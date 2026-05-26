濟州島十大人氣景點　大型度假勝地神話世界　韓劇、韓綜場景打卡

素有「韓國夏威夷」之稱的濟州島，不僅是韓國人休閒度假勝地，也是許多人喜歡出國旅行的海島之一。



濟州島有哪些好拍好玩的地方？

尋找今年夏天的完美旅行目的地？不妨趁著夏天前往韓國濟州島吧！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你盤點濟州島十大必去人氣景點究竟有哪些！

濟州島是韓國著名離島，雖然看似與台灣離島差不多大小，不過實際上面積卻有1848平方公里，換算下來大約是14個澎湖、6.7個台北，得天獨厚的火山島和熔岩洞，也讓濟州島被認定為世界自然遺產，觀光客來到這裡不僅可欣賞大自然的鬼斧神工，還能品嚐黑豬肉、白帶魚、橘子等美食料理，就連熱播韓劇《我們的藍調時光》、《歡迎回到三達里》、韓綜《單身即地獄》、《換乘戀愛》都特別來到這裡取景。想感受濟州島獨有的魅力，那就趕快跟著我們一起繼續看下去吧！

濟州島10景點韓劇、韓綜粉絲必朝聖（01製圖）

濟州島十大人氣景點

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No.10 東門傳統市場 동문재래시장

東門傳統市場早在1945年就成立，是當地歷史悠久的大型常設市場，不僅買得到新鮮的蔬菜水果、藥草雜糧、流行服飾，還可以用最划算的價格買到新鮮海產。

東門傳統市場也吸引遠道而來的觀光客特別拜訪，網友討論：

「裡面的韓國傳統食物比較多，各種各樣的海鮮美食都很豐富，很適合個人遊的朋友們去體驗，隨意買點東西嚐嚐鮮」

「轉了幾圈，整個東門市場還算挺大的，每個區域都蠻吸引人，還有各種濟州特色的柑橘、巧克力、紀念品，選了最有名的兩個小吃，《Running Man》吃過的炒年糕和濟州島特色的爺爺橘子蛋糕和柑橘汁」

「雖然是市場，但環境很好，地上很乾淨」



東門傳統市場 동문재래시장

地址：濟州特別自治道濟州市觀德路14街20（제주특별자치도 제주시 관덕로14길 20）



No.9 晨星岳 새별오름

想要飽覽火山壯闊美景，晨星岳絕對是你的首選！晨星岳如同閃耀於夜空中的晨星，因此被命名為「晨星岳」。在濟州島360多座山岳中屬於中等大小山脈，從登山口爬到山頂僅需30分鐘，站在高處俯瞰山陵線、濟州平原、紫芒，把美景直接盡收眼底，每年3月此地舉辦野火節，祈求平安健康、作物豐收，更是濟州島重要慶典。

許多人走訪晨星岳後表示：

「登頂和下山需要30分鐘，有一點坡度，但是只要稍微撐一下，就能很快爬上去，景色確實不錯，風也很大」

「我是秋天十月底十一月初來的，山兩邊都是芒草。在涼爽的秋風中漫步在青草叢生的小山上，感覺很放鬆」



晨星岳 새별오름

地址：濟州特別自治道濟州市涯月邑鳳城里山59-8（제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 산 59-8）



No.8 O'sulloc雪綠茶博物館 오설록티뮤지엄

「Ｏ'sulloc雪綠茶博物館」英文中的大寫「O」代表發出讚嘆時的口音和嘴型，富含好玩意涵，希望讓前來濟州島的遊客可以深入認識韓國傳統茶文化。此外，走到建築物觀景台可以遠眺茶園美景，最後也不要忘記品嚐綠茶蛋糕和綠茶冰淇淋、走到innisfree濟州小屋購買美妝保養伴手禮。

網友也分享旅遊經驗：

「光是綠茶田的美麗就100%值得一遊」

「茶葉博物館周邊景色和內部設施齊全。賣的飲料和甜點的味道和風味也不錯」

「綠茶冰淇淋和綠茶年輪蛋糕令人印象深刻，我真心推薦給所有喜歡綠茶的人」

「逛完innisfree之後，就到了隔壁參觀的地方。我們去的時候風景很美，櫻花盛開，很享受喝茶的體驗」



No.7 鳥島新緣橋 새섬 새연교

看過韓劇《非常律師禹英禑》，肯定對濟州島的「鳥島新緣橋」不陌生！崔秀妍（河允景飾演）與權敏宇（朱鐘赫飾演）去濟州島出差，兩人夜晚一起去買啤酒時，權敏宇幫崔秀妍拍照的橋就是鳥島新緣橋，該橋連接西歸浦港與無人居住鳥島，取名也有「創造新緣分」的寓意，每日還有兩場音樂噴泉秀，適合前來觀賞夕陽與夜景。

鳥島新緣橋也引發許多人前往朝聖：

「這個地方的日落非常美麗」

「非常適合散步」

「附近可以看到古樸而美麗的西歸浦港、漢拿山以及太平洋的邊緣，除了美麗的景色之外，還可以徒步前往新島，是一個完美滿足自然、景觀、徒步三個條件的地方」



鳥島新緣橋 새섬 새연교

地址：濟州特別自治道西歸浦市南星中路40（제주특별자치도 서귀포시 남성중로 40）



No.6 TESEUM泰迪熊博物館 테디베어뮤지엄제주

不論是童心未泯的大人，還是喜歡娃娃的小孩，都非常適合來濟州島參觀「泰迪熊博物館」！館內將野生動植物製作成縫製布偶展示，除了可以觀賞各式各樣的泰迪熊，還有老虎、獅子、大象、海豚、鯊魚等玩偶，喜歡泰迪熊的人還可以在此盡情選購泰迪熊鑰匙圈、玩偶，或是報名參加DIY泰迪熊活動，讓你踏進去就捨不得離開。

泰迪熊博物館也成為大小朋友必去景點：

「館內有會說中文的人員，都很友善並協助我們購票，小朋友也做了手工泰迪熊當紀念品」

「園區不大但喜歡泰迪熊的應該會逛很久」

「我去的時候並沒有抱多大的期望，但是展覽的主題很好，每個細節都生動，所以我一直看得很開心」



TESEUM泰迪熊博物館 테디베어뮤지엄제주

地址：濟州特別自治道西歸浦中文觀光路110號街31（제주특별자치도 서귀포시 중문관광로110번길 31）



No.5 Aqua Planet海洋世界 아쿠아플라넷 제주

濟州Aqua Planet海洋世界位於城山日出峰旁，同時也是韓國最大水族館，號稱重現濟州島大海景色，總共容納高達450多種、4萬5千多隻生物，館內水槽容積量高達1萬800噸，其中6000噸主水槽富含2萬7千多隻魚類，探索完海底世界後，也不要忘記觀賞水中音樂劇與精彩海女表演。

Aqua Planet也帶給許多遊客難忘回憶，「現場依據不同時段會有企鵝餵食秀、海女表演、歌舞表演，海女表演有搭配中文解說，歌舞表演也非常精彩」、「動線很不錯，動物也非常可愛，尤其是海豹！魟魚燈光秀很有趣，建議提早一點去找位子，海底音樂劇也很歡樂，小朋友都非常喜歡，去完這裡下午去城山日出峰那邊吃午餐跟走走也很剛好，也是個絕佳的雨備場所」。

Aqua Planet海洋世界 아쿠아플라넷 제주

地址：濟州特別自治道西歸浦市城山邑設地可支路95（제주특별자치도 서귀포시 성산읍 섭지코지로 95）



No.4 牛島 우도

牛島是濟州島東部火山小島，因為地形類似躺臥的牛隻得名，島上僅居住不到2千人，不過絕佳海景每年都能吸引超過百萬名觀光客走訪。漢擎山炒飯、花生霜淇淋是牛島著名美食，如果有機會能夠騎單車、搭巴士繞島一圈，不妨也可以根據地理位置和季節時間，嘗試將西濱白沙、東岸鯨窟、地頭青莎、天津觀山、後海石壁、前浦望島、夜航漁帆及畫間明月「牛島八景」一次搜集。

許多人在Dcard分享心得：

「牛島是我去濟州島其中一個相當推的景點，一邊開車欣賞漂亮的果凍海，一邊感受島上chill的氛圍真的很讚」

「突然想起之前去牛島玩的回憶了，海真的超超超級漂亮」

「非常推薦大家來濟州島玩可以預留半天來牛島和日出峰玩，風景海景非常漂亮，心情也都跟著好起來」



牛島 우도乘船地點

城山港地址：濟州島特別自治道西歸浦市城山邑城山里347-9（제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산리 347-9）

終達港地址：濟州島特別自治道濟州市舊左邑終達里484-7（제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 484-7）



No.3 城山日出峰 성산일출봉

濟州島的城山日出峰是爬上頂峰觀賞日出的絕佳景點，2007年這裡就被列為世界自然遺產，原本是5000年前在海底火山爆發而形成的火山島，最後因新陽海水浴場土地與島嶼碎石、沙子堆積，導致火山島與陸地相連。雖然山頂農耕地已經消失，留下大片紫芒，不過絕佳的美景也成為觀光客駐足停留的熱門拍照打卡景點。

網友也透露城山日出峰美不勝收風景：

「城山日出峰在城山港附近，所以從牛島回來，坐一下公車就到了，真的很美」

「城山日出峰的日出是瀛洲十景之一，也是濟州島必去欣賞的美景，不過要看日出仍要視當天天氣狀況而定，是一個相當需要碰運氣的景觀」

「意外超多韓國年輕人來爬，一小時可以爬完500階到山頭，有點喘但還可以！不知為何有種阿爾卑斯感」



城山日出峰 성산일출봉

地址：濟州特別自治道西歸浦市城山邑日出路284-12（제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일출로 284-12）



No.2 史努比庭園 스누피가든

史努比粉絲來到濟州島肯定不會錯過「史努比庭園」！主要以「Peanuts, Nature & Life」為主題，園區涵蓋5個主題廳、史努比咖啡廳與紀念品店，隨處都可以見到史努比與主人查理布朗生活的蹤跡，透過漫步、觀賞和品嚐，感受史努比庭園的療癒氛圍，上百個拍照打卡點，一不小心就會拍到記憶卡容量不足。

史努比庭園成為濟州島必逛景點之一：

「大人小孩都可以玩得非常盡興的一個地方，超推」

「室內展廳和室外花園，以《花生漫畫》為主題裝飾，看點很多、很療癒」

「園區很大，拍照拍不完，處處有驚喜，所以大概要停留2至3小時，慢慢走慢慢拍，不然會很趕」

「喜歡Snoopy一定要來走一趟！真的很棒」



史努比庭園 스누피가든

地址：濟州特別自治道濟州市舊左邑金白鳥路930（제주특별자치도 제주시 구좌읍 금백조로 930）



No.1 神話世界 신화월드

近年受到網友高度關注的濟州景點就是「神話世界」！濟州神話世界重金邀請YG男團BIGBANG隊長G-Dragon權志龍代言，以當地有趣的神話故事為背景，打造韓國第一代佔地250萬平方公尺的綜合度假村「濟州神話世界」，每位走訪的遊客可以將自然環境、歷史文化、餐飲美食、節慶活動一次網羅，園區內開設盛捷服務公寓、藍鼎渡假酒店、萬豪渡假酒店、神話渡假酒店、神話主題公園、神話水上樂園，從吃喝玩樂到住宿購物一應俱全。

網友對於神話世界設施留下好評：

「遊樂設施很刺激，那裡好像有兩三家保養彩妝之類的店」

「大型的度假勝地，裡面有主題樂園、多間度假酒店、各種好吃美食、娛樂設施也相當的多元化，想逛街也有全濟州島最大的免稅店進駐在此，想逛便利商店，也有24小時的GS25，可說是好玩又方便」



神話世界 신화월드

地址：濟州特別自治道西歸浦市安德面神話歷史路304街98（제주특별자치도 서귀포시 안덕면 신화역사로 304번길 98）



分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年5月7日至2024年5月5日，共一年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】