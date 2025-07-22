深圳坐直升機上梧桐山！航程俯瞰濕地水庫　唔使¥400包影相下午茶

近日，深圳梧桐山國家風景名勝區正式開通IBC MALL至深圳梧桐閣城市低空觀光航線。今後，就可以通過6分鐘航程，實現繁華商圈與海拔694米雲端秘境的轉換啦！



據悉，該航線作為大梧桐生態融合區重點建設項目，首次將「低空經濟+生態旅遊」創新結合，現推出398元人民幣限時飛行套餐（原價598元人民幣），包含單程飛行、雲端下午茶及全鏈條接駁服務。

航線串聯兩大城市地標：起點IBC MALL位於水貝黃金珠寶產業帶核心區位，地鐵直達交通便利；終點梧桐閣是深圳海拔最高的文旅新地標，可縱覽深港雙城景觀。

航程中，乘客將依次俯瞰洪湖公園生態濕地、東湖公園城市綠肺、深圳水庫生態屏障及仙湖植物園景觀集群，最終穿越梧桐山生態廊道抵達雲端觀景台。

IBC MALL至深圳梧桐閣城市低空觀光航線的飛行路線圖（深圳報業）

搭乘航線時，還提供很多凸顯人性化設計的配套服務：

雙地標跟拍服務：專業攝影師在IBC Mall航站樓49層及梧桐閣停機坪設置駐點，為乘客記錄航旅精彩時刻

雲端藝文體驗：每日14:00~17:00開放梧桐閣雲端Live音樂會，憑登機牌可兑換限定下午茶套餐

接駁系統保障：配備新能源雲端巴士，雙向運行時刻精準對接航班時間（IBC發車11:00/12:30，梧桐閣返程17:30/18:30）。



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