山日出峰

地址：제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일출로 284-12

票價：成人 5,000韓元、青少年 2,500韓元、兒童 2,500韓元



4. Haru Film

每次到韓國旅行，最讓人驚呼讚嘆的就是「每一間咖啡廳都！好！美！」幾乎是隨便進去一間都不會踩雷的水準，而在濟州島，小編推薦一間能看到海的咖啡廳「Haru Film」，在各大社群平台上的討論度都超高。

Haru Film坐落在涯月邑海岸線旁，baby藍白相間的設計看起來清爽又療癒，店內的雲朵冰淇淋是熱門項目，夏天一定要點一碗來品嚐。

Haru Film

地址：제주제주시흥운길83

營業時間：11:00-18:30



5. 粉黛亂子草

如果是正要規劃秋天到訪濟州島的朋友，每年9-11月限定的濟州島「粉黛亂子草」千萬不能錯過，整片的粉色夢幻花海，彷彿站在粉色棉花糖上的即視感。

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如果不曉得要去哪裡才能找到粉黛亂子草，推薦大家可以到「Manor Blanc 咖啡廳」，擁有超過2,000坪的大庭院，每年各季節有不同花季可以欣賞，也吸引很多新人前往拍攝婚紗。

Manor Blanc 咖啡廳

地址：濟州西歸浦市安德面一周西路2100街46號1樓

營業時間：09:00-18:00



6. 橘子園

最後來到濟州島怎麼可以錯過跟橘子拍照呢？濟州島有許多間咖啡廳都是以「橘子」為主題設計，包含「Gamttanam Cafe、gyulkkot darak、Hugely Jeju」。

其中Gamttanam Cafe拍起來最文青悠閒、gyulkkot darak則是有可愛的橘子果凍可以品嚐、Hugely Jeju是有獨特的橘子冰淇淋，配上藍天大海更加美麗動人，每間都有不一樣的特色，建議每一間都踩點試試！

濟州島景點常見問題

濟州島環島繞一圈多久？ 濟州島總長約200公里，如果是自駕旅遊，開車環濟州島一圈大約需要4至5小時，因此在規劃行程上建議事先安排好景點與住宿，能有效減少開車往返的時間。 濟州島適合玩幾天幾夜？ 濟州島雖然是離島，但比起小編想像中還要大上許多，建議大家可以玩四天三夜，甚至是五天四夜，時間上會比較充裕不緊湊。 幾月份適合去濟州島旅遊？ 濟州島一年四季都有不同風貌，春天賞櫻，夏天油菜花與水上活動盛行，秋天賞楓葉，因此一整年都可以前往旅遊，差別只在於冬天12月至1月初有機會下雪(雖然機率不大)，若覺得下雪麻煩，避開這段時間即可。

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】