出國旅遊多日要換酒店？網多數認為麻煩　內行曝連住同間更慳錢

撰文：TVBS新聞網
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不少人會趁著假期出國遊玩，不過長時間的旅遊，是該一間酒店住到底，還是多換幾家酒店，享受不同住宿體驗？

日前有網友發問，是否會有人出國7、8天都住同一間酒店，貼文發布後掀起討論，大多數人認為頻繁換酒店會很花時間又費體力，也有人分享有些酒店累積足夠點數，還可以多贈送住宿天數。

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出國多天該換酒店嗎？一票網搖頭：太麻煩

日前一名網友在匿名論壇PTT上以「有人出國7天8天都住同一間酒店的嗎」為題發問，他表示，有人出國7天8天都住同一間酒店，也有人是住1天換一間，就他所知1個禮拜換2至3間的人最多，對此他好奇拋問，「出去玩一整個禮拜都住同一間的，有人會這樣的嗎」。

貼文曝光後引發討論，大多數網友都認為一直換酒店相當麻煩，

「沒移動地點幹嘛換，時間體力太多？」
「去渡假村、海島渡假，就都住同一個酒店呀」
「帶小孩你就知道麻煩」
「我出差兩個月都住同一間」
「不換最方便」
「我啊，出國就是放鬆體驗生活，你像行軍一樣幹嘛」
「我日本連住一個月優惠每天才四百元」

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內行曝連住同間有優惠

另外也有網友分享，不換酒店的原因可能是因為若住宿酒店等級足夠後，會有優惠，

「有些酒店你等級累積夠之後，用點數換連續的房晚是可以換N送1的，比如IHG上白金後是換3送1（其他常見是換4送1），等於你住房立省20+%」。

不過也有人認為，有開車的話換酒店不會很麻煩，且也須看行程安排決定，

「先不算經濟帳，酒店之間換來換去其實如果你有辦法自己開車，換酒店其實還好」
「早餐差不多三天就膩了」
「還有一種情況是收集主題酒店，就可能有人為了各種原因每天換不同酒店體驗」
「看怎樣的旅遊行程，有些行程排出來還堅持不換酒店就很瞎」

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