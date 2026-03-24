韓國濟州島3日遊｜環遊牛島/火山口景點　《藍色生死戀》取景地

很早之前就從國內某綜藝上了解到了韓國的濟州島，一直都特別想去，趁著這次來韓國留學，一放假，就買上了去濟州機票，迫不及待的想去濟州島打卡。



關於濟州島

濟州島初體現

在濟州的三天，無論是原始純樸的牛島，或者景致爛漫的山君不離，亦或者溫柔舒適的海水浴場，充滿童真的泰迪熊，hello Kitty博物館，都給人留下了無盡的回憶。

第一站：牛島

怎樣到達

牛島屬於濟州島東部的一個離岸小島，在濟州長途汽車站坐710公交車到終點站城山港，然後再從城山港坐船前往牛島。船票是8500韓幣（約港幣47.5元）一人，晚上6點是最後一班船從牛島返回濟州島。所以遊客朋友們一定得在6點之前坐船回濟州。牛島騎自行環烏一週加上拍照，全程三四個小時就能逛完，所以半天時間在牛島就足夠了。

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關於租車

來島的第一件事情當然是get一輛交通工具才能愉快的環島玩耍。在牛島上你可以選擇租自行車，電動自行車，還有電動車。如果你沒有韓國的駕駛證就不能租電動車，只能租前兩種。鑒於踩自行車太累了，所以租一輛電動自行車是再好不過的選擇了。

不會騎電動車的小夥伴也不用擔心，因為島上的電動自行車可以在你腳踩踏板的時候有一個助力，所以和騎自行車一樣，只是有了電動助力就不會那麽費力。從輪船上下來走到島上的正對面就有一家中國人經營的租車店，接待的小哥是一個東北哥們，人超級好，給你用中文講清楚了路線，然後你可以加他微信環島時有不懂的給他發微信，他就能馬上回答你，告訴你走哪條路，也是超級有耐心了。

牛島之景

牛島是濟州島的一個濃縮版，牛島上的東岸鯨窟，後海石壁，黑沙灘這些景色都堪稱濟州島的一絕。

牛島的海灘有許多黑沙是火山噴發以後，高溫的巖漿遇上海水後迅速冷卻，海底的泥層翻到地面，與海邊的泥土與冷卻的巖漿糅合在一起，加上海水與風力侵蝕長年累月的互相作用，熔漿與泥土化混成一片，形成了獨特的黑沙灘。很值得一看，路邊還有隨處可見的拍照物品。

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天黑返程

一下午在牛島，邊騎車邊拍照打卡。三四個小時的時光轉瞬即逝。伴隨著夜幕的降臨，短暫的半天牛島之行也將要結束。來到牛島半天最大的感受就是返璞歸真。來到遠離大陸，民風淳樸的牛島，丟掉在城市裏特有的煙火氣和聒噪，在這座小島與海風，沙灘相處。

濟州島 牛島

地址 : 濟州特別自治道濟州市牛島路153 (一帶)

交通 : 濟州國際機場到城山浦港，出租車約100分鐘

※使用渡輪



第二站：山君不離

入口

山君不離是濟州島上特有的沒有火山熔巖體的噴火口。也是韓劇《藍色生死戀》的取景地之一。夏秋季節能看到大片大片的蘆葦蕩，景色非常壯觀。景區售賣的鮮榨橘子汁，現烤鱿魚都值得一試試。

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蘆葦蕩

從出口一直往前走50米，就能來到山君不離的核心景區——蘆葦蕩，路兩邊茂密的蘆葦叢一眼都望不到盡頭。但不過只有夏秋兩季過來才能看到蘆葦叢壯觀的景象，冬春季節蘆葦凋敗。所以一定得選對時間前來。

火山口

穿過茫茫的蘆葦蕩往往高處走，便能看到山君不離火山口。

濟州島上分布著幾百個火山口，除了山君不離火山口以外，其餘的火山全部被爆發的巖漿所覆蓋。唯有山君不離火山口在火山爆發時，熔巖和火山灰沒有噴出，受到巖石的保護作用形成了火山口。火山口內植物種類豐富，植被茂盛。

山君不離

地址 : 濟州特別自治道濟州市朝天邑榧子林路768

交通 : 濟州國際機場，出租車約50分鐘



第三站：城山日出峰

城山日出峰在濟州島的東面，整座山海拔不到200米，形成於10幾萬前的海底火山爆發，進去參觀的門票是17000韓幣（約港幣95元）。

登到山頂，便可俯覽整個濟州。海洋，城市，綠地盡收眼底。原本想著清晨爬山，看著太陽從海岸線上升起，沐浴著晨曦的光，感受著清涼海風，可無奈沒能早起，便放棄了看日出的計劃，清晨吃過早餐，踏上了登山之旅。城山日出峰景區售賣的生榨橙汁以及現撈海鮮也是不能錯過的美味。

下山

城山日出峰有兩條路，一條路是通往山頂，一條路是通往海邊。

在海邊有海女們現撈的海鮮可以現煮，還能騎海上摩托車，快艇。

登頂

下完山，，緊接著就是登山之旅了。一路從山腳到山頂大約需要一個小時左右，一路上因為景色比較單一所以沒有做過多的停留。簡單的拍照留念後，便朝著山頂進軍。因為天氣不算炎熱，一路上又海風拂面，於是看似辛苦的登山也不算特別勞累。

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走累了，在路邊買一瓶鮮榨濟州冰橙汁別提有多惬意了。

一路走走停停，總算是來到了山頂，俯瞰著眼前的一切，古人雲的登高必自卑之感油然而生。渺茫的大海，寬闊的天地，反觀自身的微弱。在山頂吹著海風，將煩惱都拋諸腦後，此刻只被眼前的美景所折服。

城山日出峰

地址 : 濟州特別自治道西歸浦市城山邑日出路284-12 (一帶)

交通 : 濟州國際機場，出租車約95分鐘



最後一站：HelloKitty、泰迪熊博物館

旅行的最後一站來到了濟州南面的HelloKitty、泰迪熊博物館。

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來到這裏就仿佛重回了童年，一切都充滿了童真童趣。

濟州島泰迪熊博物館

地址 : 濟州特別自治道西歸浦市中文觀光路110號街31

交通 : 濟州國際機場，出租車約75分鐘

西歸浦長途汽車客運站，出租車約20分鐘



吃在濟州

黑豬肉、海鮮

都說來濟州不吃黑豬肉等於白來，所以來濟州的第一天便迫不及待的吃了濟州特色的黑豬肉。黑豬肉也比一般的烤肉較貴，我們去的那家餐廳是500g，7萬韓幣（約港幣991元）。

不過黑豬肉的口感確實要比一般的韓國烤肉口感更佳，烤好的肉外焦裏嫩，有一股淡淡的清香味。較普通豬肉口感也更加緊實有嚼勁。

歸程

濟州之旅結束，更期待下一次的出發。

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