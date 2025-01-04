深圳羅湖｜蓮塘仙湖3大景點必去梧桐山　仲有美食街咖啡一條街

梧桐山腳下，深圳羅湖區的世外桃源，有地鐵，有學校，有生活。有人在這裏長大，結婚都沒有搬走。

這裏，是蓮塘。



蓮塘，位於羅湖鹽田交界，在羅湖最東邊，又與鹽田區隔了兩條隧道，於是，江湖便有了「蓮塘國」的傳説。

這裏有不少深圳原住民，很多剛來深圳的人，也會選擇在這裏安家。用「值得度過一生的地方」來形容蓮塘，一點也不過分。

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蓮塘在羅湖雖在低調的角落，但這裏的生活並不單調，國威路、聚寶路、聚財路、羅沙路……數條道路組成了蓮塘人的生活區。

生活在蓮塘真的安逸又方便，雖然大型超市不多但也夠用，從衣食住到教育醫療，又完全能自給自足，自成一體。

也正因為這樣，相比於羅湖其它地區的喧囂，蓮塘多了一份靜謐，像是一個隱世寶地般的存在。

深圳地鐵2號線的接駁，也使得蓮塘交通更便利，好玩好逛的地方也越來越多了。

蓮塘遊玩打卡好去處👇👇👇

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1. 梧桐山，在這裏

從蓮塘路到仙湖路、畔山路，無論置身蓮塘的哪個地方，一個不經意的抬頭，都能看見梧桐山。

作為深圳第一高峯的梧桐山，是許多人踏青徒步的首選。多條風格迥異的登山徑以及綠道，能滿足各種不同的出行需求。

2. 仙湖植物園，也在這裏

依山傍水的仙湖植物園，也是人們百逛不厭的後花園。當然，也有很多人説它是深圳的天然氧吧，畢竟這裏的空氣和環境都是一流，每次去，都能讓身心得到全方位的放鬆。

作為國家AAAA級風景區的仙湖植物園，美景大部分都繞着湖，一半山光，一半水色。這環境説是人間仙境也不為過。

3. 弘法寺，還在這裏

弘法寺，就在仙湖植物園裏。始建於1983年，寺院建築面積達三萬多平方米。雖然歷史算不上特別悠久，但並不妨礙它成為深圳香火最旺的寺廟。

蓮塘有梧桐山、有仙湖植物園，有弘法寺，這麼算起來，不管怎麼樣，都算是一個福地。

蓮塘口岸，都是香港朋友

生活在蓮塘的時光好似會變慢，一草一木，一花一景，都散發着獨有的老區氣息。或許是深圳知名景點，皆在蓮塘，吸引了很多人來遊玩；又或許是因為大批的香港朋友的湧入，讓這裏變得更為熱鬧。

自從蓮塘口岸通關之後，很多香港朋友都很喜歡從這兒過關。

吃、喝、玩、樂一應俱全的蓮塘口岸商業城，成為了很多從蓮塘口岸的香港朋友的第一站。

蓮塘口岸一個站就到「仙湖站」，2個站就能直達「蓮塘站」，變得更加方便。出關後，在蓮塘逛吃逛吃，漸漸成為了香港朋友的遊玩天堂之一。

蓮塘，出站就是美食街👇👇👇

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走出蓮塘地鐵站，再往前走一點就是蓮塘美食街。

老舊的街道、充滿年代感的居民樓、坐在店門口閒聊的人，連外賣小哥都沒那麼急匆匆了，好像時間在這裏要走得慢一點……

1. 味寶園牛雜

説它是蓮塘最好吃牛雜，沒人敢反對。開了10多年，菜牌依舊沒有，環境依舊簡陋，好在牛雜一直都很大塊，味道也沒變。

2. 旺東生酒樓

「點心抵食夾大件，一頓早茶喚醒你嘅胃」。旺東生作為蓮塘家喻户曉的老式酒樓，在香港通關後立馬成為了很多遊客的第一選擇。

3. 勁脆燒肉

賣燒肉的檔口總是排起長隊，每一位香港朋友路過，都忍不住看多幾眼，最後人手一份滿意帶走。

蓮塘的美食，放眼在整個深圳，雖然不算是最能打的，但也有它自己獨特的味道，也是蓮塘人獨有的味道，每個角落裏都是藏龍卧虎。

蓮塘最有生活氣息的地方

蓮塘除了坳下村、蓮塘村，還有蓮塘最大的住宅區——鵬興花園，也是很多蓮塘人的家。下課的學生、買菜的中年人、騎車的外賣員......大家不急不躁，村裏擁有着獨特的生活味和煙火氣。

蓮塘就像一個濃縮版的小城，既有崛地而起的高樓，也保留下70、80年代的老樓；有人從小學、初中到高中，就一直呆在蓮塘；也有人在蓮塘頤養天年。

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不驕不躁，或許就是大家對蓮塘的標籤，永遠給人一種值得在這住一輩子的安全感。

蓮塘的學校很多，光是小學就有好幾所，讀書十幾年就沒走出過蓮塘也是常態。朋友多、煩事少、離家近，是每個蓮塘人的上學體驗，小時候可能不以為然，長大才知道是多麼幸福的事情。

蓮塘，不僅見證了他們唯一的童年，也見證了他們青澀的青春。

國威路，蓮塘自己的咖啡一條街👇👇👇

深圳這些年一直在發展，蓮塘也在更新。新的國威路也開闢出了屬於自己的咖啡一條街，吸引了很多年輕人前來。

1. 心水咖啡

蓮塘村的社區咖啡店，則是不少人的寶藏店，與仙湖雖不在一條線上，但所幸隔的並不遠，時間充裕的小夥伴完全可以去完再折回走虹橋。

2. 尤加利咖啡館

尤加利咖啡館開在鵬基工業園的邊上，在蓮塘已經開了4年，算是比較老的咖啡店了，即使是工作日，也坐了不少客人，或聊天，或辦公，有着屬於蓮塘的鬆弛感。

3. LIMTASTE綠門頭甜品研究所

綠門頭甜品研究所，店如其名，門口是顯眼的翠綠色。在仙湖遊玩的朋友不妨來這家甜品店坐坐，每款甜品都是老闆原創制作，多次調整、改進直至呈上最佳的口感和味道。

當然，國威路的咖啡店，不止以上，礙於篇幅，小編就不一一介紹啦。

蓮塘的低調似乎是刻在骨子裏的，低調且有情懷，包容也富有幸福感，或許就是因為這份低調，才使這裏始終保持老深圳的味道。

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