韓國濟州島主題樂園7大推介　LEGO姆明史努比外仲有水上樂園

韓國一向都是香港人旅遊的熱門勝地,所以小編決定先為大家整理出韓國濟州島7個必去主題遊樂園,各位快點收藏起來準備到濟州島遊樂園放肆玩一回吧!



濟州必去景點 – 主題樂園

1. 香腸猴公園 Cocomong Eco Park

「香腸猴」是韓國家喻戶曉的卡通明星,卡通主要教育小朋友養成良好的飲食習慣,而以香腸猴為主題打造的濟州島香腸猴公園亦融合生態、藝術和大自然的概念,教導小朋友珍惜大自然。

園區分有生態村莊、生態空間兩大區域,而園內遊樂設施皆針對兒童設計,絕對是適合親子共同前往的主題樂園。在園內更有機會看到卡通明星香腸猴的蹤影,趕快帶同您的小朋友一起來到這個小樹林親近大自然吧~

地址:韓國濟州特別自治道西歸浦市南原邑太威路536



2. 濟州 Pororo & Tayo 主題樂園

Pororo & Tayo 主題樂園是一個將學習和玩耍融為一體的主題樂園,如果與小朋友一同出行,不坊來到這個寓教於樂的主題樂園,讓小朋友在知識中獲得樂趣~

園內分有室外及室內樂園,不同的遊樂設施讓小朋友與和其他孩子交流和玩耍。另外亦有機會在園內尋找到Pororo等角色的身影,和它們拍下照片留下紀念。在這樂園內絕對能讓小朋友從玩樂中得到新知識喔。

地址:韓國濟州特別自治道西歸浦市安德面平岳路269



3. 姆明主題樂園 Moomin Land

家喻戶曉的卡通人物「姆明」來到濟州,成為全球第三間,韓國第一間姆明主題樂園,園裡展示姆明之家,還有木工體驗、咖啡廳、禮物商店等區域,絕對是親子同遊的必到樂園!

樂園更設有多個打卡點讓您拍下照片留下紀念,更能在​​多媒體藝術展示觀看不同情景的姆明故事,各位姆明粉絲快準備好在濟州姆明主題樂園裡感受姆明一直尋找的幸福快樂吧!

地址:韓國濟州特別自治道西歸浦市安德面上川里470-6



4. LEGO 博物館 BRICK CAMPUS

LEGO 是不少大朋友小朋友都喜歡的玩具,而這間 LEGO 博物館 BRICK CAMPUS 絕對能滿足各位喜歡砌積木的朋友~

BRICK CAMPUS 是全世界首家LEGO博物館,有數以百千計的積木作品可以觀賞。在「所有人都是藝術家」的座右銘下,積木藝術主題公園讓各位小朋友、大朋友、老朋友創作屬於自己的積木模型。

而且這座積木藝術主題公園更曾出現在《Running Man》、《孝利家民宿》等韓國綜藝節目中,各位韓國綜藝的粉絲趕緊把 BRICK CAMPUS 放進追韓聖的行程中吧~

地址:韓國濟州特別自治道濟州市1100路3045



5. Hello Kitty Island 樂園

Hello Kitty 粉絲們千萬不要錯過這個充滿卡哇伊氛圍的 Hello Kitty Island 樂園喔~在這個充滿粉紅色的夢幻樂園中難免會少女心爆發,園內更讓您親身參觀 Hello Kitty 溫馨可愛的起居生活,彷彿走進了 Hello Kitty 的幸福故事中。

多個打卡點讓您和滿滿的 Hello Kitty 拍下照留念,絕對是能令 Hello Kitty 粉絲們瘋狂的地方喔!

地址:韓國濟州特別自治道西歸浦市安德面翰倉路340



6. 史努比花園 Snoopy Garden

相信有不少人的童年回憶都會有隻黑白小狗史努比的身影,如果您是史努比的粉絲,那就絕對不能錯過濟州島的史努比花園。在疫情肆虐的兩年間,史努比花園靜俏俏地來到韓國濟州島和大家見面了!

佔地逾8萬平方米,配合著建造及設計概念「Nature inside with Peanuts」,大家可以在史努比花園欣賞到濟州島中山地區美麗的自然境色融入在花園中,園區內約 200 種隨季節變化的植物,如6月份盛開的紅千層、7月滿園的山繡球,隨不同季節轉換於花園內可觀賞不同花朵。漫步在花海中,與史努比及花生漫畫中其他人物一同度過恬靜的濟州島時光!

園內有著多個主題區域以及打卡位,分別展出漫畫手稿、影片及大型立體佈置以展示史努比日常生活,甚至擺設了立體佈置,如:打捧球的查理、露營的史努比童軍,讓大家與史努比及花生漫畫人物立體雕塑一同在經典場景中互動及打卡!

地址:韓國濟州特別自治道濟州市舊左邑金天鵝路930



7. 神話世界主題樂園 Shinhwa Theme Park

濟州神話世界主題樂園絕對是一生中至少到一次的樂園,作為韓國最大的休閒娛樂度假勝地,衣食住行一站式有齊!佔地有250萬平方公尺,當中包含了神話主題公園、水上樂園、獅門影城、變形金剛汽車人聯盟、濟州神話世界度假酒店、神話商業美食街、YG 娛樂小鎮等等……完善的設施滿足不同年齡層的朋友,絕對能令大人小孩都感到流連忘返!

其中想主要介紹的是神話世界水上樂園,這水上樂園是濟州島最大的水上樂園,有著「海浪戲水區」、「夢幻海灘」、「熱帶河流探險」、「韓式三溫暖」四大區域,19種不同類型的水上玩樂設施,當中有著亞洲第一長的滑水道,257公尺長,每次從20米高處滑落,非常刺激,絕對是必玩設施!

另一個值得前往的園區則是變形金剛世界的互動體驗展園區,進入變形金剛的世界,並化身成為變形金剛的一份子,一同保衛世界。作為親子同樂的園區,透過親子遊戲增進感情,更能令大人小孩感愛樂園的趣味!

地址:韓國濟州特別自治道西歸浦市安德面神話歷史路304支路38號



韓國濟州最佳旅遊時間

春季:4月初至6月中旬

溫暖美麗的季節,油菜花和櫻花都紛紛綻放,景緻迷人



秋季:9月中旬至11月上旬

浪漫奇妙的季節,濟州島上充滿著芒草和楓葉的盛開



